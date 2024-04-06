[4.6 プレミアリーグ第32節](シェルハースト パーク)

※20:30開始

<出場メンバー>

[クリスタル・パレス]

先発

GK 30 ディーン・ヘンダーソン

DF 2 ジョエル・ウォード

DF 8 ジェフェルソン・レルマ

DF 16 ヨアキム・アンデルセン

MF 3 タイリック・ミッチェル

MF 12 ダニエル・ムニョス

MF 19 ウィル・ヒューズ

MF 20 A. Wharton

FW 9 ジョルダン・アイェウ

FW 10 エベレチ・エゼ

FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ

控え

GK 31 レミ・マシューズ

DF 5 ジェームズ・トムキンス

DF 17 ナサニエル・クライン

MF 7 マイケル・オリーズ

MF 15 ジェフリー・シュルップ

MF 29 ナウイロ・アハマダ

MF 52 デビッド・オゾー

FW 22 オドソンヌ・エドゥアール

FW 55 F. Umeh

監督

オリバー・グラスナー

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 18 シュテファン・オルテガ

DF 3 ルベン・ディアス

DF 5 ジョン・ストーンズ

DF 24 ヨシュコ・グバルディオール

MF 10 ジャック・グリーリッシュ

MF 16 ロドリ

MF 17 ケビン・デ・ブライネ

MF 19 フリアン・アルバレス

MF 52 オスカー ボブ

MF 82 リコ・ルイス

FW 9 アーリング・ハーランド

控え

GK 31 エデルソン・モラレス

DF 25 マヌエル・アカンジ

MF 8 マテオ・コバチッチ

MF 20 ベルナルド・シウバ

MF 21 セルヒオ・ゴメス

MF 27 マテウス・ヌネス

MF 47 フィル・フォーデン

MF 76 Mahamadou Susoho

FW 11 ジェレミ ドク

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります