NCT DREAM「ミュージックバンク」で1位を獲得！“この賞はファンたちのもの”

NCT DREAMが「ミュージックバンク」で1位に輝いた。



5日に韓国で放送されたKBS 2TV「ミュージックバンク」でNCT DREAMのタイトル曲「Smoothie」が1位を獲得した。



1位が発表された後、メンバーたちは「この賞はいつも言うように、ファンたちのものだ」とファンに感謝を表した。



この日の放送には、DRIPPIN、KISS OF LIFE、n.SSign、NCT DREAM、NOWADAYS、THE NEW SIX(TNX)、UNIS、VVUP、xikers、キョンソ、ILLIT、AMPERS&ONE、YOUNG POSSE、Catch The Young、TOXIC、TOMORROW X TOGETHER、PURPLE KISS、ホン・ジユンなどが出演した。