¡Ö¥¢¥µ·Ý¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÉô¡×¡ÒÉðË¡õ¹¬»ÍÏº¡Ö·»Äï¥¿¥Ã¥°ÇÏ·ô¡×¤ÇÎ×»þ¥Ü¡¼¥Ê¥¹³ÍÆÀ¤À¤Ã¡ª¡Ó¡Ê2¡Ë
¡¡¤µ¤é¤ËÄ´¶µ»ÕÊÌÀ®ÀÓ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¿¿¤ÃÀè¤ËÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ë¤Î¤Ï¿¹½¨¹ÔÄ´¶µ»Õ¤À¡£²áµî¤Ë¤Ï¥·¡¼¥¥ó¥°¥¶¥Ñ¡¼¥ë¤ÇÆüÊ©¤ÎGµ¤òÀ©¤·¡¢¥¨¥¢¥·¥ã¥«¡¼¥ë¤Ç¤Ï»©·î¾Þ¤ÈµÆ²Ö¾Þ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Æó´§¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²áµî3Ç¯¤À¤±¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¿¹»Õ¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤âÍ¥½¨¤Ç¤¹¡£½Å¾Þ¤Ç¤Ï22Ç¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉT¤ò¥¸¥ã¥ó¥°¥í¡Ê3ÈÖ¿Íµ¤¡Ë¤ÇÀ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ³¾è¿ô¤ä¹¥Áö¿ô¤Ë¥à¥é¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê°Ë¿á»á¡Ë
¡¡¶¥ÇÏ³Ø¹»¤Î1Ç¯ÀèÇÚ¤Ç¡¢¶¥ÇÏ¿Íµ¤¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¾¾±Ê´´É×Ä´¶µ»Õ¤È¤â¶¯ÎÏ¤Ê¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡£
¡Ö1·î20Æü¤ÎÀÐÀ¶¿åS¤Ç¡¢Ã±¾¡15.9ÇÜ¡Ê5ÈÖ¿Íµ¤¡Ë¤Î¥È¥é¥ó¥¥ê¥Æ¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¯¤Ê¤É¡¢Èó¾ï¤ËÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£22Ç¯9·î°Ê¹ß¤Ë¸Â¤ë¤È3ÃåÆâÎ¨¤Ï51.4¡ó¡ÊÆ±121¡ó¡Ë¤Ë¤â¾å¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥¢¥¦¥©¡¼¥Ç¥£¡¼¤Î¼çÀï¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ø¤¤Æ¤Þ¤¿´üÂÔÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê°Ë¿á»á¡Ë
¡¡ÍèÇ¯2·î¤ËÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë²»Ìµ½¨¹§Ä´¶µ»Õ¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤â¡¢¤³¤³¿ôÇ¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥½¡¼¥À¥º¥ê¥ó¥°¤Ç2·î¤ÎµþÅÔÌÆÇÏS¤ò¾¡¤Á¡¢ºòÇ¯¤â¥â¥º¥á¥¤¥á¥¤¤Ç¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¾Þ¡Ê7ÈÖ¿Íµ¤¡Ë¤È°ªS¡Ê4ÈÖ¿Íµ¤¡Ë¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²»Ìµ»Õ¤â°ÊÁ°¤è¤ê¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¸À¤ï¤ÐÁê¾è¸ú²Ì¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÇÏ·ôÅª¤ÊÌ¯Ì£¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê°Ë¿á»á¡Ë
¡¡Â³¤¤¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ÉðË¤Î¹¥À®ÀÓ¥³¡¼¥¹¤À¡£
¡Ö¶áÇ¯¤Ïºå¿À¥À1800¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£21Ç¯1²óºå¿À°Ê¹ß¤Ë¸Â¤ë¤È¡Ò19 17 7 42¡Ó¤Ç3ÃåÆâÎ¨¤Ï50.6¡ó¡ÊÆ±126¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£23Ç¯2·î18Æü¤Îºå¿À8R¤Ç¤ÏÃ±¾¡127.8ÇÜ¡Ê16ÈÖ¿Íµ¤¡Ë¤Î¥Æ¥£¥ë¥É¡¼¥ó¤Ç3Ãå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê°Ë¿á»á¡Ë
¡¡¤³¤Î»þ¤Ï¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é2ÈÖ¼ê¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤ÎÇ´¤ê¹þ¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢
¡Ö¤½¤ì¤Þ¤ÇÃæÃÄ¤«¤é¶¥ÇÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÏ¤ò¥¹¥Ã¤ÈÇÏ¤Îµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁ°¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤¢¤¿¤ê¤¬¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤ë¤æ¤¨¤ó¤Ç¤¹¡£µîÇ¯5·î¤Î¸òÎ®½Å¾Þ¡¢Ê¼¸Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¤â¥ß¥È¥Î¥ª¡¼¤Ç6ÈÖ¿Èº¹¤Î°µ¾¡·à¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ÉÍý¤¹¤ëÈþ±º¤ÎËÒ¸÷Æó±¹¼Ë¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ø¤µ¤¹¤¬¥æ¥¿¥«¤µ¤ó¤À¤è¤Í¡Á¡Ù¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¹ª¤ß¤ÊÆ¨Áö·à¤Ï¥À¡¼¥È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖºòÇ¯¤ÎÂçºåÇÕ¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¥É¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¥¹¥¿¡¼¥º¥ª¥ó¥¢¡¼¥¹¤ÎÌÔÄÉ¤ò¥Ï¥Êº¹¤·¤Î¤¤¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ç¤·¤¿¤·¡¢º£Ç¯3·î24Æü¤ÎÂç´¨ºù¾Þ¤Ç¤Ï¡¢¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÈ¾Äï¥·¥å¥¬¡¼¥¯¥ó¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯Æ¨¤²¤¿»þ¤Î¥æ¥¿¥«¤µ¤ó¤Î¥Ú¡¼¥¹ÇÛÊ¬¤ÏÀäÌ¯¤Ç¡¢ÂÎÆâ»þ·×¤Î¤¹¤´¤µ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡4·î¸åÈ¾¤«¤é¤ÏµþÅÔ¤ËÉñÂæ¤ò°Ü¤¹¤¬¡¢
¡Ö¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¸å¤Ê¤é¼Ç1600¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆâ¡¦³°²ó¤ê¶¦¤ËÁÀ¤¤ÌÜ¤Ç¤¹¡£23Ç¯1²óµþÅÔ°Ê¹ß¤Ë¸Â¤ë¤È¡Ò3 7 3 15¡Ó¤Ç3ÃåÆâÎ¨¤Ï46.4¡ó¡ÊÆ±93¡ó¡Ë¤Ç¤¹¡×¡Ê°Ë¿á»á¡Ë
¡¡½Õ¥·¡¼¥º¥ó¤âÉðËÀûÉ÷¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¤½¤¦¤À¡£