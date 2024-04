©ABCテレビ

ぺこぱが司会を務め、スポーツに関わる情報をまるっと紹介する番組「ぺこぱのまるスポ」(ABCテレビ 毎月第1日曜 あさ10時52分放送)。

4月7日(日)の放送より、ベリーグッドマンの楽曲「Wonderful Days」が新たな番組テーマソングとして日曜日の朝を彩ります!

「ライオン」や「ライトスタンド」などのパワーソングが代名詞のベリーグッドマン。阪神タイガースの選手はじめ、プロ野球選手も多数登場曲に選ぶ彼らの楽曲は、 スポーツ選手の背中を押してくれる大きな〝力〟を持っています。

今回は番組に向けて、明るく楽しく背中を押してくれる楽曲を制作してくれました。

スポーツ番組らしく、『ぺこぱのまるスポ』らしく、そして、日曜日の朝らしく!

新たな年度となった4月から、装い新たに番組もパワーアップします。



©ABCテレビ

【ベリーグッドマン コメント】

◆ABCテレビ「ぺこぱのまるスポ」のテーマソングに決定しました。オファーがあったときのお気持ちをお聞かせください。

Rover:すごくうれしかったです。日曜日の午前の番組だということを聞いて、11年目の新しいベリーグッドマンが、いままで守り続けてきたものを大切にしながら、新しく出発したいと思っていた時期でもあったので〝新しい何かが始まった〟という僕たちの意気込みにピッタリなタイアップだったので非常にうれしかったです!

MOCA:どちらかというとエンディングというよりオープニングで、さわやかで元気があってフレッシュな感じ…ということだったので、そこにピッタリはまった曲ができてよかったなという感じです!

HiDEX:スポーツと僕らは相性がいいというか…いいものができるだろうな、とお話しいただいたときからワクワクして過ごしていたのでいいものができてよかったです。



◆「まるスポ」のための書下ろしと伺いました。どういった思いを込められましたか?

Rover:物事を始めたり、やり続けるときにはいろんな葛藤や壁が立ちはだかると思いますが、フレッシュな気持ちで毎回挑めるような、そういう思いで頑張ってほしいというメッセージを楽しく伝えられたらなぁ…と、そんな曲になっております。

MOCA:個人的にもスポーツから勇気を貰えることが多く、まだまだ僕たちの知らないスポーツ、こんな競技があるんだ!と、気づきや発見、またパワーを貰えることもあって、自分の子供を見ていても「それやったら絶対こけるやん!」っていうことを、チャレンジする前に止めちゃったりするんですが、子供ってやってみないと、自分で体験してみないとわからないというか、それで失敗してもめっちゃ楽しそうで。でも大人になっていくうちになかなかそういうのもできなくなっていく。その辺を脱却する「多分、無理やけどやってみるか!」って思えるメッセージをサビにも込められているので、伝わればいいなと思います。

HiDEX:生きていると「やりたいな」と思うこともやらなかったり、億劫になって逃げてるばかりの日々なんですけど、スポーツやってる人って、そういうのを度外視して毎回毎回挑戦して頑張っているので、そんな挑戦を日頃の生活からできるようになればいいな、という気持ちを込めて歌詞を書きました。

Rover:もう我々も36歳の年になり、気づけば20代で始めたベリーグッドマンももう10年以上経ってて…後悔とかはないですけど、もう少し頑張れたかなとか、もう少しこの人と分かり合えたかなという、若さがちょっと邪魔をした部分があったりしてて、それをいま歳をとっていく中で思い返したら、それもいい経験だったというか、大切な経験だなということで…。

僕が大好きなルイ・アームストロングの「What A Wonderful World」という曲があるのですが、この世界とか世の中というのは、素晴らしい世界だなと思うので、とにかく前を向けるようなサウンド感とテンポ感、とはいえがむしゃらに盛り上げるためだけの音楽でもないというか、ちゃんと心の隙間がみえる見えるようなリズム感にできたらなと思いながら作りました。



◆視聴者の皆さんへメッセージをお願いします!

Rover:僕たちは、ある意味〝ライブパフォーマンスという名のスポーツ〟だと思っております。畑が違うようで、やっぱり体を使ったり、心で感じたりしながら頑張っていらっしゃる皆さんとともに僕たちもfightしていきたいなと思っているので、これからも『まるスポ』をベリーグッドマンは応援していきたいと思います!





ベリーグッドマン 「Wonderful Days」

Lyrics & Music:ベリーグッドマン

Arrangement:HiDEX、YUTA (マエノミドリ)





I’m a Go-getter

お任せちょうだい

それ楽しそうじゃん

I’m a Go-getter

ドキドキするわ

How is our night?



Ding-dong ding-dong

チャイムの音が鳴ったら

繰り出す 世の中の

あらゆる Walking up and off



Getter, getter

いいさ お任せちょうだい

容易いさ Overtime, so right

喜ぶ顔が見たいだけ



ダメダメ Don’t stop

マジカルリリカルモンスター

マジなフリして逃避行したい?

チャントみたく腹の底から声出し抵抗



オーガナイズ期待を

オーダーしたい未来を

Are you ready?

Wonderful Days

カモン!



結果 伸るか反るか そんなこった関係ない

つまんないとか 何とかかんとかは Something nice

踊ろうぜ今を 明かそうぜ夜を

Are you ready?

Wonderful Days

カモン!



I’m a Go-getter

お任せちょうだい

それ楽しそうじゃん

I’m a Go-getter

ドキドキするわ

How is our night?



We can do it 思い通り

過ごせばいいのに

足も重くて壁は高くて

怯んじゃってるだけじゃん

今日一日を花丸に

明日も輝けそうじゃない?Alright



あれあれ?どうした?

真面目でビビってもうた?

アホなフリして飛び込みな

感動する結末が待ってるもんさ



問題無い 意外と

謳歌したい? 今を

Are you ready?

Wonderful Days

カモン!



結局どうにかこうにかやっていかなきゃいけない

味気ないなら何とかしちゃえば Tasting nice

磨こうぜ牙を 満たそうぜ欲を

Are you ready?

Wonderful Days

カモン!



結果 伸るか反るか そんなこった関係ない

つまんないとか 何とかかんとかは Something nice

踊ろうぜ今を 明かそうぜ夜を

Are you ready?

Wonderful Days

カモン!



I’m a Go-getter

お任せちょうだい

それ楽しそうじゃん

I’m a Go-getter

ドキドキするわ

How is our night?





【ベリーグッドマン:プロフィール】

Rover、MOCA、HiDEXからなる3人組ボーカルユニット。

2023年11月には結成10周年を迎え、夢であった阪神甲子園球場でのワンマンライブを開催。3万人を動員しSOLD OUTさせ、ライブでの快進撃はとどまる事を知らない。

「ライオン」「ライトスタンド」などの”パワーソング(応援歌)”が彼らの代名詞であり「アイカタ」「花束」など等身大のラブソングがバイラルヒットし注目を集めている。



©ABCテレビ

【番組情報】

「ぺこぱのまるスポ」

毎月 第1日曜 午前10時52分~11時50分放送(ABCテレビ) TVer見逃し配信あり!