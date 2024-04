ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、衣類やおもちゃなど様々なものを収納できる、ディズニーデザイン「キャスター付き収納ケース」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「キャスター付き収納ケース」

タイプと価格:【2段】7,990円(税込)、【3段】9,990円(税込)

サイズ:【2段】幅38.5、奥行46、高さ64.5(キャスター含む)cm(単体使い時:高さ31cm)、【3段】幅38.5、奥行46、高さ93.5(キャスター含む)cm(単体使い時:高さ31cm)

耐荷重量:【天板】2kg、【スタッキング時全体】4kg

主材:ポリプロピレン

組立時間:30分〜

※上記の組立時間は大人2人で組立作業に掛かる時間の目安です。

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ミッキーモチーフデザインの収納ケース。

積み重ねたままでも、フタを開けた状態で出し入れができます!

用途や使用スペースに合わせて2段タイプと3段タイプの2種類から選べるのも魅力的◎

カラーは、どのようなインテリアにも合わせやすく明るい印象の「ホワイト」と、

配色使いがオシャレな「ダークブラウン×ホワイト」の2色展開です。

どちらも取り入れやすいカラーで、さらにミッキーモチーフ柄が映えてかわいい☆

ミッキーモチーフの一部がドット柄になっているのもポイント。

ケースは、子ども部屋に置いて衣類やおもちゃなどの収納に使ったり、クローゼットの中に入れて使ってもOK!

そのほか、キッチンやサニタリーシーンでも活躍します。

キャスター付きなので移動がスムーズにでき、お掃除もラクラク。

出し入れしやすく、収納上手に!

衣類やおもちゃなど様々なものを収納できる、ディズニーデザイン「キャスター付き収納ケース」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

