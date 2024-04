AC/DCが、1976年7月に英国ロンドンで撮影された「Jailbreak」のプロモ用パフォーマンス映像をHDでリマスターし、公開した。ボン・スコット(Vo)、アンガス・ヤング(G)、マルコム・ヤング(G)、フィル・ラッド(Dr)、マーク・エヴァンス(B)のラインナップでプレイしている。映像は、テレビ番組『Super Pop - Rollin' Bolan』用に1976年7月13日にウィンブルドン・シアターで撮影されたもので、バンドにとって本国オーストラリア以外で初のTVパフォーマンスだったという。彼らはこの日、同曲ほか、「Live Wire」と「Can I Sit Next To You Girl」もプレイしたと言われている。

Not aired in 40 years, check out this promo clip of the band performing “Jailbreak,” shot in London in July 1976, remastered in HD!



Watch the full performance on the AC/DC YouTube channel: https://t.co/VvkV7TknSd pic.twitter.com/0fMNR4wjWg