Mega Shinnosuke、11月から全国5箇所を回るワンマンツアーの開催が決定
Mega Shinnosukeが、11月から全国5箇所を回るワンマンツアーを開催することが発表された。
4月6日、＜2MAN TOUR ”hello...”＞のファイナル公演が渋谷WWW Xで開催。先日リリースされたE.P.「hello.wav」で共作したSkaaiとlil soft tennisも登場し、Mega Shinnosukeならではの渾身のライブパフォーマンスで会場は熱気に満ち溢れ、大盛況で幕を閉じた。
●Mega Shinnosukeコメント
初のZEPP単独も含む
TOURきめました！！！
これが所謂最大キャパってます。
絶対うおー！！！系です
最高のワンマンやります(確)
全人類ぷちょへんざ!!!!!(来て)
p.s.
メガシンのライブは若者が
多くてこわいー！って意見
見受けられますがほんとに
そんなことないので大丈夫です！おじちゃんもおねえさんも
まじで老若男女います(来て)
ライブ・イベント情報
11/02(土)：札幌SPiCE
11/09(土)：名古屋CLUB QUATTRO
11/16(土)：福岡BEAT STATION
11/24(日)：大阪BIGCAT
12/08(日)：東京Zepp Shinjuku
前売り：4,500円
※18歳以下の方は、会場にて￥1,000キャッシュバック
公式アプリ「MEGA CLUB」https://c-rayon.com/result/megashinnosuke
total info. ライブマスターズ（03-6379-4744）
リリース情報
2024.3.22 Digital Release
https://mega-shinnosuke.lnk.to/hello.wav
M01(intro).wav
M02.hello shoegaze…
M03.iPhone feat.Skaai
M04.panroama360° feat.lil soft tennis
関連リンク
◆Mega Shinnosuke オフィシャルYouTubeチャンネル