現地時間3月28日のMLB米国開幕を受けて、イタリアサッカーの一部リーグ セリエAが29日(日本時間30日)に公式X(旧ツイッター)で「私たちのリーグのチームの野球ユニフォームはどのようになるでしょうか?」と上位10クラブの野球ユニフォーム画像を投稿した。

How would baseball jerseys for our league’s teams look like? We took a swing, starting off with the 𝗥𝗘𝗗 & 𝗕𝗟𝗔𝗖𝗞 pic.twitter.com/UcDHuQVJSt



最初に投稿されたのはACミラン。2014〜17年シーズンに本田圭佑も所属していた名門は、クラブカラーの「赤と黒」を文字で表現。

A mix and match including history and identity for the 𝗡𝗘𝗥𝗔𝗭𝗭𝗨𝗥𝗥𝗜.#OpeningDay pic.twitter.com/pp13HRiRG2



長友佑都も所属し、日本でもお馴染みのインテルはクラブカラーの「黒と青」をデザインと文字(イタリア語で「ネラッズーロ」)で採用している。

Another blue jersey, this one for the current champions #OpeningDay pic.twitter.com/FPEn1h4DCJ



そして2022-23シーズンの王者、ナポリはクラブカラーの「青と白」にアンティーク文字のシンプルなデザインに仕上がった。

The last one in this first round, 𝗥𝗢𝗠𝗔 𝗕𝗔𝗦𝗘𝗕𝗔𝗟𝗟 𝗖𝗟𝗨𝗕

More to come soon! #OpeningDay pic.twitter.com/LWHbPF3qty

- Lega Serie A (@SerieA_EN) March 28, 2024