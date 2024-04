◆モモ・赤楚衛二・山本美月ら豪華来場

【モデルプレス=2024/04/06】パリコレでも人気のイタリアブランドMiu Miu(ミュウミュウ)が5日、東京・シネスイッチ銀座にて「MIU MIU WOMEN’S TALES(女性たちの物語)上映会」を開催。豪華セレブリティが来場した。ミュウミュウは、ショートフィルムプロジェクト「MIU MIU WOMEN’S TALES(女性たちの物語)」の最新作となる第27弾『I AM THE BEAUTY OF YOUR BEAUTY, I AM THE FEAR OF YOUR FEAR』の上映会を開催。TWICE(トゥワイス)のモモ(MOMO)、赤楚衛二、森星、山本美月、臼田あさ美、内田理央、蒔田彩珠、當真あみが来場ゲストとして訪れた。

ミュウミュウはファッションだけではなく、文化界の女性たちを賞賛する活動にも積極的に取り組んでおり、今回上映されたマレーシアの監督兼映画プロデューサー、タン・チュイムイ監督による今回の作品では、内なる強さと美しさを見つけるための恐れとの闘いが描かれている。なお、ミュウミュウのショートフィルムプロジェクト「MIU MIU WOMEN’S TALES(女性たちの物語)」は、2011年よりスタートした女性をエンパワーする活動のひとつ。「女性たちの物語」は、国際的に活躍する女性映画監督たちに作品を制作してほしいというミュウミュウの依頼から、10年以上続いているプロジェクトとなっている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】