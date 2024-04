人気キャラクター「yoshikitty」の立体目ざまし時計がやってきた! YOSHIKIの声でお目覚めできるスペシャルな目覚まし時計、気になりますね。世界的アーティスト・YOSHIKIとハローキティがコラボした「yoshikitty」は、毎年開催されるサンリオキャラクター大賞では4年連続トップ10入りを果たす大人気キャラクター。そんな大人気キャラ「yoshikitty」の立体目ざまし時計が爆誕!YOSHIKI がステージで使用した衣装と、代名詞のひとつであるドラムをモチーフにしたデザインで「yoshikitty」の世界観を存分にお楽しみいただける。

特別に収録したYOSHIKI本人の声と彼が所属するロックバンド「X JAPAN」の名曲がアラーム音として搭載されており、曲目は『FOREVER LOVE』『ENDLESS RAIN』『紅』の3曲。『FOREVER LOVE』では曲が流れる中でYOSHIKIが「Time to wake up! I hope you have a wonderful day. 」と、『ENDLESS RAIN』では「おはよう、そろそろ起きる時間だよ。」と声をかけてくれる。そして『紅』ではアラームを止めるとYOSHIKIが「今日も良い一日になりますように。」と声をかけてくれるという、夢のような目覚まし時計だ。パッケージデザインにも「yoshikitty」の世界観を表現黒を基調としたシンプルなデザインで「yoshikitty」らしいシック&クールにまとめられている。裏側の「yoshikitty」がドラムを演奏しているアートもポイントです!2024年4月10日よりセイコー販売店、ECサイトなどで予約スタート! スペシャルなミュージックとボイスでいいお目覚めをどうぞ。(C) 2024 SANRIO CO., LTD. (C)2024 Japan Music Agency Co., Ltd.