¡Ö¼«Ê¬¤ÇÂÎ½Å¤Ï¤«¤ì¤Æ¤¨¤é¡Á¤¤¡ª¡×¥»¥ë¥ÕÂ¬Äê¤¹¤ëÇ¤ò¤Ù¤¿Ë«¤á¤·¤¿¤é¡©¡¿¹õÇ¤í¤ó¤ÈÊë¤é¤·¤¿¤é5
¡¡¤Í¤³¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢¤«¤ï¤¤¤µ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÂç¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤òÂç¸ø³«¡ª¡¡¤ª¼ê¤ò¤·¤Æ¤ª¤ä¤Ä¤ò¤Í¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢µ¢Âð¤¹¤ë¤È»°¤Ä»ØÎ©¤Æ¤Æ½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¤«¤Ö¤ê¤â¤Î¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤ê¡£¥¯¡¼¥ë¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤¢¤ë¹õÇ¤À¤±¤É¡¢¤í¤ó¤Ï¤È¤Ó¤¤ê¿Í²û¤³¤¯¤Æ¤È¤Ó¤¤ê²Ä°¦¤¤ÃË¤Î»Ò¡ª¡¡¤½¤ó¤Ê¤í¤ó¤ÈAKR¤µ¤ó¤Î¤æ¤ë¡Á¤¤Æü¾ï¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¹õÇ¤í¤ó¤ÈÊë¤é¤·¤¿¤é¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¢¨ËÜºîÉÊ¤Ï¡Ø¹õÇ¤í¤ó¤ÈÊë¤é¤·¤¿¤é5¡Ù¡ÊAKR/KADOKAWA¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿