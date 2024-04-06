¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯àÄ¶Åê¼êÀï¤«¤é°ìÅ¾ÍðÀïáÀ©¤·¤Æ3Ï¢¾¡¡¡ÌøÅÄÍª´ô¤¬µÕÅ¾ÃÆ¡¡¥×¥í½é¥¹¥¿¥á¥óÀîÂ¼Í§ÅÍ¤¬½é°ÂÂÇ´Þ¤à2ÂÇÅÀ
¡¡¢¡³ÚÅ·£´¡½5¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê6Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬µÕÅ¾¾¡¤Á¤Ç3Ï¢¾¡¡£³«Ëë¤«¤é3¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·¡¦Áñ»Ê¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤ÎÎ¾ÀèÈ¯Åê¼ê¤¬6²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï7²ó1»à¡¢¶áÆ£¤¬¥Á¡¼¥à½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥×¥í½é¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎÀîÂ¼¤¬º¸µ¾Èô¤Ç½éÂÇÅÀ¤òµó¤²¤ÆÀèÀ©¤·¤¿¡£7²ó¤Ë2ÈÖ¼ê¤ÇÆ£°æ¤òÅêÆþ¤·¤¿¤¬¡¢Ï¢Â³»Íµå¤«¤é1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤µ¤ì¡¢²¬Åç¤Ë±¦ÍãÀþ¤Ø¤Î2ÅÀÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï8²ó1»à¤«¤é¼þÅì¤¬2ÈÖ¼ê¤Î¥¿¡¼¥ê¡¼¤«¤é»Íµå¤òÁª¤Ö¤È¡¢2»àÆóÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÌøÅÄ¤¬±¦±Û¤¨¤Îº£µ¨1¹æµÕÅ¾2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£9²ó¤Ë¤Ï1»à»°ÎÝ¤ÇÀîÂ¼¤¬º¸Á°¤Ë¥×¥í½é°ÂÂÇ¤ò±¿¤Ó¡¢1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2»àÆóÎÝ¤È¤·¤ÆÂåÂÇÃæÂ¼¹¸¤Îº¸Á°ÂÇ¤Ç¤â¤¦1ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¡¢¥ª¥¹¥Ê¤¬£²ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤¬²¿¤È¤«Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£