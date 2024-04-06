4月7日(日)より放送開始する春アニメ「ブルーアーカイブ The Animation」の、第1話先行カットとあらすじが公開された。

「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」は、NEXON GamesとYostarが贈るスマートフォン向け【学園×青春×物語】RPG。プレイヤーは、学園都市「キヴォトス」で起こる事件・事故を解決する連邦捜査局「シャーレ」の、顧問教師として赴任。少女たちとの親密度を高め、信頼関係を築いていく。

⇒「ブルーアーカイブ The Animation」制作決定！ AppStoreセールスランキング1位の【学園×青春×物語】RPGがTVアニメ化

⇒2024春アニメ一覧はこちら

第1話

＜あらすじ＞

全校生徒、わずか5名。

砂漠に包まれたアビドス高等学校は、廃校の危機に瀕していた。

その状況に抗うべく、5人は日々「対策委員会」として忙しい日々を送っている。

そんなある日、生徒であるシロコが出会ったのは一人の大人。

彼は連邦生徒会から派遣された“先生”だった。



<放送・配信情報>

テレ東系列 2024 年4 月7 日(日) 23 時45 分より放送開始！

BS11 2024 年4 月8 日(月) 24 時00 分より放送！

2024年4月7日(日)より毎週日曜 24時15分〜<順次>配信





＜見放題配信＞

ABEMA

dアニメストア

dアニメストア ニコニコ支店

dアニメストア for Prime Video

U-NEXT

アニメ放題

DMM TV

Amazon Prime Video

Lemino

J:COM STREAM

TELASA 見放題プラン

milplus見放題パック プライム

Hulu

FODプレミアム

FODチャンネル for Prime Video

ネットもテレ東

TVer

ニコニコチャンネル

バンダイチャンネル

ふらっと動画

バズリバTV

＜レンタル配信＞

Amazon Prime Video

J:COM STREAM

TELASA

milplus

ニコニコチャンネル

バンダイチャンネル

Google Play

YouTube

HAPPY!動画

ビデオマーケット

カンテレドーガ

music.jp

【作品情報】

■TVアニメ「ブルーアーカイブ The Animation」

＜キャスト＞

砂狼シロコ：小倉唯

小鳥遊ホシノ：花守ゆみり

黒見セリカ：大橋彩香

十六夜ノノミ：三浦千幸

奥空アヤネ：原田彩楓

アロナ：小原好美





＜原作＞

原作：ブルーアーカイブ

開発：NEXON Games

配信：Yostar





＜スタッフ＞

監督：山岸大悟

副監督：牧俊治

シリーズ構成：大野木寛／山岸大悟

キャラクターデザイン／総作画監督：萩原弘光

美術監督：荒井和浩

色彩設計：濱岡幸治

撮影監督：後藤晴香

編集：高橋歩

音響監督：納谷僚介

音響制作：スタジオマウス

アニメーション制作：Yostar Pictures ×studio CANDYBOX

製作：アビドス商店街





・公式サイト

https://bluearchive-anime.jp

・公式X

＠BlueArchive_TV

https://twitter.com/BlueArchive_TV

>> 春アニメ「ブルーアーカイブ The Animation」4/7より放送開始！第1話先行カット＆あらすじ公開！ の元記事はこちら