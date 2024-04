平井 大が、新曲「Walk Together」を4月20日に配信リリースすることが決定した。この楽曲は、日産 ノート e-POWERの新CM『この感覚、もう戻れない』篇のCMソングに起用され、すでに1月から全国でオンエアされていた。疾走感のあるアーバンなサウンドに「昨日より少し優しい未来を迎えにいこう」というメッセージが優しく寄り添う、平井 大らしいエバーグリーンな楽曲に仕上がっている。

4月4日に行われた自身のTikTok LIVEでは、この楽曲のフル尺を弾き語りで初披露。同時視聴していた約2万人の視聴者からもリリースを待ち望むコメントが多数寄せられたことを受け、TikTokでは本日より楽曲の一部が「Walk Together (CMVer.)」として緊急で先行配信がスタートしている。楽曲リリース日である4月20日には、自身主催のビーチフェス<HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2024 supported by 大東建託グループ>が沖縄・ぎのわん海浜公園トロピカルビーチで開催される。そして5月3日・4日には千葉・稲毛海浜公園でも開催予定となっており、すでにチケットはソールドアウトしているが、会場には入場無料で楽しめるフリーエリアも用意されている。