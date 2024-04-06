＜ヤンスキ春の野音祭り 東京編＞ライブ配信：2024年5月6日(月•祝)18:00〜ライブ終了まで見逃し配信：2024年5月9日(木)0:00〜5月19日(日)23:59[会場]東京・日比谷野外音楽堂[配信の詳細はこちら] https://t.unext.jp/r/yangskinny※視聴可能デバイスに関してはこちらをご確認ください。https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution【U-NEXT配信情報】『歌にしてしまえば、どんなことでも許されると思っていたワンマンツアー Live at LIQUIDROOM 2023.04.27』『歌にしてしまえば、どんなことでも許されると思っていたワンマンツアーの道のり』●ヤングスキニー特集はこちらhttps://video.unext.jp/browse/feature/FET0010888

◆対象機種：JOYSOUND X1/JOYSOUND MAX GO※ブロードバンドによる開局を行っている店舗で、お楽しみいただけます。ただし、機種及び設置環境により対応していない場合がございます。◆配信期間：2024年4月5日(金) 〜 2024年5月4日(土)◆配信コンテンツ：ヤングスキニー Live Selection【セットリスト】メンバーコメント／Opening／愛の乾燥機／ヒモと愛／ゴミ人間、俺／らしく／精神ロック／ロードスタームービー／8月の夜／本当はね、◆料金：無料 ※別途室料◆再生時間：34分▽視聴方法など詳細はこちら： https://miruhaco.jp/archives/item2/817373/

メジャー2nd EP『不器用な私だから』2024年3月13日(水)リリース初回限定盤(CD+DVD) VIZL-2291 税抜価格： \3,500 + 税通常盤(CD) VICL-65930 税抜価格： \2,000 + 税VICTOR ONLINE STORE限定セット(初回限定盤+オリジナルグッズ 税抜価格： \5,000 + 税VICTOR ONLINE STORE限定セット(通常盤+オリジナルグッズ) 税抜価格： \3,500+ 税予約URL：https://jvcmusic.lnk.to/ys_2ndEP[CD収録内容]・精神ロック・恋は盲目・雪月花・別れ話 (2024 ver.)・新曲(全5曲予定/曲順未定)[DVD収録内容]※初回限定盤に付属「“老いてもヤングスキニーツアー vol.2” vol.2あったんだ編 Live at Zepp Shinjuku(TOKYO)」ライブ映像およびツアードキュメンタリー(約100分収録)＜収録曲＞1.愛の乾燥機 2.ヒモと愛 3.ゴミ人間、俺 4.本当はね、 5.らしく 6.精神ロック 7.バンドマンの元彼氏 8.ごめんね、歌にして 9.東京 10.8月の夜 11.憂鬱とバイト En.ロードスタームービーDocumentary of “老いてもヤングスキニーツアー vol.2” vol.2あったんだ編

ライブ・イベント情報



＜タワーレコード限定 アナザージャケットサイン会＞＜名古屋会場＞2024年4月8日(月) 18:30集合／19:00開始実施場所：タワーレコード名古屋近鉄パッセ店 屋上イベントスペース対象店舗：タワーレコード名古屋近鉄パッセ店＜大阪会場＞2024年4月15日(月) 18:00開始実施場所：タワーレコード梅田NU茶屋町店 店内イベントスペース対象店舗：タワーレコード梅田NU茶屋町店※集合時間は券面に記載させていただきます。＜東京会場＞2024年4月16日(火) 18:00開始実施場所：タワーレコード渋谷店 5Fイベントスペース対象店舗：タワーレコード渋谷店※集合時間は券面に記載させていただきます。