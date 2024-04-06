春アニメ「ブルーアーカイブ The Animation」4/7より放送開始！第1話先行カット＆あらすじ公開！
4月7日(日)より放送開始する春アニメ「ブルーアーカイブ The Animation」の、第1話先行カットとあらすじが公開された。
「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」は、NEXON GamesとYostarが贈るスマートフォン向け【学園×青春×物語】RPG。プレイヤーは、学園都市「キヴォトス」で起こる事件・事故を解決する連邦捜査局「シャーレ」の、顧問教師として赴任。少女たちとの親密度を高め、信頼関係を築いていく。
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第1話
＜あらすじ＞
全校生徒、わずか5名。
砂漠に包まれたアビドス高等学校は、廃校の危機に瀕していた。
その状況に抗うべく、5人は日々「対策委員会」として忙しい日々を送っている。
そんなある日、生徒であるシロコが出会ったのは一人の大人。
彼は連邦生徒会から派遣された“先生”だった。
<放送・配信情報>
テレ東系列 2024 年4 月7 日(日) 23 時45 分より放送開始！
BS11 2024 年4 月8 日(月) 24 時00 分より放送！
2024年4月7日(日)より毎週日曜 24時15分〜<順次>配信
＜見放題配信＞
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＜レンタル配信＞
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【作品情報】
■TVアニメ「ブルーアーカイブ The Animation」
＜キャスト＞
砂狼シロコ：小倉唯
小鳥遊ホシノ：花守ゆみり
黒見セリカ：大橋彩香
十六夜ノノミ：三浦千幸
奥空アヤネ：原田彩楓
アロナ：小原好美
＜原作＞
原作：ブルーアーカイブ
開発：NEXON Games
配信：Yostar
＜スタッフ＞
監督：山岸大悟
副監督：牧俊治
シリーズ構成：大野木寛／山岸大悟
キャラクターデザイン／総作画監督：萩原弘光
美術監督：荒井和浩
色彩設計：濱岡幸治
撮影監督：後藤晴香
編集：高橋歩
音響監督：納谷僚介
音響制作：スタジオマウス
アニメーション制作：Yostar Pictures ×studio CANDYBOX
製作：アビドス商店街
・公式サイト
https://bluearchive-anime.jp
・公式X
＠BlueArchive_TV
https://twitter.com/BlueArchive_TV
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