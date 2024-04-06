【桜花賞】牝馬クラシック初戦！北村宏司と2歳女王・アスコリピチェーノに注目「凄い力を持った馬」
【ウイニング競馬 2024年4月6日（土）テレビ東京系列15:00～／BSテレ東 14:30～】
注目は中山メインGII「ニュージーランドトロフィー」3着までに「NHKマイルカップ」への優先出走権が与えられる重要レース。
昨年、シャンパンカラーもここをステップに3歳マイル王まで駆け上がった。
また「阪神牝馬ステークス」は「ヴィクトリアマイル」前哨戦！こちらも良血＆実績馬が集結。
さらにクラシック開幕戦「桜花賞」も大特集。虎石記者にかわる新メンバーにもご注目ください！
【司会者】
斉藤慎二(ジャングルポケット)、冨田有紀(テレビ東京アナウンサー)
【解説者】
大久保洋吉(元調教師)、キャプテン渡辺
【実況者】
矢野吉彦、板垣龍佑(テレビ東京アナウンサー)、立川周（テレビ東京アナウンサー）
第84回桜花賞（GI）枠順 4月7日（日）2回阪神6日 発走時刻：15時40分
枠順 馬名（性齢 騎手名）
1-1 ワイドラトゥール（牝3 北村友一）
1-2 クイーンズウォーク（牝3 川田将雅） 2-3 イフェイオン（牝3 西村淳也）
2-4 キャットファイト（牝3 松山弘平）
3-5 シカゴスティング（牝3 浜中俊）
3-6 ハワイアンティアレ（牝3 池添謙一）
4-7 スウィープフィート（牝3 武豊）
4-8 コラソンビート（牝3 横山武史）
5-9 アスコリピチェーノ（牝3 北村宏司）
5-10 セキトバイースト（牝3 藤岡佑介）
6-11 ライトバック（牝3 坂井瑠星）
6-12 ステレンボッシュ（牝3 J.モレイラ）
7-13 テウメッサ（牝3 岩田望来）
7-14 ショウナンマヌエラ（牝3 岩田康誠）
7-15 エトヴプレ（牝3 藤岡康太）
8-16 セシリエプラージュ（牝3 M.デムーロ）
8-17 マスクオールウィン（牝3 津村明秀）
8-18 チェルヴィニア（牝3 B.ムルザバエフ）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。