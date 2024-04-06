¡Ö¥¢¥µ·Ý¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÉô¡×¡ÒÉðË¡õ¹¬»ÍÏº¡Ö·»Äï¥¿¥Ã¥°ÇÏ·ô¡×¤ÇÎ×»þ¥Ü¡¼¥Ê¥¹³ÍÆÀ¤À¤Ã¡ª¡Ó¡Ê1¡Ë
¡¡3·î15Æü¤Ë55ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÉðË¤¬¹¥Ä´¤À¡£3·î24Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç25¾¡¤òµó¤²¡¢Á´¹ñ¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç8°Ì¥¿¥¤¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍèÂ³¤¯JRA½Å¾ÞÊ£¿ô¾¡Íø¤â38Ç¯¤Ë¹¹¿·¤·¡¢JRAÄÌ»»4500¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È10¾¡¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤â¤Ê¤ª¥¿¡¼¥Õ¤òÊ¨¤«¤»¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Îà¤ª¤¤¤·¤¤〞ÇÏ·ô½Ñ¤È¤Ï--¡£
¡¡Á´¹ñ¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°1°Ì¡Ê46¾¡¡Ë¤ò¤Ò¤¿Áö¤ë¥ë¥á¡¼¥ë¡Ê44¡Ë¤¬3·î17Æü¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°S¤Çº£Ç¯½é¤á¤Æ½Å¾Þ¤òÀ©¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î2½µÁ°¤Ë½Å¾Þ2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÉðË¤À¡£½µ´©¥¢¥µ¥Ò·ÝÇ½Ï¢ºÜ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î°Ë¿á²íÌé»á¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡Öº£Ç¯¤Î¾¡Î¨¤Ï20.2¡ó¤Ç3ÃåÆâÎ¨¤Ï41.1¡ó¡Ê3·î24Æü¤Þ¤Ç¤ÎJRA¡Ë¡£Ä¾¶á15Ç¯¤Ï¤º¤Ã¤ÈÇ¯´Ö¤Î¾¡Î¨¤¬20¡ó¤ò²¼²ó¤ê¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Î3ÃåÆâÎ¨¤â36.7¡ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤½¤ÎÆÃÄ§¤Î1¤Ä¤¬¡¢Â¿Æ¬¿ô¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¹¥Áö¤·¡¢·ê¤ò¤¢¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
¡Ö13Æ¬Î©¤Æ°Ê²¼¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï3ÃåÆâÎ¨¤¬35.2¡ó¡ÊÊ£¾¡²ó¼ýÎ¨47¡ó¡Ë¤Ç¤¹¤±¤É¡¢14Æ¬Î©¤Æ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È3ÃåÆâÎ¨¤¬45.7¡ó¡ÊÆ±107¡ó¡Ë¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¤Ï¥Í¡¼¥à¥Ð¥ê¥å¡¼¤¬ÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤À¤±¤Ë´üÂÔÃÍ¤ÏÄã¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀîÅÄ¾²íµ³¼ê¡Ê38¡Ë¤È¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¤¬³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢Ãæ·ø¤É¤³¤í¤Î¼ã¼êµ³¼ê¤¿¤Á¤Î³èÌö¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢Ç¯ÌÀ¤±°Ê¹ß¡¢Â¿Æ¬¿ô¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤ÎÌÕÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê°Ë¿á»á¡Ë
¡¡Îã¤¨¤ÐÃÂÀ¸ÆüÍâÆü¤Îºå¿À¤Ç¤Ï¡¢6R¤Þ¤Ç¤Ëµ³¾èµ¡²ñ3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ëÃæ¡¢16Æ¬Î©¤Æ¤Î10R¤Ç¤ÏÃ±¾¡9.7ÇÜ¤Î5ÈÖ¿Íµ¤¥é¥¥¨¡¼¥¿¤Ç2Ãå¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Ê£¾¡¤Ï°Õ³°¤Ë¤â8ÈÖ¿Íµ¤¡Ê410±ß¡Ë¤ÇÇÛÅöÌ¯Ì£¤Ï½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉðË¤Ç·êÁÀ¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï±ý»þ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÃÎ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¼ä¤·¤¤µ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¹¥ÁöÎ¨¤Ê¤É¤Î½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¤´Ö¤ÎÃíÌÜÅÙ¤À¤±¤¬¾¡¼ê¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÇÏ·ô¤òÇã¤¦Â¦¤È¤·¤Æ¤Ï¤à¤·¤í´î¤Ð¤·¤¤¾õ¶·¡£²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÁÀ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê°Ë¿á»á¡Ë
¡¡¤½¤Î¹¥Îã¤¬2·î¤Î¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¡£13ÈÖ¿Íµ¤¡ÊÃ±¾¡48.2ÇÜ¡Ë¤Î¥»¥¥Õ¥¦¤ò3Ãå¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤âà¥·¥óÉðËÇÏ·ôá¤ÎÁÀ¤¤¤É¤³¤í¤Î1¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö½é¤á¤Æ¥»¥¥Õ¥¦¤Ëµ³¾è¤·¤¿ºò²Æ¤Î¥¨¥ë¥àS¤â6ÈÖ¿Íµ¤¡ÊÃ±¾¡12.3ÇÜ¡Ë¤ÇÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÉðËµ³¼ê¤¬Äï¤ÎÉð¹¬»ÍÏºÄ´¶µ»Õ¤Î´ÉÍýÇÏ¤Ëµ³¾è¤·¤¿ºÝ¡¢19Ç¯10·î°Ê¹ß¤Ë¸Â¤ë¤È3ÃåÆâÎ¨45.4¡ó¡ÊÆ±96¡ó¡Ë¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¹¬»ÍÏº»Õ¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÉðËµ³¼ê¤Ï¥¸¥ç¥Ã¥¡¼ÊÌ¤Îµ³¾è¿ô¡¢¾¡Íø¿ô¡¢Ï¢ÂÐ¿ô¡¢3ÃåÆâ¿ô¤Ç¤¤¤º¤ì¤âÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¡£¼çÀï¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê°Ë¿á»á¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¹¬»ÍÏº»Õ¤Ï½Å¾Þ¤ò4²óÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤¦¤Á3²ó¤¬à·»Äï¥¿¥Ã¥°á¤Çµó¤²¤¿¤â¤Î¡£ºòÇ¯1·î¤Î¥·¥ó¥¶¥óµÇ°¤Ç¤â¥é¥¤¥È¥¯¥ª¥ó¥¿¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¡¢ºù²Ö¾Þ¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö22Ç¯11·î¤Î¿·ÇÏÀï¤Ï°È¾å¥ë¥á¡¼¥ë¤ÇÆ¨¤²¤Æ1Ãå¡£¤½¤Î¸å¤ÏÊüËÒ¤Ë½Ð¤µ¤º¡¢¼«±¹¼Ë¤ÇÄ´¶µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥æ¥¿¥«¤µ¤ó¤Î¿Ê¸À¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢2ÀïÌÜ¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤Î½Å¾Þ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï½ÐÃÙ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È»º¶ð¤é¤·¤¯ºÇÂ®¤Î¾å¤¬¤êµÓ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤Î¾¡Íø¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¹¬»ÍÏº»Õ¤È¤Î·»Äï¥¿¥Ã¥°¤Ï¡¢º£¸å¤âÍ×ÃíÌÜ¤À¡£