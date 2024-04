aespaの活躍の幅がどんどん広がっている。

aespaは、Netflix映画『Rebel Moon Part Two: The Scargive 』の『Inspired By』EPに参加した。

4月4日、韓国系アメリカ人のDJ・TOKiMONSTAと呼吸を合わせた『Die Trying』を公開し、音楽ファンの熱い関心を受けているaespa。aespaが歌った『Die Trying』は劇中、ネメシス役を演じたペ・ドゥナのテーマ曲だ。

(画像=Netflix)Netflix映画『Rebel Moon Part Two: The Scargive 』

先立ってAppleオリジナル『Tetris』の主題歌『Hold On Tight』、TVアニメ『ポケットモンスター:リコとロードの冒険』のオープニング曲『We Go』、Apple TV+ミュージカルシリーズ『Fraggle Rock: Back to the Rock 』のOST『Get Goin』まで、多数のOSTに参加している。