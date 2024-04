ユアン・マクレガー、オビ＝ワン再演の機会を確信 ─ 『エピソード4』までの空白を埋める？

『スター・ウォーズ』プリクエル3部作でオビ=ワン・ケノービ役を演じ、単独ドラマシリーズ「オビ=ワン・ケノービ」(2022)に主演したユアン・マクレガーが、同役で復帰する可能性に言及した。

現時点では、「オビ=ワン・ケノービ」シーズン2の製作は発表されておらず、ルーカスフィルムで開発が進んでいる他の『スター・ウォーズ』フランチャイズ作品に、オビ=ワンが登場する情報も届いていない。

米のインタビューに応じたマクレガーは、オビ=ワン役の再演について、「実のところ、『オビ=ワン』のシーズンに出演することについて、何年も誤魔化さなければならなかったと話をしたことがあります。そのことについては嘘をつかなくちゃいけなかったけど……」と、これまでドラマでの再演が決まっていたにも関わらず隠していたことについて言及し、「今は嘘をついていませんよ。知らないんです。 ルーカスフィルムとディズニーから、“もう一回やりましょう”という電話はありません」と、現時点で復帰のオファーはないと明かした。

「リミテッドシリーズとして製作された『オビ=ワン』がリリースされ、皆さんに気に入ってもらえたのは本当に嬉しいですね。この役を演じるのが大好きなんです。もう一度やる機会があることを願っているし、きっとそうなるでしょう。間違いなくね」とカムバックに自信を伺わせたマクレガー。その理由については、「『新たなる希望』のアレック・ギネスと同じ年齢になるまで数年あるから、それまでに物語を伝える時間はかなりありますよね」と説明した。

『スター・ウォーズ/新たなる希望』(1977)が公開された当時、初代オビ=ワン・ケノービを演じたアレック・ギネスの年齢は63歳で、現在マクレガーは52歳。ということは、その年齢になるまで10年近くの時間があるうえ、『スター・ウォーズ』フランチャイズでは数多くの映画やドラマシリーズの企画が進んでいるため、何らかの形でマクレガーがオビ=ワン役を再演するチャンスはありそうだ。

