OR¦ÂIT¤ÈBUGVEL¤¬¶¥±é¡ª2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈSHOW¡ÖDream Gate 02¡×5·î¤Ë³«ºÅ·èÄê

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OPEN 17:30 / START 18:00
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¡û2024Ç¯5·î25Æü¡ÊÅÚ¡ËDream Gate 02 -A stage-
¡OPEN 13:30 / START 14:00
¢OPEN 17:30 / START 18:00
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¡û2024Ç¯5·î26Æü¡ÊÆü¡ËDream Gate 02 -B stage-
¡OPEN 13:30 / START 14:00
¢OPEN 17:30 / START 18:00
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