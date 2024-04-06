【桜花賞】牝馬クラシック初戦！北村宏司と2歳女王・アスコリピチェーノに注目「凄い力を持った馬」



【ウイニング競馬 2024年4月6日（土）テレビ東京系列15:00～／BSテレ東 14:30～】

注目は中山メインGII「ニュージーランドトロフィー」3着までに「NHKマイルカップ」への優先出走権が与えられる重要レース。

昨年、シャンパンカラーもここをステップに3歳マイル王まで駆け上がった。

また「阪神牝馬ステークス」は「ヴィクトリアマイル」前哨戦！こちらも良血＆実績馬が集結。

さらにクラシック開幕戦「桜花賞」も大特集。虎石記者にかわる新メンバーにもご注目ください！

【司会者】

斉藤慎二(ジャングルポケット)、冨田有紀(テレビ東京アナウンサー)

【解説者】

大久保洋吉(元調教師)、キャプテン渡辺

【実況者】

矢野吉彦、板垣龍佑(テレビ東京アナウンサー)、立川周（テレビ東京アナウンサー）

第84回桜花賞（GI）枠順 4月7日（日）2回阪神6日 発走時刻：15時40分

枠順 馬名（性齢 騎手名）

1-1 ワイドラトゥール（牝3 北村友一）

1-2 クイーンズウォーク（牝3 川田将雅） 2-3 イフェイオン（牝3 西村淳也）

2-4 キャットファイト（牝3 松山弘平）

3-5 シカゴスティング（牝3 浜中俊）

3-6 ハワイアンティアレ（牝3 池添謙一）

4-7 スウィープフィート（牝3 武豊）

4-8 コラソンビート（牝3 横山武史）

5-9 アスコリピチェーノ（牝3 北村宏司）

5-10 セキトバイースト（牝3 藤岡佑介）

6-11 ライトバック（牝3 坂井瑠星）

6-12 ステレンボッシュ（牝3 J.モレイラ）

7-13 テウメッサ（牝3 岩田望来）

7-14 ショウナンマヌエラ（牝3 岩田康誠）

7-15 エトヴプレ（牝3 藤岡康太）

8-16 セシリエプラージュ（牝3 M.デムーロ）

8-17 マスクオールウィン（牝3 津村明秀）

8-18 チェルヴィニア（牝3 B.ムルザバエフ）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。