¡ÖSHIBUYA SKY¡×½ÂÃ«ºÇ¹âÊö¤Î²°¾åÅ¸Ë¾¶õ´Ö¤«¤é360ÅÙ¤Î¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Ó¥å¡¼¤òËþµÊ
½ÂÃ«¾å¶õ¤Ë¹¤¬¤ë²°¾åÅ¸Ë¾¶õ´Ö¤Ø¡ª¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¡©
¡ÖSHIBUYA SKY¡×¤Ï½ÂÃ«¾å¶õ¤«¤é¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Ä¯Ë¾ÂÎ¸³¤È¡¢±ÇÁü¡¢Î©ÂÎ²»¶Á¡¢¼«Á³¸÷¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¶õ´Ö±é½Ð¤òÍ»¹ç¤·¤¿ÁÛÁüÎÏ¤ò»É·ã¤¹¤ëÂÎ¸³·¿Å¸Ë¾¶õ´Ö¡£14¡Á45³¬¤Î°Ü¹Ô¶õ´Ö¡ÖSKY GATE¡Ê¤¹¤«¤¤ ¤²¡¼¤È¡Ë¡×¡¢46³¬¤Î²°ÆâÅ¸Ë¾²óÏ¡ÖSKY GALLERY¡Ê¤¹¤«¤¤ ¤®¤ã¤é¤ê¡¼¡Ë¡×¡¢²°¾åÅ¸Ë¾¶õ´Ö¡ÖSKY STAGE¡Ê¤¹¤«¤¤ ¤¹¤Æ¡¼¤¸¡Ë¡×¤Î3¤Ä¤Î¥¾¡¼¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
14³¬¤¬¡ÖSHIBUYA SKY¡×¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¤¥¹¤ÏÆüËÜ¸ì¡¦±Ñ¸ì¡¦Ãæ¹ñ¸ì¡¦´Ú¹ñ¸ì¤ÇÉ½µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Æþ¾ìÎÁ
WEB¥Á¥±¥Ã¥È2200±ß
¢¨ÍÄ»ù¡Ê3¡Á5ºÐ¡Ë¡¢¾®³ØÀ¸¡¢Ãæ¡¦¹â¹»À¸ÎÁ¶â¤¢¤ê
14³¬¤«¤é45³¬¤Ø¤Î°Ü¹Ô¶õ´Ö¡ÖSKY GATE¡×
¡ÖSKY GATE¡×¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Î¤¢¤ë14³¬¤«¤é45³¬¤Ø¤Î°Ü¹Ô¶õ´Ö¡£14³¬¤Ç¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡ÖTRANSITION POD¡Ê¤È¤é¤ó¤¸¤·¤ç¤ó ¤Ý¤Ã¤É¡Ë¡×¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤È¡¢¾å¾º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Å·ÌÌ±ÇÁü¤ÈÎ©ÂÎ²»¶Á¤Ë¤è¤ëÆü¾ï¤«¤éÈóÆü¾ï¤ØÍ¶¤¦±é½Ð¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
45³¬¤ËÅþÃå¤·¤¿¤é¡¢¸÷¤ËÆ³¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¿Ê¤à¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¡ÖLEADING LINE¡Ê¤ê¡¼¤Ç¤£¤ó¤° ¤é¤¤¤ó¡Ë¡×¤Ç46³¬¤Ø¡£
¼«Æ°Èâ¤«¤é³°¤Ø½Ð¤Æ¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤è¤¤¤è²°¾å¤ÎÅ¸Ë¾¶õ´Ö¡ÖSKY STAGE¡×¤ËÅþÃå¡£¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î³°Â¦¤Ï¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²°¾å¤Ø¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤â·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
½ÂÃ«¤Î·Ê¿§¤ò360ÅÙ°ìË¾¤Ç¤¤ë²°¾åÅ¸Ë¾¶õ´Ö¡ÖSKY STAGE¡×¤Ø¡ª¥í¥Ã¥«¡¼¤Ï¤¢¤ë¡©
¡ÖSKY STAGE¡×¤ÏÌó2500Ö¤Î¹¤µ¤ò¸Ø¤ë²°¾åÅ¸Ë¾¶õ´Ö¡£½ÂÃ«¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¥Ó¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Ë¼×¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯½ÂÃ«¤Î·Ê¿§¤ò360ÅÙ¸«ÅÏ¤»¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£Åì¤Ë¤ÏÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤äÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¡¢Æî¤Ë¤ÏÅìµþÏÑ¤ä²£ÉÍÊýÌÌ¤Î·Ê¿§¡¢ËÌ¤Ë¤Ï¿·½É¤Î¹âÁØ¥Ó¥ë·²¤ä¿·¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤¬¡£¤µ¤é¤ËÅ·µ¤¤Î¤¤¤¤Æü¤Ë¤Ï±ó¤¯¤ËÉÙ»Î»³¤âË¾¤á¤Þ¤¹¡£
´ã²¼¤Ë¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤ò¸«²¼¤í¤·¡¢½ÂÃ«¤«¤é¹¤¬¤ëÅìµþ¤Î³¹¤ò°ìË¾¤¹¤ëÆîÀ¾¤Î¡ÖSKY EDGE¡Ê¤¹¤«¤¤¤¨¤Ã¤¸¡Ë¡×¤Ç¤Ï¥Õ¥©¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê1Ëç1500±ß¡Ë¤â¡£Àä·Ê¤Ç¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¤È¿Íµ¤¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢º®»¨¶ñ¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï30Ê¬¡Á1»þ´Ö¤Û¤ÉÊÂ¤Ö¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¿²¤½¤Ù¤Ã¤Æ¶õ¤òÄ¯¤á¤é¤ì¤ë¡ÖCLOUD HAMMOCK¡Ê¤¯¤é¤¦¤É ¤Ï¤ó¤â¤Ã¤¯¡Ë¡×¤ä¥½¥Õ¥¡¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤¯¤Ä¤í¤®¤Ê¤¬¤é·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢²°¾å¤Ï»ý¤Á¹þ¤á¤ëÊª¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÊª¤Ï46³¬¤Ë¤¢¤ë¥í¥Ã¥«¡¼¤ØÍÂ¤±¤Þ¤¹¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥«¥á¥é¤Ï¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð»ý¤Á¹þ¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÊª¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÍÂ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«¡¼¤Ï100±ß¡£ÍøÍÑ¸å¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¾å¤Ç¤ÏÉ÷¤¬¶¯¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤âÆÍÉ÷¤¬¿á¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢½÷À¤ÎÊý¤ÏÉ÷¤Ç¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¥¹¥«¡¼¥È¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬°Â¿´¡£¤Þ¤¿¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂÎ´¶²¹ÅÙ¤ÏÃÏ¾å¤è¤ê¤â4¡Á5¡î¤Û¤ÉÄã¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç²¹ÅÙÄ´À°¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
46³¬¤Î²°ÆâÅ¸Ë¾²óÏ¡ÖSKY GALLERY¡×
46³¬¤Ë¤Ï²°ÆâÅ¸Ë¾²óÏ¡ÖSKY GALLERY¡×¤¬¤¢¤ê¡¢»þ¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Õ¤ì¤ëÁõÃÖ¡ÖTIME RIVER¡Ê»þ¶õ¤ÎÀî¡Ë¡×¤ä»þ´Ö¡¦À¤³¦¡¦¼«Ê¬¤òÇÁ¤¯¡ÖPARALLEL WINDOWS¡Ê»ëÅÀ¤ÎÁë¡Ë¡×¡¢¥Ç¡¼¥¿¤¬À¸¤ß½Ð¤¹·Ê¿§¤òÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÄ¯Ë¾¤È¹ç¤ï¤»¤Æ´Ñ¤ë²óÏ¡ÖDATA SCAPE¡Ê¥Ç¡¼¥¿¤Î·Ê¿§¡Ë¡×¤«¤é¹½À®¡£¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¡¢»ëÅÀ¤¬¹¤¬¤ëÅ¸Ë¾¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
Ãì¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¸«¤¨¤ëÍÌ¾¤Ê·úÂ¤Êª¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²°¾å¤Ø¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆîÀ¾Êý¸þ¤Ë¤ÏËèÆü30Ëü¿Í¤¬¹Ô¤¸ò¤¦¤È¤¤¤¦½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤ÎÍÍ»Ò¤âÐíâ×¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
Ìë·Ê¤ä¥°¥ë¥á¡¢¤ª¤ß¤ä¤²¤Ï¡©
¡ä¡ä¡ä¼¡¥Ú¡¼¥¸¤Ø¡ª¡ä¡ä¡ä
Ìë·Ê¤â¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Èþ¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤ë
Ãë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ìë¤Î·Ê¿§¤âÀä·Ê¡ª
¡ÖCLOUD HAMMOCK¡×¤ÇÌë·Ê¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤¯¤Ä¤í¤°¤Î¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£
ËèÆü19»þ¤«¤é30Ê¬Ã±°Ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖCROSSING LIGHT¡Ê¤¯¤í¤Ã¤·¤ó¤° ¤é¤¤¤È¡Ë¡×¤Ï¶õ¤Ø¤È·Ò¤¬¤ë¸÷¤Î±é½Ð¡£¶õ¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¡ÖSHIBUYA SKY¡×¤Î¥í¥´¤Ç¤¢¤ë¡Ö¶õ¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ª¥Ö¥¸¥§¤â¤¢¤ê¡¢µÇ°»£±Æ¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥«¥é¥Õ¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤éÀä·Ê¤Ë¿»¤ë
Å¸Ë¾¶õ´Ö¤ÇÀä·Ê¤ò³Ú¤·¤ó¤À¸å¤Î¿©»ö¥¿¥¤¥à¤Ï¡¢46³¬¤Ë¤¢¤ë¥ì¥È¥í¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥«¥Õ¥§¡¦¥Ð¡¼¡ÖParadise Lounge¡Ê¤Ñ¤é¤À¤¤¤¹ ¤é¤¦¤ó¤¸¡Ë¡×¤Ç¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥È¥à¡¦¥Ç¥£¥¯¥½¥ó¡×¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥ì¥È¥í¥â¥À¥ó¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÈFPMÅÄÃæÃÎÇ·»á¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿²»³Ú¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¥Õ¡¼¥É¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Õ¡¼¥É¤Ï¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Î¥Ù¥¹¥È¥ì¥¹¥È¥é¥ó50¡×¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡ÖÑ£¡×¤ÎÄ¹Ã«ÀîºßÍ´»á¤¬´Æ½¤¡£¡Ö¥Õ¥é¥¤¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥¯¤ä¥Ý¥Æ¥È¤Ê¤É¤ò¥â¥À¥ó¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¶õ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¡Ö¥¹¥«¥¤¥ì¥â¥Í¡¼¥É¡×¤Ï¥·¡¼¥º¥Ê¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Î°ì¤Ä¡£¥ì¥â¥ó¥·¥í¥Ã¥×¤ä¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Ù¥ê¡¼¤¬¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£
¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤ª¤ß¤ä¤²Ãµ¤·
¡ÖSHIBUYA SKY¡×¤òË¬¤ì¤¿»×¤¤½Ð¤Ë¤ª¤ß¤ä¤²¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£Æ±¤¸¤¯46³¬¤Ë¤¢¤ë¡ÖSHIBUYA SKY SOUVENIR SHOP¡Ê¤·¤Ö¤ä ¤¹¤«¤¤ ¤¹¡¼¤Ù¤Ë¤¢ ¤·¤ç¤Ã¤×¡Ë¡×¤ÇÃµ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°·¤¦¤Î¤Ï¡ÖÆüËÜ¡×¡ÖÅìµþ¡×¡Ö½ÂÃ«¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤â¤Á¤í¤ó¡ÖSHIBUYA SKY¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¥è¥Ã¥¯¥â¥Ã¥¯¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¿Íµ¤¤ÎÉÊ¡£¾¾ËÜ¥»¥¤¥¸»á¤¬½ÂÃ«¤Î³¹¤òÉÁ¤¤¤¿´Ì¤Ë¡¢¸ýÅö¤¿¤ê¤Î¤¤¤¤¥¯¥Ã¥¡¼¡¢¥·¥¬¡¼¥ë¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãé¸¤¥Ï¥Á¸ø¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿½ÂÃ«¤ß¤ä¤²¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥Ï¥Á¤Õ¤ë SHIBUYA meets AKITA¡×¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ï¡¢Ä«¤Î¶õ¡¦É÷¡¦¸÷¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñ»º¹ÈÃã¤Î¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×¤Î±ï¤Ë°ú¤Ã³Ý¤±¤ë¤È¡¢½ÂÃ«É÷¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥Ï¥Á¸ø¤¬¹ÈÃã¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¡ÈÈóÆü¾ï¤Î½ÂÃ«¡É¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡ÖSHIBUYA SKY¡×¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¿Íµ¤¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£¸½ºß¤ÏÁ°Æü¤Ë¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ë¬Ìä¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤éÁá¤á¤ËÍ½Ìó¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£SHIBUYA SKY¡Ê¤·¤Ö¤ä ¤¹¤«¤¤¡Ë
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-24-12 14F¡Ê¥Á¥±¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡Ë¡¢45¡¦46F¡Ê²°ÆâÅ¸Ë¾»ÜÀß¡Ë¡¢²°¾å¡Ê²°¾åÅ¸Ë¾¶õ´Ö¡Ë
TEL¡§03-4221-0229¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö10¡Á20»þ¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ¡Á22»þ30Ê¬¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì21»þ20Ê¬¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ¡ÊÎ×»þµÙ´Û¡¢Å·¸õ¤Ë¤è¤ëÊÄº¿¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê¡Ë
ÎÁ¶â¡§WEB¥Á¥±¥Ã¥È2200±ß¡ÊÁë¸ý¤Ï2500±ß¡Ë
▶▶¡Ö½ÂÃ« ¤ª¤Ç¤«¤±¡×¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
Text¡§²ÏÉôµª»Ò¡Êeditorial team Flone¡Ë¡¢Âçµ×ÊÝ±ÍÈþ
Photo¡§yoko tajiri¡¢Âçµ×ÊÝ±ÍÈþ
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£