ÌîºÚ¤¿¡Á¤Ã¤×¤ê♡¥·¥ã¥¥·¥ã¥¿·¶Ì¤Í¤®¤ÈÆÚ¥í¡¼¥¹¤ÎÆîÈÚÄÒ¤±¥ì¥·¥Ô
¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò»î¤¹¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó20Ê¬
¥µ¥é¥À´¶³Ð¤Î¿·¶Ì¤Í¤®¤ÈÆÚ¥í¡¼¥¹¤ÎÆîÈÚÄÒ¤±¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
ÇöÀÚ¤êÆÚ¥í¡¼¥¹Æù¡¡6Ëç¡ÊÀ¸Õª¾Æ¤ÍÑ¤ò»ÈÍÑ¡Ë
¿·¶Ì¤Í¤®¡¡1¸Ä¡Ê²Ä¿©Éô250g¤¯¤é¤¤¡Ë
¿åºÚ¡¡¾®1³ô¡Ê²Ä¿©Éô50g¤¯¤é¤¤¡Ë
¥È¥Þ¥È¡¡Ãæ1¸Ä
±ö¤³¤·¤ç¤¦¡¡Å¬ÎÌ¡Ê²¼Ì£ÍÑ¡Ë
¾®ÇþÊ´¡¡¾®¤µ¤¸2¤¯¤é¤¤
¡ÚÆîÈÚ¤À¤ì¡Û
¤á¤ó¤Ä¤æ3ÇÜÇ»½Ì¡¡Âç¤µ¤¸3
¹òÊª¿Ý¡¡Âç¤µ¤¸3
º½Åü¡¡Âç¤µ¤¸3¡ÊÁÆÅü¤ò»ÈÍÑ¡Ë
¤·¤ç¤¦Ìý¡¡Âç¤µ¤¸1¤È1¡¿2
ÎØÀÚ¤êÀÖÅâ¿É»Ò¡¡Å¬ÎÌ
ºî¤êÊý
¡¡¡¥Ü¥¦¥ë¤ËÆîÈÚ¤À¤ì¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¡¢¤«¤º®¤¼¤ë¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È
ÆîÈÚ¤À¤ì¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤ÎÈæÎ¨¤Ï¡¢¤·¤ç¤¦Ìý°Ê³°¤ÏÆ±ÎÌ¤Ç¤¹¡£
¤·¤ç¤¦Ìý¤Ï¤½¤ÎÈ¾Ê¬¤ÎÎÌ¤Ë¤·¡¢¹¥¤ß¤ÎÎÌ¤ÎÀÖÅâ¿É»Ò¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤ç¤¦Ìý¤À¤±È¾Ê¬¡ª¤È³Ð¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡ª¤¢¤È¤Ï¤ª¹¥¤ß¤ÇÈùÄ´À°¤ò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¢¡¡¿·¶Ì¤Í¤®¤Ï¡¢½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢Á¡°Ý¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë²£¤Ë2¡Á3mm¤Î¸ü¤µ¤ËÇö¤¯ÀÚ¤ë¡£¤Þ¤¿¤Ï¥¹¥é¥¤¥µ¡¼¤ÇÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¿åºÚ¤Ï2cm¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¡¢¥È¥Þ¥È¤Ï¤¶¤¯ÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¤Ë²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤Æ¤ª¤¯¡£
¢¨¿·¶Ì¤Í¤®¤Ï¡¢½ÐÍè¤ë¤À¤±Çö¤¯ÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÄÒ¤±¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Çö¤¯ÀÚ¤ë»ö¤È¤Ç¡¢Ì£¤¬À÷¤ß¤ä¤¹¤¯¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£¡¡ÇöÀÚ¤êÆÚ¥í¡¼¥¹Æù¤Ï¡¢Î¾ÌÌ¤Ë±ö¤³¤·¤ç¤¦¤ò¿¶¤ê²¼Ì£¤òÉÕ¤±¤¿¤é¡¢Ãã¤³¤·¤ò»È¤Ã¤Æ¾®ÇþÊ´¤ò¿¶¤ë¡£
¤¡¡Ç®¤·¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¡¢ÊÒÌÌ1Ê¬¤º¤Ä¤Þ¤¿¤Ï²Ð¤¬ÄÌ¤ë¤Þ¤ÇÃæ¼å²Ð¤Ç¾Æ¤¯¡£É¬Í×¤Ê¤éÌý¤ò¤Ò¤¯¡£
¥¡¡¾Æ¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢¢¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ë²Ã¤¨¤ÆÏÂ¤¨¤ë¡£
¦¡¡»®¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¤é¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£
ÆÚÆù¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¿·¶Ì¤Í¤®¤¬¤·¤ó¤Ê¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¨¤ÆÄÒ¤±¹þ¤àÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºî¤êÃÖ¤ÍÑ¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª
»À¤Ã¤Ñ¤¹¤®¤Ê¤¤ÆîÈÚ¤À¤ì¤¬¡¢¾Æ¤¤¤¿ÆÚÆù¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿·¶Ì¤Í¤®¤ËÍí¤ó¤Ç¡¢¤´¤Ï¤ó¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¤è¡ª
À¸¤Ç¿©¤Ù¤ë»ö¤Ç¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¤ä¡¢¤ªÈ©¤ò»ç³°Àþ¤«¤é¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¼¤Ò¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç¡Ö¥µ¥é¥À´¶³Ð¤Î¿·¶Ì¤Í¤®¤ÈÆÚ¥í¡¼¥¹¤ÎÆîÈÚÄÒ¤±¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡ª