AC/DC、1976年に撮影された「Jailbreak」のパフォーマンス映像を公開
Photo: Josh Cheuse
AC/DCが、1976年7月に英国ロンドンで撮影された「Jailbreak」のプロモ用パフォーマンス映像をHDでリマスターし、公開した。
ボン・スコット（Vo）、アンガス・ヤング（G）、マルコム・ヤング（G）、フィル・ラッド（Dr）、マーク・エヴァンス（B）のラインナップでプレイしている。
映像は、テレビ番組『Super Pop - Rollin' Bolan』用に1976年7月13日にウィンブルドン・シアターで撮影されたもので、バンドにとって本国オーストラリア以外で初のTVパフォーマンスだったという。彼らはこの日、同曲ほか、「Live Wire」と「Can I Sit Next To You Girl」もプレイしたと言われている。
AC/DCはブライアン・ジョンソン（Vo）、アンガス・ヤング（G）、スティーヴィー・ヤング（G）、マット・ローグ（Dr）、クリス・チェイニー（B）のラインナップで、来月17日よりヨーロッパで新ツアー＜Power Up＞をスタートする。
Ako Suzuki
Not aired in 40 years, check out this promo clip of the band performing “Jailbreak,” shot in London in July 1976, remastered in HD!— AC/DC (@acdc) April 5, 2024
Watch the full performance on the AC/DC YouTube channel: https://t.co/VvkV7TknSd pic.twitter.com/0fMNR4wjWg