沼津vs岩手 スタメン発表
[4.6 J3第8節](愛鷹)
※14:00開始
主審:岡宏道
<出場メンバー>
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 50 渡辺健太
DF 3 安在達弥
DF 13 附木雄也
DF 36 中村勇太
DF 88 濱託巳
MF 7 持井響太
MF 14 徳永晃太郎
MF 18 菅井拓也
FW 8 鈴木拳士郎
FW 23 津久井匠海
FW 27 和田育
控え
GK 31 大友竜輔
DF 26 宮脇茂夫
MF 21 森夢真
MF 40 沼田航征
MF 41 遠山悠希
FW 19 齋藤学
FW 20 川又堅碁
監督
中山雅史
[いわてグルージャ盛岡]
先発
GK 1 大久保択生
DF 3 斉藤諒
DF 5 佐古真礼
DF 25 大和優槻
MF 10 オタボー・ケネス
MF 13 小暮大器
MF 15 加々美登生
MF 17 新里涼
MF 22 西大伍
MF 44 新玉瑛琉
FW 14 松原亘紀
控え
GK 21 稲葉亜我志
DF 18 宮市剛
MF 11 桐蒼太
MF 29 水野晃樹
MF 30 安達秀都
MF 77 小松寛太
FW 9 都倉賢
監督
中三川哲治
※14:00開始
主審:岡宏道
<出場メンバー>
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 50 渡辺健太
DF 3 安在達弥
DF 13 附木雄也
DF 36 中村勇太
DF 88 濱託巳
MF 7 持井響太
MF 14 徳永晃太郎
MF 18 菅井拓也
FW 8 鈴木拳士郎
FW 23 津久井匠海
FW 27 和田育
控え
GK 31 大友竜輔
DF 26 宮脇茂夫
MF 21 森夢真
MF 40 沼田航征
MF 41 遠山悠希
FW 19 齋藤学
FW 20 川又堅碁
監督
中山雅史
[いわてグルージャ盛岡]
先発
GK 1 大久保択生
DF 3 斉藤諒
DF 5 佐古真礼
DF 25 大和優槻
MF 10 オタボー・ケネス
MF 13 小暮大器
MF 15 加々美登生
MF 17 新里涼
MF 22 西大伍
MF 44 新玉瑛琉
FW 14 松原亘紀
控え
GK 21 稲葉亜我志
DF 18 宮市剛
MF 11 桐蒼太
MF 29 水野晃樹
MF 30 安達秀都
MF 77 小松寛太
FW 9 都倉賢
監督
中三川哲治