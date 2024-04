セガが展開する、かわいいぬいぐるみから便利グッズまで、幅広いラインナップが魅力のプライズグッズ。

今回は2024年4月以降に投入予定の、NHK Eテレで放送中の人気アニメ『おさるのジョージ』グッズを紹介します!

セガプライズ『おさるのジョージ』グッズ

投入時期:2024年4月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

NHK Eテレで放送中の人気アニメ『おさるのジョージ』グッズが、2024年4月もセガプライズに続々登場!

お茶目な表情のぬいぐるみやデイリーに活躍してくれる実用的なグッズなど、全4種類が展開されます☆

おさるのジョージ プレミアムショルダーバッグ

投入時期:2024年4月第1週より順次

サイズ:全長約23×8×17cm

種類:全4種(グリーン、イエロー、レッド、ブルー)

いろんなシーンで活躍間違いなしのショルダーバッグ。

お出かけが楽しくなりそうな「ジョージ」らしいカラフルなデザインがポイントです。

おさるのジョージ ぬいぐるみ フルーツもぐもぐ

投入時期:2024年4月第2週より順次

サイズ:全長約8.5×5×20cm

種類:全3種(りんご、パイナップル、バナナ)

フルーツを持った「ジョージ」の表情がとってもかわいいぬいぐるみ。

りんごやバナナ、パイナップルを持った、「ジョージ」ならではの仕草にも注目です☆

おさるのジョージ Lぬいぐるみ いろいろポーズ

投入時期:2024年4月第3週より順次

サイズ:全長約22×14×31cm

種類:全2種(にっこり、きょとん)

いろいろなポーズが楽しめる「ジョージ」のぬいぐるみ。

手の平に面ファスナーが付いているので、顔や足などにくっつけて、好きなポーズを取らせることが出来ます。

「ジョージ」と一緒にぬい撮りしたくなる、フォトジェニックなぬいぐるみです☆

おさるのジョージ プチフェイスマスコット

投入時期:2024年4月第4週より順次

サイズ:全長約6.5×3×6cm

種類:全5種(ジョージ(ノーマル)、ジョージ(にっこり)、ニョッキ、ハンドリー、チャーキー)

「ジョージ」とおともだちのお顔をデザインした、プチサイズのフェイスマスコット。

お友だちの「ニョッキ」「ハンドリー」「チャーキー」も登場します。

全種類揃えたくなるかわいさのプライズです☆

キュートな「ジョージ」のぬいぐるみやマスコットが続々登場。

セガプライズの『おさるのジョージ』グッズ4種は、2024年4月より順次、全国のゲームセンターなどに投入予定です☆

※登場時期の詳細は公式サイト「セガプラザ」を確認ください

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post いろんな表情が楽しめるぬいぐるみやマスコット!セガプライズ『おさるのジョージ』グッズ appeared first on Dtimes.