ÀîÅçÌÀ¤Ë¶ØÃÇ¼ÁÌä¡ª ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡×¤Ç°ìÈÖ¥é¥¯¤ÊÍËÆü¤ò¹ðÇò¡Ö¤Û¤Ü´ÝÅê¤²¤·¤Æ¤ë¡×
¡¡Âç¿©¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤¬£¶Æü¡¢£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Æ£Í¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÀîÅçÌÀ¡¡¤½¤â¤½¤â¤ÎÏÃ¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ëóÊÎÛ¡¦ÀîÅçÌÀ¤Ï¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¤ÎÊ¿ÆüÄ«¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤Î£Í£Ã¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÚÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤ÏÀîÅç¤Ë¡Ö¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¤Ï²¿ÍËÆü¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢¶ØÃÇ¤Î¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£
¡Ö¤¨¡Á¡×¤ÈÇº¤à»Ñ¤ò¸«¤Æ¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤¬¡Ö¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¡Á¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤È¡¢ÀîÅç¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤è¡£Á´Éô¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÈÖ¡¢¼Â¤Ï¥é¥¯¤Ê¤ó¤¬¶âÍËÆü¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤µ¤ó¡¢¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤è¤êÀèÇÚ¤Ç¡¢Ä¾Â°¤ÎÀèÇÚ¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡£¼Â¤Ï¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤µ¤ó¤¬¤¤¤í¤¤¤íÎ¢²ó¤·¤·¤Æ¤Ï¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤ÆÀîÅç¤Ï¡ÖÂ¾¤ÎÍËÆü¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡Ê¥Ó¥Ó¤ë¡ËÂçÌÚ¤µ¤ó¤È¤«¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¼ÆÅÄ¡Ê±Ñ»Ì¡Ë¤µ¤ó¤È¤«¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸À¤¦¤¿¤é»öÌ³½ê¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤·¡£¤â¤¦¡¢¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤µ¤ó¤Ï£²£µÇ¯¤¯¤é¤¤¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤«ËÍ¤¬¤Õ¤¶¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¶õµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¶âÍËÆü¤Ï£±½µ´Ö¤ÇºÇ¸å¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¡Ö·îÍËÆü¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶âÍËÆü¤Ã¤Æ¤â¤¦¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀµÄ¾¤·¤ó¤É¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¤Û¤Ü¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤µ¤ó¤Ë´ÝÅê¤²¤·¤Æ¤ë¡£¼Â¤Ï¡¢¤¢¤¢¸«¤¨¤Æ¡×¤È¸À¤¦ÀîÅç¤Ï¡¢¶âÍËÆü¤¬¡Ö·ë¹½¡¢°ìÈÖ¤Õ¤¶¤±¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£°ìÈÖ¥Ü¥±¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤µ¤ó¤¬¤¤¤ëÌÚÍËÆü¤¬°ìÈÖ¥Ô¥ê¤Ä¤¯¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤Ï¡Ö¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£