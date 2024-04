目の前の鉄板で焼くライブ感が魅力！ もっちりとした食感の自家製生太麺のソース焼きそばは京都で味わいたい

食べロググルメ著名人・門上武司さんがお気に入りの推し麺をご紹介。今回訪れたのは、京都・烏丸御池の「焼きそば スタンドバイミー」。もちもちの生太麺と甘辛のバランスが絶妙なソースを使った香り高い「ソース焼きそば」を紹介する。

〈これが推し麺!〉

ラーメン、そば、うどん、焼きそば、パスタ、ビーフン、冷麺など、日本人は麺類が大好き! そんな麺類の中から、「これぞ!」というお気に入りの“推し麺”をご紹介。そのこだわりの材料や作り方、深い味わいの秘密に迫る。

今回訪れたのは、食べロググルメ著名人・門上武司さんが教えてくれた京都・烏丸御池の「焼きそば スタンドバイミー」。もちもちの生太麺と甘辛のバランスが絶妙なソースを使った香り高い「ソース焼きそば」を紹介する。

教えてくれる人

門上武司

1952年大阪生まれ。関西中のフランス料理店を片っ端から食べ歩くももの足らず、毎年のようにフランスを旅する。39歳で独立し「株式会社ジオード」設立後はフードコラムニストというポジションにとどまらず、編集者、プロデューサー、コーディネーターとマルチに活躍。関西の食雑誌「あまから手帖」編集顧問であり、全日本・食学会副理事長、関西食文化研究会コアメンバー。著書には「食べる仕事 門上武司」「門上武司の僕を呼ぶ料理店」(クリエテ関西)、「京料理、おあがりやす」(廣済堂出版)、「スローフードな宿1・2」(木楽舎)など。年間外食は1,000食に及ぶ。

“焼きそば”の文字が目に入る、のれんが目印

京都市営地下鉄「烏丸御池駅」から徒歩数分。藍色の大きなのれんに白抜きの「焼きそば スタンドバイミー」の文字が目印の一軒がある。カウンターのみで立ち飲み屋のような雰囲気だが、ウリは自家製生麺を使った焼きそばだ。

外観

焼きそばは、京都では長年、お好み焼きや鉄板焼きのサイドメニューという位置づけだったが、主役となるべき存在と店主が考えたことがきっかけ。行列の絶えない人気ラーメン店「麺屋 優光」のバックアップの下、自家製麺を開発。麺の太さ、加水率、国産小麦の全粒粉にうどん粉を配合するなど粉の配合まで、時間をかけて試行錯誤したという。味の決め手のソースも研究を重ね「麺屋 優光」のかえしに、京都にある老舗ソース店のソースを合わせ、徹底的に焼きそばを吟味している。焼きそばの麺は太麺か細麺を、味付けはソースか塩を選択でき、自由度が高いのもうれしい。

スタッフ

門上さん

京都に焼きそば専門店ができはじめた頃、気になって訪問しました。太麺とソースの相性の良さに感動しました!

早速、ソース焼きそば作りを拝見!

焼いてくれたのは、郷間美希さん(左)と井上汐里さん(右)。スタッフの明るく元気な接客も好評の理由

店では細麺と太麺が選択可能。今回は太麺をチョイス

太麺はまるでフェットチーネのよう

麺をゆでる

230℃に熱した鉄板にオリーブ油を引き、キャベツを置く

より甘みを引き出すため蒸し焼きに

豚バラ肉を焼く。軽く塩コショウで味付けし、食べやすい大きさにカット

キャベツと豚バラ肉を合わせてゆく

麺はゆで上がったら、水でしめる。このとき水をしっかり切ることがポイント

ソースを加える

適度な水分になるまで炒める。目玉焼き、白髪ねぎ、紅ショウガをトッピングして完成

門上さん

オーダーしてから丁寧に焼いてくださる姿を見るのも楽しいです。

これが門上さんおすすめ麺、ソース焼きそば!

完成したのは、自家製レアチャーシューをのせた、ソース焼きそば。もちもちとした食べ応えのある麺に、甘辛のバランスが絶妙な、香り高いソースが好相性。テーブルには、天かす、鰹節、マヨネーズ、激辛ソースが置かれ、自分好みにアレンジも可能だ。

「ソース焼きそば」820円、「レアチャーシュー」270円

門上さん

太麺はもっちりと弾力があり、かみ切るときに快感を覚えるほどです。濃厚なソースは、辛み、甘み、かすかな酸味があり、味わいのバランスが良し。キャベツのシャキシャキ感と甘みが、.焼きそばの印象を高めてくれます。

焼きそばをメインに世界展開へ

店は焼きそばがメインだが、餃子やとんぺい焼きなどのサイドメニューも楽しめるので、軽く飲んで帰ることも可能。店を運営する木場瑞代社長は「昨年はららぽーと門真に2号店を出店し、今年は寺町御池に少しバル要素を加えた新店(ビストロスタンドバイミー)を出すことも決まっています。今後は、日本のみならず、世界の人々にも味わっていただきたいですね!」と話す。“京都発の焼きそば”が各国で食べられるようになる日も遠くないかもしれない。

餃子(350円、焼きそばとランチセットにすると+200円)は人気のサイドメニュー。ランチでも抵抗なく食べられるように、あえてニンニク抜きに

<店舗情報>◆焼きそば スタンドバイミー住所 : 京都府京都市中京区柿本町411TEL : 050-5872-0838

※価格は税込。

撮影:福森公博

取材、文:木佐貫久代

