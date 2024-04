青春祭 by 今日、好きになりました。

「青春祭 by 今日、好きになりました。」が3月27日に東京・Zepp Hanedaで開催され、ABEMAで放送されている高校生による恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していた歴代メンバー60人が、ショー&トーク、ファッションショー、ライブ、バラエティコーナーなどさまざまなステージを行い、詰め掛けた約2100人のファンを楽しませた。

たつや、くにはる、さんざ、はなみちからなるボーカルグループ「crhug」によるオープニングアクトから始まった同イベントでは、「今日好きオリジナルステージ 廚箸靴独崛搬感叛犬燭舛登場。しゅん&まやをはじめ、きだい、そうた、かれん、すずか、れい&みひろ、ゆずは、みるき、おとは、りょうか、ゆいちゃみ&おおはるがランウェイを歩いて登場した後、一同はファンの歓声に手を振って応えながらトークを展開。そんな中、「ハワイ編が大好き」と語るれいが、「まやに会えたことに感激した」と明かすと、まやから「楽屋で言ってよ(笑)」とツッコまれてしまう。

2000人以上のファンが会場に詰め掛けた「青春祭 by 今日、好きになりました。」

「今日好きオリジナルステージ◆廚任蓮△△い機やまと、くにはる、たつや、ゆづき&さつき、きょうへい、えだはる、さんざ、るる、その、りんか&はなみちが登場。トークでは、ゆづきが「遠距離でなかなか会える機会が少ないんですけど、この間、久しぶりに会って(さつきが)『かわいい』って言ってくれたんですよ。髪形を!『嬉しい!』と思って。その後も電話で『天使みたい』って言ってくれて、嬉しくて今日はその髪形にしてきました」とノロケ話を披露。一方、りんかも「はなみちくんと最近、寝落ち通話をするんですけど、最後の方、寝る時に『りんか、大っ好き!』って言ってきます」と対抗。さらに、はなみちに「りんかのこと、どれくらい好き?体で表現して」と無茶ぶりをして会場を盛り上げる。

「今日好きオリジナルステージ」では、アレックス&ゆのん、そら、ゆう、るい、だいすけ、みく&みさき、のあ&わたる、ゆうか、ももか、りゅうじん、そうた、まう&バオ、きさき&えいじという「卒業編2024 in プーケット」と「卒業編 in セブ島」のメンバーが集結。「卒業編 in セブ島」の最終回が3月25日に配信されたばかりということで、バオが「とっても楽しかったです」と旅を振り返り、わたるは「今回のこの旅で、のあちゃんと出会えて幸せです」とにっこり。また、最終回でカップルとなったきさきとえいじには会場から「おめでとう!」の祝福コールが寄せられ、2人は「ありがとうございます」と感謝しきり。えいじは「(配信されるまで)言いたくてうずうずして、しゃあなかった(笑)」とコメントして笑いを誘った。

「今日好きオリジナルステージぁ廚任蓮△△い漾△海呂襦△罎◆△靴い福△呂襦たかと、とあ&しょうご、てる、しゅう、きせき、みゆ、あやの、ゆな&れんが登場。ゆなは「お互いお仕事とかがあったりするので、おでかけとかはできてないんですけど、4月に私とれんが誕生日を迎えるので、その誕生日旅行っていうのをお互いに考えているので、SNS楽しみにしていてくださ〜い!」とアピール。また、交際10カ月となるとあは「髪色が2人とも変わって、しょうごが色を合わせてきて、お揃いにしてくれました」とにやり。ほか、ゆあは「『今日好き』メンバーでもなかなかみんなで会うことってめったにないので、みんなに会えて嬉しいですし、来てくれた皆さんに会えたのもすごく嬉しいです」と明かした。

そんな中、4月1日スタートの新シーズン「ニャチャン編」に出演するメンバーが発表される一幕も。継続メンバーのてる、ゆう、るいの他、エリカ、ラナ、りあ、みなつ、いっさ、けんたろう、たいようの7人の新メンバーも公開された。

また、「今日好き部ステージ 廚任蓮△だい、えだはる、たつやという"一度もカップル成立しなかった"3人が「女子の心を掴み取れ 女心理解王!」に挑戦。3人に加えてMCのNON STYLE・井上裕介も参戦し、しゅん&まやときょうへい&みるきが見守る中、女心にまつわるお題に解答していく。お題「失恋した女性の慰め方は?」では、きだいが「『あいつじゃなくて、俺じゃダメ?』って言って、優しく抱き締める」と解答して会場を沸かせるも、みるきは「刺さったけど、ちょっとチャラい!」とバッサリ。また、井上は「黙って、キッス」と解答して客席を絶叫させる。ほか、お題「ラスト2ショットタイム 最後にどんなアピールする?」では、MCのかすちゃんを相手役に実演して解答する。

「今日好き部ステージ◆廚任蓮△里◆わたる、まう&バオ、きさき&えいじ、みく&みさきという、次のステージの準備があるアレックス&ゆのん以外の、「卒業編」のフレッシュなカップル4組が「卒業編2024カップル対決」でしのぎを削る。「彼女への愛を叫べ 大声対決!」では、1位候補のえいじからスタート。きさきに向かって愛を叫ぶ。基準となるえいじの記録に、大声を出すイメージのないバオやわたる、みさきが挑む。ほか、「ネクタイ早結び対決」も。

加えて、この日が最後の活動となる「crhug」と、ゆのん、るる、そのによる「arban」、7人による合同グループ「bouquet」のラストステージも。「crhug」は、「ホログラム」「Painful Love」を歌唱後、メンバーそれぞれが思い出の写真を公開して当時を振り返る企画を。はなみちは「crhug」が初めて舞台に立った「TGC teen」での写真、さんざは波打ち際ではしゃぐ4人の写真、たつやはスマホの広角カメラで自撮りして送り合った変顔の写真、くにはるは初めての(気持ちを一つにする掛け声の)"マイマイ"の写真を公開。その後、「Forever Blue」を涙しながら歌い切ってステージを後にした。

「arban」は、「Darling」を披露後、ゆのんが「そのちゃんとるるちゃん、ゆのんは、全員タイプが違って『絶対仲良くならん』と思ってて、『正直、そんな深く関わらんじゃろう』ってお互い思っとったよね。でも(今は)、私たちは撮影終わりとか絶対遊ぶし、家族とおるよりも、るるちゃんとそのちゃんとおる時の方が長くて、(共に活動した)1年って長いようで短くて幸せな...」と言いかけると、るるが「なんかこれ終わりみたいな感じになっちゃってるけど、まだあるからね、曲!やめて。しんみりになっちゃうから!」と慌ててストップをかける。

続いて、「星屑サーチライト」を歌った後、3人の絆を確かめるため「以心伝心ゲーム」にチャレンジ。「夏におこなった沖縄合宿。3人の忘れられない出来事は?」や「arbanの中の『流行語大賞』といえば?」「arban 3人で初めて遊んだ日の1番の思い出は?」というお題に、それぞれがフリップに書いて解答し、全員の答えが揃うか検証する。ラストは新曲の「Spring Love」を歌い上げた。

「bouquet」では、最初で最後の合同曲「花束」を熱唱。そして、1人ずつ思いの丈を明かした。はなみちは「僕が今こうやってステージに立って歌っていられるのは、ファンの皆さまの応援も絶対必要不可欠で、スタッフさんとかも僕たちのことを面倒見てくれたり。そして、『bouquet』のメンバー7人が何よりも心の支えになった。みんなが笑わせてくれたり、褒め合って高め合ってくれたから、ここに立つことができていて、本当にありがとうございます」と挨拶。

ゆのんは「約1年間、本当にありがとうございました。『arban』のメンバーはホンマにずっと一緒におって、『crhug』の人とかもプライベートで遊んだり、(地元の)広島おるより東京におることの方が多くて、みんなとずっと過ごしとることも多くて、1年間がすっごい濃くて。みんなで一緒に1年間過ごしとる中で、すごいいろんなもの経験して、いろんな気持ちになって、なんかすごい濃かった。今までで一番早い時の流れだったし、それを支えてくれたファンの皆さま、スタッフの皆さま、パパとママ。ホンマに幸せだったし、みんなと出会えて良かったです」とそれぞれ述懐した。

ほか、ファッションステージでは、出演者たちが「SPINNS」「GISHER」「ANAP」「SHAGGIE」「福寿外貌」「Jumelle」の衣装を纏いランウェイをウォーキング。そして、グランドフィナーレでは出演者全員が登場し、客席に「青春祭」オリジナルTシャツを投げ入れながら別れを惜しみつつ幕を閉じた。

