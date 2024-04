パリコレでも話題のイタリアの人気ブランド「ミュウミュウ」が、4月5日にショートフィルムプロジェクト「MIU MIU WOMEN’S TALES(女性たちの物語)」の第27弾「I AM THE BEAUTY OF YOUR BEAUTY, I AM THE FEAR OF YOUR FEAR」の上映会を東京・シネスイッチ銀座にて開催。本上映会に、「ミュウミュウ」アンバサダーのTWICE・MOMOをはじめ、赤楚衛二、臼田あさ美、内田理央、蒔田彩珠、當真あみ、森星、山本美月ら豪華ゲストが来場した。

「Miu Miu」(ミュウミュウ)のショートフィルムプロジェクト「MIU MIU WOMEN’S TALES(女性たちの物語)」は、2011年よりスタートした女性をエンパワーする活動のひとつ。「女性たちの物語」は、国際的に活躍する女性映画監督たちに作品を制作してほしいというミュウミュウの依頼から、10年以上続いているプロジェクトだ。今回は、マレーシアの監督兼映画プロデューサー、タン・チュイムイが、内なる強さと美しさを見つけるための恐れとの闘いを描いている。