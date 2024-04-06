SHINee、6年ぶりとなる東京ドーム公演を収録したDVD＆Blu-rayのMCコレクションティザー映像とジャケット写真を公開
本作品は15周年を記念して行われたアリーナツアー「SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]」の最終公演で、SHINeeにとって約6年ぶりとなる東京ドーム公演の模様を収録している。
2011年の日本デビューから数多くの日本活動を続けてきたSHINeeだけに、MCは全て流暢な日本語で「名古屋は、なんでひつまぶしが美味しいんですか？」など会場各地のご当地トークや、今回の衣装は初めての東京ドーム公演で着用した衣装をイメージしたというエピソードがテンポよく繰り広げられ、東京ドームでは観客のペンライトの動きを操って楽しむメンバーが嗜めるなど爆笑のMC集となっている。
また、全形態のジャケットアートワークも公開された。SHINeeのグループカラーであるパールアクアグリーンに染まった東京ドームの景色が感動的に収められ、初回限定盤は東京ドーム公演の象徴的なオープニングステージが切り取られたライブ前の高揚感が蘇るデザインとなっている。
UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤はオープニングステージをイメージした「SHINee FANLIGHT DISPLAY」がグッズとして付属するスペシャルな形態となっており、数量限定商品のため、確実に手に入れるには4月16日（火）までの予約がおすすめ（4月17日以降は数量に達し次第販売終了）。
またUNIVERSAL MUSIC STORE限定の早期予約特典：ブロマイド［ソロ写真・各1種／3枚セット］（全形態対象）も同日の終了となるのでお見逃しなく。
■リリース情報
LIVE Blu-ray＆DVD「SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME」
2024年6月19日（水）発売
LIVE Blu-ray＆DVDご購入はこちら
○UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤 Blu-ray
Blu-ray2枚＋GOODS（SHINee FANLIGHT DISPLAY）＋PHOTOBOOK 100P＋PHOTOCARD
※三方背ケース付スペシャルトレイ＆オリジナルブック仕様
サイズ：H320.5mm×W227.5mm×D26mm
価格：\16,500（税込）／D2XN-1068
・2Blu-ray
・GOODS（SHINee FANLIGHT DISPLAY）
・PHOTOBOOK（100P）
・PHOTOCARD
[Blu-ray]
Disc1
SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME 2024/2/25
Opening
- VCR : Note -
Clue + Sherlock（Japanese Ver.）
Picasso
Stranger
君のせいで
Get The Treasure
Dream Girl（Japanese Ver.）
- MC -
Like It
Good Evening（Japanese Ver.）
HARD
- DANCER PERFORMANCE : Breaking News + Nothing To Lose -
Don't Call Me（Japanese Ver.）
Body Rhythm
JUICE
- MC -
Everybody
Lucifer
View
Downtown Baby
Dazzling Girl
- VCR : 1 of 1（Japanese Ver.） -
Replay -君は僕のeverything-
Love Like Oxygen
Your Number
- MC -
Keeping love again
Fire
Diamond Sky
LOVE
- ENCORE -
SUPERSTAR
Runaway
The Feeling
- MC -
Colors of the season
1000年、ずっとそばにいて…
Disc2（特典映像）
Documentary of SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]
- さいたまスーパーアリーナ（2023/9/30・10/1）
- 大阪城ホール（2023/10/6・10/7）
- 日本ガイシホール（2023/11/22・11/23）
- 国立代々木競技場第一体育館（2023/11/28・11/29）
- 東京ドーム（2024/2/24・2/25）
Member Official Commentary of SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]
MC Collection of SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]
- さいたまスーパーアリーナ（2023/9/30・10/1）
- 大阪城ホール（2023/10/6・10/7）
- 日本ガイシホール（2023/11/22・11/23）
- 国立代々木競技場第一体育館（2023/11/28・11/29）
- 東京ドーム（2024/2/24）
[GOODS]
SHINee FANLIGHT DISPLAY
サイズ:W210×H200×D110mm
材質：アクリル3mm
種類：1種
パーツ：背景×1/側面×2/土台×1/正面×2/中面仕切り×1/各メンバー×1
※実際の商品とは仕様や加工、サイズに若干の誤差が生じる場合がありますこと予めご了承ください。
[PHOTOBOOK]
SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME
LIVE PHOTO + OFFSHOT 100P
[PHOTOCARD]
UNIVERSAL MUSIC STORE限定オリジナル絵柄
全3セット（各メンバー1枚ずつ計3枚のセット×3種）よりランダム1セット
○初回生産限定盤 Blu-ray
Blu-ray2枚＋PHOTOBOOK 72P＋PHOTOCARD
※スペシャルクリアケース付デジパック仕様
価格：\14,300（税込） / UPXH-29066
-2Blu-ray
-PHOTOBOOK（72P）
-PHOTOCARD
[Blu-ray]
Disc1
SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME 2024/2/25
Opening
- VCR : Note -
Clue + Sherlock（Japanese Ver.）
Picasso
Stranger
君のせいで
Get The Treasure
Dream Girl（Japanese Ver.）
- MC -
Like It
Good Evening（Japanese Ver.）
HARD
- DANCER PERFORMANCE : Breaking News + Nothing To Lose -
Don't Call Me（Japanese Ver.）
Body Rhythm
JUICE
- MC -
Everybody
Lucifer
View
Downtown Baby
Dazzling Girl
- VCR : 1 of 1（Japanese Ver.） -
Replay -君は僕のeverything-
Love Like Oxygen
Your Number
- MC -
Keeping love again
Fire
Diamond Sky
LOVE
- ENCORE -
SUPERSTAR
Runaway
The Feeling
- MC -
Colors of the season
1000年、ずっとそばにいて…
Disc2
SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] in 国立代々木競技場第一体育館 2023/11/29
Opening
Chemistry
Dream Girl（Japanese Ver.）
Heart Attack
Like It
Atlantis
- MC -
Sweet Misery
CØDE
Good Evening
- DANCER PERFORMANCE : JULIETTE + Breaking News -
Don't Call Me（Japanese Ver.）
Body Rhythm
JUICE
- MC -
Everybody
View
Downtown Baby
The Feeling
- VCR : 1 of 1（Japanese Ver.） -
Replay
Love Like Oxygen
Diamond Sky
- MC -
Kind
Selene 6.23
An Ode To You
An Encore
- ENCORE -
HARD
- MC -
Hitchhiking
Runaway
[PHOTOBOOK]
SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME LIVE PHOTO + SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] in 国立代々木競技場第一体育館 LIVE PHOTO 72P
[PHOTOCARD]
SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] in 国立代々木競技場第一体育館 LIVE PHOTO絵柄
全3セット（各メンバー1枚ずつ計3枚のセット×3種）よりランダム1セット
○通常盤 Blu-ray
Blu-ray1枚＋PHOTOBOOK 12P＋PHOTOCARD
価格：\7,150（税込） / UPXH-20140
-Blu-ray
-PHOTOBOOK（12P）
-PHOTOCARD
[Blu-ray]
SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME 2024/2/25
Opening
- VCR : Note -
Clue + Sherlock（Japanese Ver.）
Picasso
Stranger
君のせいで
Get The Treasure
Dream Girl（Japanese Ver.）
- MC -
Like It
Good Evening（Japanese Ver.）
HARD
- DANCER PERFORMANCE : Breaking News + Nothing To Lose -
Don't Call Me（Japanese Ver.）
Body Rhythm
JUICE
- MC -
Everybody
Lucifer
View
Downtown Baby
Dazzling Girl
- VCR : 1 of 1（Japanese Ver.） -
Replay -君は僕のeverything-
Love Like Oxygen
Your Number
- MC -
Keeping love again
Fire
Diamond Sky
LOVE
- ENCORE -
SUPERSTAR
Runaway
The Feeling
- MC -
Colors of the season
1000年、ずっとそばにいて…
[PHOTOBOOK]
SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME LIVE PHOTO 12P
[PHOTOCARD]
SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME LIVE PHOTO絵柄
メンバー各2種全6種中ランダム1種
○通常盤 DVD
DVD1枚＋PHOTOBOOK 12P＋PHOTOCARD
価格：\6,050（税込） / UPBH-20326
-DVD
-PHOTOBOOK（12P）
-PHOTOCARD
[DVD]
SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME 2024/2/25
Opening
- VCR : Note -
Clue + Sherlock（Japanese Ver.）
Picasso
Stranger
君のせいで
Get The Treasure
Dream Girl（Japanese Ver.）
- MC -
Like It
Good Evening（Japanese Ver.）
HARD
- DANCER PERFORMANCE : Breaking News + Nothing To Lose -
Don't Call Me（Japanese Ver.）
Body Rhythm
JUICE
- MC -
Everybody
Lucifer
View
Downtown Baby
Dazzling Girl
- VCR : 1 of 1（Japanese Ver.） -
Replay -君は僕のeverything-
Love Like Oxygen
Your Number
- MC -
Keeping love again
Fire
Diamond Sky
LOVE
- ENCORE -
SUPERSTAR
Runaway
The Feeling
- MC -
Colors of the season
1000年、ずっとそばにいて…
[PHOTOBOOK]
SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME LIVE PHOTO 12P
[PHOTO CARD]
SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME LIVE PHOTO絵柄
メンバー各2種全6種中ランダム1枚
■関連サイト
SHINee 日本公式サイト