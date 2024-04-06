Photo: Josh Cheuse

AC/DCが、1976年7月に英国ロンドンで撮影された「Jailbreak」のプロモ用パフォーマンス映像をHDでリマスターし、公開した。

ボン・スコット（Vo）、アンガス・ヤング（G）、マルコム・ヤング（G）、フィル・ラッド（Dr）、マーク・エヴァンス（B）のラインナップでプレイしている。


映像は、テレビ番組『Super Pop - Rollin' Bolan』用に1976年7月13日にウィンブルドン・シアターで撮影されたもので、バンドにとって本国オーストラリア以外で初のTVパフォーマンスだったという。彼らはこの日、同曲ほか、「Live Wire」と「Can I Sit Next To You Girl」もプレイしたと言われている。

『Planet Rock』によると、AC/DCのパフォーマンス後、メイン・アクトであるマーク・ボランが出演したそうだ。

AC/DCはブライアン・ジョンソン（Vo）、アンガス・ヤング（G）、スティーヴィー・ヤング（G）、マット・ローグ（Dr）、クリス・チェイニー（B）のラインナップで、来月17日よりヨーロッパで新ツアー＜Power Up＞をスタートする。

Ako Suzuki