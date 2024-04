NCT DREAM「音楽中心」で1位を獲得！TOMORROW X TOGETHERがカムバック

NCT DREAMが「ショー 音楽中心」で1位を獲得した。4月6日に韓国で放送されたMBC「ショー 音楽中心」で、NCT DREAMが「Smoothie」でBIBI、ILLITを抑えて1位を獲得した。1位を受賞後、マークは「とてもきれいで素敵なシズニー(NCTのファンのNCTzenの愛称)に感謝している。長い間、メンバーたちをたくさん応援し、愛してくださって感謝している。今後も、皆さんの幸せと音楽を提供する7DREAMになる」とコメントした。続いてロンジュンは、中国語でも感謝を伝えた。

過去5年間の成長を噛み締め、新たな明日を約束する6thミニアルバム「minisode 3: TOMORROW」でカムバックしたTOMORROW X TOGETHERは、収録曲「I'll See You There Tomorrow」とタイトル曲「Deja Vu」のステージを披露した。特に、タイトル曲のステージで彼らは、胸に響く切なさとこみ上げるエネルギーを盛り込んだパフォーマンスで、彼らだけの魅力を披露した。DRIPPINはタイトル曲「Beautiful MAZE」のステージを披露した。同曲はシンセポップサウンドをベースにアップテンポリズムを結合して完成したニューウェーブジャンルの曲で、ずれた方式の愛と別れ、その感情から抜け出せない痛みを「迷路」という媒介体を通じて表現した。KISS OF LIFEは2000年代のメインストリームを彷彿とさせる「Midas Touch」で、指先が触れた瞬間に抜けてしまう強烈な愛を自分たちだけのカラーで表現した。CUBEエンターテインメントが8年ぶりにデビューしたボーイズグループNOWADAYSは、恥ずかしがり屋の少年たちが恋に落ちた瞬間を表現したタイトル曲「OoWee」で、強烈な印象を与えた。この日の放送ではNCT DREAM、TOMORROW X TOGETHER、キョンソ、DRIPPIN、KISS OF LIFE、NOWADAYS、ILLIT、BAE173、PURPLE KISS、ICHILLIN'、TAN、THE NEW SIX(TNX)、YOUNG POSSE、Ampers&One、UNISが出演した。