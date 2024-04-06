クリスタル・パレスvsマンチェスター・C スタメン発表
[4.6 プレミアリーグ第32節](シェルハースト パーク)
※20:30開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 30 ディーン・ヘンダーソン
DF 2 ジョエル・ウォード
DF 8 ジェフェルソン・レルマ
DF 16 ヨアキム・アンデルセン
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 20 A. Wharton
FW 9 ジョルダン・アイェウ
FW 10 エベレチ・エゼ
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 31 レミ・マシューズ
DF 5 ジェームズ・トムキンス
DF 17 ナサニエル・クライン
MF 7 マイケル・オリーズ
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 29 ナウイロ・アハマダ
MF 52 デビッド・オゾー
FW 22 オドソンヌ・エドゥアール
FW 55 F. Umeh
監督
オリバー・グラスナー
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 18 シュテファン・オルテガ
DF 3 ルベン・ディアス
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
MF 10 ジャック・グリーリッシュ
MF 16 ロドリ
MF 17 ケビン・デ・ブライネ
MF 19 フリアン・アルバレス
MF 52 オスカー ボブ
MF 82 リコ・ルイス
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 31 エデルソン・モラレス
DF 25 マヌエル・アカンジ
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 21 セルヒオ・ゴメス
MF 27 マテウス・ヌネス
MF 47 フィル・フォーデン
MF 76 Mahamadou Susoho
FW 11 ジェレミ ドク
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
※20:30開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 30 ディーン・ヘンダーソン
DF 2 ジョエル・ウォード
DF 8 ジェフェルソン・レルマ
DF 16 ヨアキム・アンデルセン
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 20 A. Wharton
FW 9 ジョルダン・アイェウ
FW 10 エベレチ・エゼ
控え
GK 31 レミ・マシューズ
DF 5 ジェームズ・トムキンス
DF 17 ナサニエル・クライン
MF 7 マイケル・オリーズ
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 29 ナウイロ・アハマダ
MF 52 デビッド・オゾー
FW 22 オドソンヌ・エドゥアール
FW 55 F. Umeh
監督
オリバー・グラスナー
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 18 シュテファン・オルテガ
DF 3 ルベン・ディアス
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
MF 10 ジャック・グリーリッシュ
MF 16 ロドリ
MF 17 ケビン・デ・ブライネ
MF 19 フリアン・アルバレス
MF 52 オスカー ボブ
MF 82 リコ・ルイス
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 31 エデルソン・モラレス
DF 25 マヌエル・アカンジ
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 21 セルヒオ・ゴメス
MF 27 マテウス・ヌネス
MF 47 フィル・フォーデン
MF 76 Mahamadou Susoho
FW 11 ジェレミ ドク
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります