ÃæÂ¼·»Äï°ÊÍè¤Î²÷µó¡ª¡¡14Ê¬¤Î·ãÆ®À©¤·¤¿ÅÄÃæÎ¶ÇÏ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÍ¥¾¡¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤É¡×¡ÚÁ´ÆüËÜÁªÈ´ÂÎ½ÅÊÌ½ÀÆ»¡Û
¡¡½ÀÆ»¤Î¥¢¥Ö¥À¥ÓÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê5·î¡Ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤¿Á´ÆüËÜÁªÈ´ÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢¡ÊÁ´ÆüËÜ½ÀÆ»Ï¢ÌÁ¼çºÅ¡¢À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¶¦ºÅ¡Ë¤Ï6Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÎÊ¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«Ëë¤·¡¢ÃË»Ò66¥¥íµé¤ÏÅÄÃæÎ¶ÇÏ¡ÊSBC¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¡áº´²ì»Ô½Ð¿È¡¢Æ±73¥¥íµé¤ÏÅÄÃæÎ¶²í¡ÊÃÞÇÈÂç¡Ë¡áÆ±¡á¤¬Í¥¾¡¤ò¾þ¤ê·»Äï¤ÇÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£·»Äï¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤Ï2000Ç¯¤ÎÃæÂ¼¹ÔÀ®¤ÈÃæÂ¼·ó»°°ÊÍè¡¢24Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç´¿´î¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæÎ¶ÇÏ¤ÈÎ¶²í¤Î·»Äï¤¬¡¢ÃÏ¸µ¡¦¶å½£¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¤½¤í¤Ã¤ÆÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£22ºÐ¤Î·»¡¦Î¶ÇÏ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÍ¥¾¡¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤É¡¢·»Äï¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤¬ÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡Àè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï66¥¥íµé¤ÎÎ¶ÇÏ¤À¡£º´²ì¾¦¹â»þÂå¤«¤éÂÐÀï·Ð¸³¤Î¤¢¤ë1³ØÇ¯²¼¤Î¸÷²¬¡ÊÌÀÂç¡¢ÂçÌ¶ÅÄ¹â½Ð¿È¡Ë¤È¤Î·è¾¡¤Ï±äÄ¹¤â´Þ¤á14Ê¬°Ê¾å¤ÎÂçÀÜÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÄ¹¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÎÀ¼±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¾¡¤Æ¤¿¡×¡£´ÑµÒÀÊ¤ÎÊì¹»¤Î¸åÇÚ¤é¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¡¢Ç´¤ê¾¡¤Á¤·¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï73¥¥íµé¤ÎÎ¶²í¤Î·è¾¡¤Ë¤¯¤®ÉÕ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·»¤Î»ëÀþ¤ò¼õ¤±¤¿Î¶²í¤Ï³«»Ï1Ê¬²á¤®¤Ë¶ùÊÖ¤·¤«¤éµ»¤¢¤ê¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤Ã¤Æ½ªÈ×¤Ë¤âµ»¤¢¤ê¤òÃ¥¤¤¡¢¹ç¤ï¤»µ»¤Ç°ìËÜ¾¡¤Á¡£¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡Î¶²í¤Ï·»¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ë½ÀÆ»¤ò»Ï¤á¡¢¤È¤â¤Ëº´²ì¾¦¹â¤ÇÏÓ¤òËá¤¤¤¿¡£·»¤¬ÃÞÇÈÂç4Ç¯¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯ÅÙ¤ÏÆ±¤¸Âç³Ø¤Ç»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¡¢°ì½ï¤ËÍð¼è¤ê¤ò¹Ô¤¤¡¢½õ¸À¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡Î¶ÇÏ¤Ïºò½©¤Î¹º½£¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ãå¼Â¤Ë¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¤ë¡£¸½ºß¤Î66¥¥íµé¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Î°¤Éô°ìÆó»°¡Ê¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤¬·²¤òÈ´¤¯Â¸ºß¤À¡£¡Ö¤³¤ÎÍ¥¾¡¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Äï¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ì¤ëÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï·»Äï¤Ç¤Î¥í¥¹¸ÞÎØ½Ð¾ì¡£Ì´¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤ò¤½¤í¤Ã¤ÆÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£¡Ê¾¾ÅÄÃ£Ìé¡Ë