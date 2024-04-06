『ジャイガ』に、『THE BONDS 2024 in Taiwan』の公演を控えたsumika、Penthouse、緑黄色社会の出演が決定
7月20日（土）、21日（日）に大阪・舞洲スポーツアイランド 特設会場にて開催される『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2024』にsumika、Penthouse、緑黄色社会の出演が決定した。
昨年、2日間で55,000人を動員した音楽フェスティバル『ジャイガ』こと『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL』。第1弾では、imase、キタニタツヤ、Crossfaith、coldrain、サバシスター、THE ORAL CIGARETTES、This is LAST、Nothing's Carved In Stone、04 Limited Sazabys、FRUITS ZIPPER、MY FIRST STORY、マルシィ、moon drop、yama、優里の15組が発表されていた。
今回発表された3組は、台湾で行われる『ジャイガ』のスピンオフイベント『THE BONDS 2024 in Taiwan』の公演を控えている。
『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2024』のチケットは、イープラスにて先着先行受付中。