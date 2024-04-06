ÃÏ¿Ì¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿ÂæÏÑÅìÉô¡¦²ÖÏ¡¤Ç¡¢ÁÜº÷¡¦µß½õ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦µßµÞÂâ¡£AFPTV¤ÎÆ°²è¤è¤ê¡Ê2024Ç¯4·î3Æü¼èÆÀ¡Ë¡£(c)AFPTV / AFP

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡ÚAFP¡á»þ»ö¡ÛÂæÏÑ¤Î¸âü¡ÒÙ¡ÊJoseph Wu¡Ë³°¸òÉôÄ¹¡Ê³°Áê¡Ë¤Ï6Æü¡¢ÂæÏÑÅìÉô²­¤Ç3Æü¤Ëµ¯¤­¤¿ÃÏ¿Ì¤ò¼õ¤±¡¢Ãæ¹ñ¤ËÏ¢ÂÓ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÆîÊÆ¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤òÈóÆñ¤·¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10¿Í¤¬»àË´¡¢1100¿Í°Ê¾å¤¬Éé½ý¤·¤¿¤¬¡¢¸·³Ê¤Ê·úÃÛ´ð½à¤ÈºÒ³²¤Ø¤Î»öÁ°¤ÎÈ÷¤¨¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈï³²¤Î³ÈÂç¤ò²óÈò¤Ç¤­¤¿¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¥Ü¥ê¥Ó¥¢³°Ì³¾Ê¤Ï5Æü¡¢¡ÖÂæÏÑ²­¤ÇºÇ¶áÈ¯À¸¤·¤¿ÂçÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿ÍÌ¿¤ÎÁÓ¼º¤È¿¼¹ï¤ÊÊªÅªÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿»ÐËå¹ñ¡¢Ãæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¤ËÏ¢ÂÓ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£

¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¸â»á¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡¢¡Ö¼Ù°­¤Ê³ÈÄ¥¼çµÁ¼Ô¡¢Ãæ¹ñ¤ËÄ·¤Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤ËÄ·¤Ö¡¢°¥¤ì¤ÊÁà¤ê¿Í·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÂæÏÑ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤â¶¦»º¼çµÁ¹ñ¤ÎÃæ¹ñ¤Î°ìÉô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Ç¤â¤½¤ì°Ê²¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£

¡¡³°¸òÉô¤âÊÌÅÓ¡¢¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤ò¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÆÈºÛÀ¯¸¢¤ËÊï¤¤¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Î¼ç¸¢¤ò·Ú»ë¤¹¤ë¸í¤Ã¤¿¸«²ò¤ò¹ñºÝÅª¤Ë¹­¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£

¡¡Ãæ¹ñ¤ÏÂæÏÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¹ñ¤ÎÎÎÅÚ¤Î°ìÉô¤À¤È¼çÄ¥¤·¡¢Åý°ì¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÉðÎÏ¹Ô»È¤â¼­¤µ¤Ê¤¤¹½¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News

¢£´ØÏ¢µ­»ö
¡¦ºÎ·¡¾ì¤«¤éºî¶È°÷6¿Íµß½Ð Í¾¿ÌÂ³¤¯ÂæÏÑ
¡¦¥Ê¥¦¥ë¡¢ÂæÏÑ¤ÈÃÇ¸ò Ãæ¹ñ¤È¹ñ¸ò¼ùÎ©¤Ø
¡¦ÆüËÜ¤Ë¡Ö¤¬¤¯¤¼¤ó¡× ¥½¥í¥â¥ó¼óÁê¡¢¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ç½èÍý¿åÊü½Ð¤òÈóÆñ