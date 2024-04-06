·»ÄïÆ±ÆüÍ¥¾¡¡ª·»¡¦ÅÄÃæÎ¶ÇÏ14Ê¬Ä¶¤¨¤ÎÇ®ÀïÀ©¤¹¡¢Äï¡¦Î¶²í¤Ï½éÍ¥¾¡¡Ú½ÀÆ» ÁªÈ´ÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢¡Û
½ÀÆ»¤ÎÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡¢ÁªÈ´ÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢¤¬Ê¡²¬¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ï5·î¤Ë¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤ò¤«¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢2Æü´Ö¤ÇÃË½÷¤½¤ì¤¾¤ì7³¬µé¤ÎÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
Âç²ñ1ÆüÌÜ¤ÎÃË»Ò66Ôµé¤Ç¤ÏÅÄÃæÎ¶ÇÏ¡Ê22¡¢SBC¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¡¢¤½¤ÎÄï¤Ç¤¢¤ëÅÄÃæÎ¶²í¡Ê19¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø¡Ë¤¬ÃË»Ò73Ôµé¤Ç½éÍ¥¾¡¡£Æ±¤¸Æü¤Ë·»Äï¤½¤í¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï·»¡¦Î¶ÇÏ¡£¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤òÀ©¤·¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤À¤¬¡¢»î¹ç¤Ï14Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¹¤µ¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼¹Ç°¤Î²£¼Ö¤Çµ»¤¢¤ê¤òÃ¥¤¤¡¢2021Ç¯°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
Äï¤ÎÎ¶²í¤Ï·»¤ÎÇ®Àï¤ËÊ³µ¯¡£·»¤«¤é¤ÎÀ¼±ç¤âÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æµ¤Ç÷¤Î¤³¤â¤Ã¤¿»î¹ç¤ò¸«¤»¤ë¡£»î¹ç»þ´Ö3Ê¬49ÉÃ¤Ç¹ç¤ï¤»µ»°ìËÜ¤Ç½éÍ¥¾¡¡£·»ÄïÆ±ÆüÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¤Ë¤Ï2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î»î¹ç¤Î°õ¾Ý¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢·»¡¦Î¶ÇÏ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£ÀµÄ¾¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ÇÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢Äï¡¦Î¶²í¤Ï¡ÖÄ¹¤¯¤Æ¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î»î¹ç¤è¤êÀº¿ÀÅª¤Ë¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê·»¤«¤é¤ÎÀ¼±ç¤Ï¡Ë¤º¤Ã¤ÈÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤Æ¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î·òÆ®¤ò¾Î¤¨¤¢¤¤¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£