ヤングスキニー、初の日比谷野音単独公演をU-NEXTで独占ライブ配信
ヤングスキニーが、5月6日に日比谷野外音楽堂にて開催の＜ヤンスキ春の野音祭り 東京編＞の単独公演の模様をU-NEXTにて独占ライブ配信する。
＜ヤンスキ春の野音祭り＞は、5月6日(月•祝)東京・日比谷野外音楽堂、5月25日(土)大阪・大阪城野外音楽堂で開催するバンド初の東阪 野音単独公演。今回独占ライブ配信が決定したのは、5月6日(月•祝)東京公演で、ヤングスキニーが日比谷野外音楽堂のステージに立つのは今回が初となる記念すべき単独公演となる。なお、見逃し配信も予定しており、5月9日(木)0:00〜5月19日(日)23:59まで視聴が可能だ。
ライブ独占配信情報
ライブ配信：2024年5月6日(月•祝)18:00〜ライブ終了まで
見逃し配信：2024年5月9日(木)0:00〜5月19日(日)23:59
[会場]東京・日比谷野外音楽堂
[配信の詳細はこちら] https://t.unext.jp/r/yangskinny
※視聴可能デバイスに関してはこちらをご確認ください。
https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution
【U-NEXT配信情報】
『歌にしてしまえば、どんなことでも許されると思っていたワンマンツアー Live at LIQUIDROOM 2023.04.27』
『歌にしてしまえば、どんなことでも許されると思っていたワンマンツアーの道のり』
●ヤングスキニー特集はこちら
https://video.unext.jp/browse/feature/FET0010888
【ヤングスキニー Live Selection 配信概要】
※ブロードバンドによる開局を行っている店舗で、お楽しみいただけます。ただし、機種及び設置環境により対応していない場合がございます。
◆配信期間：2024年4月5日(金) 〜 2024年5月4日(土)
◆配信コンテンツ：ヤングスキニー Live Selection
【セットリスト】
メンバーコメント／Opening／愛の乾燥機／ヒモと愛／ゴミ人間、俺／らしく／精神ロック／ロードスタームービー／8月の夜／本当はね、
◆料金：無料 ※別途室料
◆再生時間：34分
▽視聴方法など詳細はこちら： https://miruhaco.jp/archives/item2/817373/
ライブ・イベント情報
開催日：2024年5月6日(月・祝)
開場 17:00 / 開演 18:00
会場：東京・日比谷野外音楽堂
[info] サンライズプロモーション東京 tel:0570-00-3337(平日 12:00〜15:00)
＜ヤンスキ春の野音祭り 大阪編＞
開催日：2024年5月25日(土)
開場 16:30 / 開演 17:30
会場：大阪・大阪城野外音楽堂
[info] Greens tel:06-6882-1224(平日 12:00〜18:00)
前売 5,500円(税込) ※全席指定 / 未就学児入場不可
・ヤンスキカンパニー会員限定最速先行
受付：1/22(月)18:00-2/4(日)23:59
https://yansukicompany.jp/
リリース情報
2024年3月13日(水)リリース
初回限定盤(CD+DVD) VIZL-2291 税抜価格： \3,500 + 税
通常盤(CD) VICL-65930 税抜価格： \2,000 + 税
VICTOR ONLINE STORE限定セット(初回限定盤+オリジナルグッズ 税抜価格： \5,000 + 税
VICTOR ONLINE STORE限定セット(通常盤+オリジナルグッズ) 税抜価格： \3,500+ 税
予約URL：https://jvcmusic.lnk.to/ys_2ndEP
[CD収録内容]
・精神ロック
・恋は盲目
・雪月花
・別れ話 (2024 ver.)
・新曲
(全5曲予定/曲順未定)
[DVD収録内容]※初回限定盤に付属
「“老いてもヤングスキニーツアー vol.2” vol.2あったんだ編 Live at Zepp Shinjuku(TOKYO)」
ライブ映像およびツアードキュメンタリー(約100分収録)
＜収録曲＞
1.愛の乾燥機 2.ヒモと愛 3.ゴミ人間、俺 4.本当はね、 5.らしく 6.精神ロック 7.バンドマンの元彼氏 8.ごめんね、歌にして 9.東京 10.8月の夜 11.憂鬱とバイト En.ロードスタームービー
Documentary of “老いてもヤングスキニーツアー vol.2” vol.2あったんだ編
ライブ・イベント情報
＜名古屋会場＞
2024年4月8日(月) 18:30集合／19:00開始
実施場所：タワーレコード名古屋近鉄パッセ店 屋上イベントスペース
対象店舗：タワーレコード名古屋近鉄パッセ店
＜大阪会場＞
2024年4月15日(月) 18:00開始
実施場所：タワーレコード梅田NU茶屋町店 店内イベントスペース
対象店舗：タワーレコード梅田NU茶屋町店
※集合時間は券面に記載させていただきます。
＜東京会場＞
2024年4月16日(火) 18:00開始
実施場所：タワーレコード渋谷店 5Fイベントスペース
対象店舗：タワーレコード渋谷店
※集合時間は券面に記載させていただきます。
ライブ・イベント情報
4/7(日) 愛知 Zepp Nagoya
開場17:00/ 開演18:00 [info]サンデーフォークプロモーション(tel: 052-320-9100 全日 12:00〜18:00)
4/13(土) 香川 festhalle
開場17:00/ 開演18:00 [info] DUKE(tel: 087-822-2520 平日 11:00〜17:00)
4/14(日) 大阪 Zepp Osaka Bayside
開場17:00/ 開演18:00 [info] Greens(tel: 06-6882-1224 平日 12:00〜18:00)
4/19(金) 北海道 Zepp Sapporo
開場18:00/ 開演19:00 [info] SMASH EAST(tel: 011-261-5569 平日 12:00〜18:00)
4/26(金) 東京 Zepp DiverCity
開場18:00/ 開演19:00 [info] サンライズプロモーション東京(tel: 0570-00-3337 平日 12:00〜15:00)
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