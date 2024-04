ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は持ち運びしやすく、ほしい場所に広げて使える「スヌーピー」デザインの収納スタンドバスケットを紹介します☆

ベルメゾン「スヌーピー」収納スタンドバスケット

価格:3,990円(税込)

サイズ:幅約33、奥行約23、高さ約36cm(バスケット深さ30cm)

耐荷重量:5kg

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

欲しい場所にサッと広げて使える、「スヌーピー」デザインの収納スタンドバスケットがベルメゾンから登場。

スチール素材に、アメリカンクラシックなデニムパッチワーク風デザインを組み合わせた、色々なお部屋になじむ収納雑貨です。

バスケットすべての面に「スヌーピー」をイメージしたプリント入り。

フロントのポケットに描かれた、デニムでおしゃれする「スヌーピー」にも注目です☆

また、持ち運びに便利な持ち手が付いているのも魅力の一つ。

使わないときは、すっきり折りたたんでしまえるのも便利なポイントです。

A4サイズがすっぽり入る大きさで、しっかりしまえる収納力。

中には底板が入っているので、ファブリック類の収納にもぴったりです。

内側はコーティングされており、汚れてもサッと拭けるので清潔に使えます☆

ほしい場所に広げて使える、4面プリント入りの収納スタンドバスケット。

「スヌーピー」デザインの収納スタンドバスケットは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post アメリカンクラシックなパッチワーク風デザイン!ベルメゾン「スヌーピー」収納スタンドバスケット appeared first on Dtimes.