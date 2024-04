ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、クールな寝心地で暑い日もぐっすりと休める、ディズニーデザイン「接触冷感の敷パッド」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「接触冷感の敷パッド」

© Disney

サイズと価格:【シングル】4,990円(税込)、【セミダブル】6,190円(税込)、【ダブル】7,480円(税込)

品質:【表地】ナイロン100%、【裏地】ポリエステル80%、綿20%、【詰めもの】ポリエステル100%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ドナルドダック」デザインの敷パッド。

ブルーと白の爽やかなカラーで、「ドナルドダック」のお誕生日を「デイジーダック」や「ヒューイ」、「デューイ」、「ルーイ」、「スクルージ・マクダック」がお祝いしているアートが総柄であしらわれています!

アニバーサリーケーキや紙吹雪など、お祝いムードもたっぷり。

© Disney

主役の「ドナルドダック」は三角の帽子をかぶってうれしそうな表情をしています。

また波のような模様や、イカリ、ヨット、浮き輪のモチーフなど、マリンなテイストなのもポイント☆

© Disney

<素材アップ>

生地には触るとひんやり感のある接触冷感機能が付いていて、暑い日も気持ちいい◎

そしてふんわりキルト仕上げになっています。

寝室のカバーリングに1枚プラスするだけで快適に!

クールな寝心地で暑い日もぐっすりと休める、ディズニーデザイン「接触冷感の敷パッド」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

