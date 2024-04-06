ÃË»Ò66¥¥íÅÄÃæÎ¶ÇÏ¡õ73¥¥íÎ¶²í¤¬·»ÄïV¡¡½÷»Ò48¥¥í¤Ï¸Å²ì¼ãºÚ¤¬°µÅÝÆüËÜ°ì¡¢ÃË»Ò81¥¥í¤ÏÏ·ÌîÍ´Ê¿¤¬Ï¢ÇÆÃ£À®¡Ú½ÀÆ»Á´ÆüËÜÁªÈ´ÂÎ½ÅÊÌ¡Û
¡¡¢¡½ÀÆ»¡¡Á´ÆüËÜÁªÈ´ÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢¡Ê6Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡¥¢¥Ö¥À¥ÓÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê5·î¡Ë¤ÎÂåÉ½Áª¹Í¤ò·ó¤Í¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè1Æü¤ÏÃË½÷7³¬µé¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£º£²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Ï½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢2028Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¼ê¤¬ÌöÆ°¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò60¥¥íµé¤Ï¶áÆ£È»ÅÍ¡Ê¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤¬¡¢Ê¡ÅÄÂçÏÂ¡ÊÅ·ÍýÂç¡Ë¤È¤Î°ìÀï¤Ç¡¢±äÄ¹¤ËÆÍÆþ¤¹¤ëÀ£Á°¤Ç°ìËÜÇØÉé¤¤¤ò·è¤á¤Æ½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±66¥¥íµé¤ÏÅÄÃæÎ¶ÇÏ¡ÊSBC¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤¬±äÄ¹¤ÎËö¤Ë¸÷²¬³Ù¿Í¡ÊÌÀÂç¡Ë¤òÇË¤ê¡¢Æ±73¥¥íµé¤ÏÅÄÃæÎ¶²í¡ÊÃÞÇÈÂç¡Ë¤¬ÆâÂ¼½¨»ñ¡Ê¼«±ÒÂâ¡Ë¤ò²¼¤·¤Æ·»ÄïV¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡Æ±81¥¥íµé¤ÏºòÇ¯ÇÆ¼Ô¤ÎÏ·ÌîÍ´Ê¿¡Ê°°²½À®¡Ë¤¬ÃÝ»ÔÂçÍ´¡ÊJES¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ë¾¡¤Ã¤ÆÏ¢ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷»Ò48¥¥íµé¤Ï¸Å²ì¼ãºÚ¡ÊJRÅìÆüËÜ¡Ë¤¬µÜÌÚ²ÌÇµ¡ÊÆüÂç¡Ë¤ËÊ§¤¤¹ø¤Ç°ìËÜ¾¡¤Á¡£»î¹ç»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«45ÉÃ¤Î°µ¾¡¤Ç2ÅÙÌÜ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±52¥¥íµé¤ÏÇòÀÐ¶Á¡Ê¥³¥Þ¥Ä¡Ë¤¬Âç¿¹À¸½ã¡ÊJRÅìÆüËÜ¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ3Ï¢ÇÆ¡£Æ±57¥¥íµé¤Ï¶ÌÃÖÅí¡Ê»°°æ½»Í§³¤¾å¡Ë¤¬ºòÇ¯½÷²¦¤Î¹âÌîåº³¤¡ÊÆüËÜ¥¨¡¼¥¹¥µ¥Ý¡¼¥È¡Ë¤òÇË¤êÍ¥¾¡¤·¤¿¡£