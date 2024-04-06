¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÎÝ¿³Ä¾·âÂÇ¤ÇµÕÅ¾µö¤¹¤âºÆµÕÅ¾¡ª¡¡Î¾ÀèÈ¯¥Î¡¼¥Î¡¼¡¢¶ÛÇ÷¤ÎÅê¼êÀï¤¬°ìÊÑ
¡¡¢¡³ÚÅ·¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê6Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë
¡¡¥â¥¤¥Í¥í¤¬6²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÌµÆÀÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬7²ó¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡7²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿Æ£°æâ«ºÈ¤¬»Íµå¤Ê¤É¤Ç1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤·¡¢ÂåÂÇ²¬Åç¤Î°ìÎÝÀþ¤ÎÅö¤¿¤ê¤ÏÎÝ¿³¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£ËÜÍè¤Ê¤éÆóÁö¤âÍª¡¹À¸´Ô¤òµö¤¹Åö¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÎÝ¤Î»³Àî¤¬½¦¤Ã¤ÆËÜÎÝ¤ØÁ÷µå¡£¤®¤ê¤®¤ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆóÁö¡¦Ã¤¸Ê¤ÎÀ¸´Ô¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï³ÚÅ·ÀèÈ¯¤ÎÁñ»Ê¹¯À¿¤Ë6²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÅêµå¤òµö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢7²ó¤Ë¶áÆ£·ò²ð¤¬½é¥Ò¥Ã¥È¡£¤½¤Î¸å¡¢Ë½Åê¤Ê¤É¤Ç1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢ÀîÂ¼¤ËÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÀîÂ¼¤Ï141¥¥í¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤¡¢º¸Íã¤Ø¤Îµ¾Èô¤È¤·¤ÆÀèÀ©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤À¤¬¡¢8²ó¤ËÌøÅÄÍª´ô¤Î£²¥é¥ó¤ÇºÆµÕÅ¾¤·¤¿¡£