¤Û¤ó¤³¤ó¡¡Àî¾¡ÃÎ»ö¤Îà¥ê¥Ë¥¢¼Ç¤á¤òÌÔÈãÈ½¡Ö²¿¤Î»Å»ö¤ä¤Í¤ó¡×¡ÖÃÎ»ö¤Ë¸¢¸ÂÍ¿¤¨¤¹¤®¤ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Û¤ó¤³¤ó¤¬£¶Æü¡¢¥é¥¸¥ªÂçºå¡ÖÅÚÍË¤Î¸á¸å¤Ï¡¢¥È¥³¥È¥ó¤Û¤ó¤³¤ó¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£ÀÅ²¬¸©¤ÎÀî¾¡Ê¿ÂÀÃÎ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Àî¾¡ÃÎ»ö¤Ï£±Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¿·µ¬ºÎÍÑ¿¦°÷¸þ¤±¤Î·±¼¨¤Ç¡Ö¸©Ä£¤Ï¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤À¡£ËèÆüËèÆü¡¢ÌîºÚ¤òÇä¤Ã¤¿¤ê¡¢µí¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥â¥Î¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤È°ã¤¤¡¢´ðËÜÅª¤Ë³§¤µ¤ÞÊý¤ÏÆ¬Ç¾¡¢ÃÎÀ¤Î¹â¤¤Êý¤¿¤Á¡×¤ÈÈ¯¸À¤·ÈãÈ½¤¬»¦Åþ¡££²Æü¤Ë£¶·îµÄ²ñ¤Ç¼Ç¤¤¹¤ë¤ÈÆÍÇ¡É½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡£³Æü¤Ë²þ¤á¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¸«¤ÇÀî¾¡ÃÎ»ö¤Ï¡Ö¥ê¥Ë¥¢¤¬Âç¤¤Ê¶èÀÚ¤ê¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤¬°ìÈÖÂç¤¤¤¡×¤È¼Ç¤ÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Û¤ó¤³¤ó¤Ï¡Ö¡Ø¥ê¥Ë¥¢¤¬Âç¤¤¯°ì¶èÀÚ¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç»ä¤Ï¡Ù¤È¡£¡Ø³«¶È±ä´ü¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»ä¤Î»Å»ö¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ù¤È¡£¤¤¤ä²¿¤Î»Å»ö¤ä¤Í¤ó¡ª¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£
¡¡Àî¾¡ÃÎ»ö¤Ï¥È¥ó¥Í¥ë·¡ºï¹©»ö¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÂç°æÀî¤ÎÎ®ÎÌ¤¬¸º¤ëÌäÂê¤ä¡¢Æî¥¢¥ë¥×¥¹¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤òµó¤²¤Æ¡¢¹©»ö¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤Û¤ó¤³¤ó¤Ï¡ÖÆñ¥¯¥»¡¢¤¿¤À¤¿¤À¡×¤È´é¤ò¤·¤«¤á¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ì¤òÀè±ä¤Ð¤·¤¹¤ó¤Î¤«¡£¤³¤ì¤Ç¼¤á¤ó¤Ç¤¨¤¨¤ä¤ó¡£¿åÌäÂê¤È¤«¤ò¸À¤¦¤Î¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤º¤Ã¤È»ß¤á¤È¤«¤Ê¡×¤ÈÌ·½â¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÃÎ»ö¤Ë¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤¹¤®¤ä¤Ê¡£¹ñ²È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä¤Í¤ó¤«¤é¡¢¹ñÁ´ÂÎ¤ÇÊª»ö¹Í¤¨¤Æ¡¢¿³ºº²ñ¤È¤«¿³µÄ²ñ¤È¤«¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤Æ¤â¤¨¤¨¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¸¢¸Â¤ò»ý¤¿¤·¤¿¤é¥¢¥«¥ó¤Î¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¤È¤«»×¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á°½Ð¤Îº¹ÊÌÅªÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡ØÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤ªÁ°¸À¤¦¤È¤ë¤¬¤Ê¡ª¡¡¡Ø¸æÅÂ¾ì¤Ï¤³¤·¤Ò¤«¤ê¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È¤«Æ±¤¸ÀÅ²¬¸©¤ä¤Ç¡£ÀÅ²¬¤ÎÃÎ»ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¿¤é²È¤Ç¸À¤¨¤ÐÀÅ²¬¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤ä¤ó¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤¬·»Äï¤ËÍ¥Îô¤Ä¤±¤È¤ó¤ä¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤óÀäÂÐ¤ä¤Ã¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤³¤È¤ä¤·¡£Í¥Îô¤Ä¤±¤¿¤¬¤ó¤Î¤ä¤í¤Í¡¢¤³¤ÎÊý¡×¤ÈÊ°¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£