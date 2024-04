SHINee、6年ぶりとなる東京ドーム公演を収録したDVD＆Blu-rayのMCコレクションティザー映像とジャケット写真を公開

6月19日(水)に発売されるSHINeeの6年ぶり5度目の東京ドーム公演「SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME」MCコレクションのティザー映像と全形態のジャケットアートワークが公開となった。本作品は15周年を記念して行われたアリーナツアー「SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]」の最終公演で、SHINeeにとって約6年ぶりとなる東京ドーム公演の模様を収録している。

ティザーが公開となったMCコレクションは、UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤 Blu-rayのDisc2のみに収録されており、2023年9月から始まった4都市全8公演のアリーナツアー「SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]」と2024年2月24日の東京ドーム公演のMCを収めた内容となっている。2011年の日本デビューから数多くの日本活動を続けてきたSHINeeだけに、MCは全て流暢な日本語で「名古屋は、なんでひつまぶしが美味しいんですか?」など会場各地のご当地トークや、今回の衣装は初めての東京ドーム公演で着用した衣装をイメージしたというエピソードがテンポよく繰り広げられ、東京ドームでは観客のペンライトの動きを操って楽しむメンバーが嗜めるなど爆笑のMC集となっている。また、全形態のジャケットアートワークも公開された。SHINeeのグループカラーであるパールアクアグリーンに染まった東京ドームの景色が感動的に収められ、初回限定盤は東京ドーム公演の象徴的なオープニングステージが切り取られたライブ前の高揚感が蘇るデザインとなっている。UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤はオープニングステージをイメージした「SHINee FANLIGHT DISPLAY」がグッズとして付属するスペシャルな形態となっており、数量限定商品のため、確実に手に入れるには4月16日(火)までの予約がおすすめ(4月17日以降は数量に達し次第販売終了)。またUNIVERSAL MUSIC STORE限定の早期予約特典:ブロマイド[ソロ写真・各1種/3枚セット](全形態対象)も同日の終了となるのでお見逃しなく。

■リリース情報

LIVE Blu-ray&DVD「SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME」

2024年6月19日(水)発売



○UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤 Blu-ray

Blu-ray2枚+GOODS(SHINee FANLIGHT DISPLAY)+PHOTOBOOK 100P+PHOTOCARD

※三方背ケース付スペシャルトレイ&オリジナルブック仕様

サイズ:H320.5mm×W227.5mm×D26mm

価格:\16,500(税込)/D2XN-1068



・2Blu-ray

・GOODS(SHINee FANLIGHT DISPLAY)

・PHOTOBOOK(100P)

・PHOTOCARD



[Blu-ray]

Disc1

SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME 2024/2/25

Opening

- VCR : Note -

Clue + Sherlock(Japanese Ver.)

Picasso

Stranger

君のせいで

Get The Treasure

Dream Girl(Japanese Ver.)

- MC -

Like It

Good Evening(Japanese Ver.)

HARD

- DANCER PERFORMANCE : Breaking News + Nothing To Lose -

Don't Call Me(Japanese Ver.)

Body Rhythm

JUICE

- MC -

Everybody

Lucifer

View

Downtown Baby

Dazzling Girl

- VCR : 1 of 1(Japanese Ver.) -

Replay -君は僕のeverything-

Love Like Oxygen

Your Number

- MC -

Keeping love again

Fire

Diamond Sky

LOVE



- ENCORE -

SUPERSTAR

Runaway

The Feeling

- MC -

Colors of the season

1000年、ずっとそばにいて…



Disc2(特典映像)

Documentary of SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]

- さいたまスーパーアリーナ(2023/9/30・10/1)

- 大阪城ホール(2023/10/6・10/7)

- 日本ガイシホール(2023/11/22・11/23)

- 国立代々木競技場第一体育館(2023/11/28・11/29)

- 東京ドーム(2024/2/24・2/25)



Member Official Commentary of SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]



MC Collection of SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]

- さいたまスーパーアリーナ(2023/9/30・10/1)

- 大阪城ホール(2023/10/6・10/7)

- 日本ガイシホール(2023/11/22・11/23)

- 国立代々木競技場第一体育館(2023/11/28・11/29)

- 東京ドーム(2024/2/24)



[GOODS]

SHINee FANLIGHT DISPLAY

サイズ:W210×H200×D110mm

材質:アクリル3mm

種類:1種

パーツ:背景×1/側面×2/土台×1/正面×2/中面仕切り×1/各メンバー×1

※実際の商品とは仕様や加工、サイズに若干の誤差が生じる場合がありますこと予めご了承ください。



[PHOTOBOOK]

SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME

LIVE PHOTO + OFFSHOT 100P



[PHOTOCARD]

UNIVERSAL MUSIC STORE限定オリジナル絵柄

全3セット(各メンバー1枚ずつ計3枚のセット×3種)よりランダム1セット



○初回生産限定盤 Blu-ray

Blu-ray2枚+PHOTOBOOK 72P+PHOTOCARD

※スペシャルクリアケース付デジパック仕様

価格:\14,300(税込) / UPXH-29066



-2Blu-ray

-PHOTOBOOK(72P)

-PHOTOCARD



[Blu-ray]

Disc1

SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME 2024/2/25



Opening

- VCR : Note -

Clue + Sherlock(Japanese Ver.)

Picasso

Stranger

君のせいで

Get The Treasure

Dream Girl(Japanese Ver.)

- MC -

Like It

Good Evening(Japanese Ver.)

HARD

- DANCER PERFORMANCE : Breaking News + Nothing To Lose -

Don't Call Me(Japanese Ver.)

Body Rhythm

JUICE

- MC -

Everybody

Lucifer

View

Downtown Baby

Dazzling Girl

- VCR : 1 of 1(Japanese Ver.) -

Replay -君は僕のeverything-

Love Like Oxygen

Your Number

- MC -

Keeping love again

Fire

Diamond Sky

LOVE



- ENCORE -

SUPERSTAR

Runaway

The Feeling

- MC -

Colors of the season

1000年、ずっとそばにいて…



Disc2

SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] in 国立代々木競技場第一体育館 2023/11/29



Opening

Chemistry

Dream Girl(Japanese Ver.)

Heart Attack

Like It

Atlantis

- MC -

Sweet Misery

CØDE

Good Evening

- DANCER PERFORMANCE : JULIETTE + Breaking News -

Don't Call Me(Japanese Ver.)

Body Rhythm

JUICE

- MC -

Everybody

View

Downtown Baby

The Feeling

- VCR : 1 of 1(Japanese Ver.) -

Replay

Love Like Oxygen

Diamond Sky

- MC -

Kind

Selene 6.23

An Ode To You

An Encore



- ENCORE -

HARD

- MC -

Hitchhiking

Runaway



[PHOTOBOOK]

SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME LIVE PHOTO + SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] in 国立代々木競技場第一体育館 LIVE PHOTO 72P



[PHOTOCARD]

SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] in 国立代々木競技場第一体育館 LIVE PHOTO絵柄

全3セット(各メンバー1枚ずつ計3枚のセット×3種)よりランダム1セット



○通常盤 Blu-ray

Blu-ray1枚+PHOTOBOOK 12P+PHOTOCARD

価格:\7,150(税込) / UPXH-20140



-Blu-ray

-PHOTOBOOK(12P)

-PHOTOCARD



[Blu-ray]

SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME 2024/2/25



Opening

- VCR : Note -

Clue + Sherlock(Japanese Ver.)

Picasso

Stranger

君のせいで

Get The Treasure

Dream Girl(Japanese Ver.)

- MC -

Like It

Good Evening(Japanese Ver.)

HARD

- DANCER PERFORMANCE : Breaking News + Nothing To Lose -

Don't Call Me(Japanese Ver.)

Body Rhythm

JUICE

- MC -

Everybody

Lucifer

View

Downtown Baby

Dazzling Girl

- VCR : 1 of 1(Japanese Ver.) -

Replay -君は僕のeverything-

Love Like Oxygen

Your Number

- MC -

Keeping love again

Fire

Diamond Sky

LOVE



- ENCORE -

SUPERSTAR

Runaway

The Feeling

- MC -

Colors of the season

1000年、ずっとそばにいて…



[PHOTOBOOK]

SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME LIVE PHOTO 12P



[PHOTOCARD]

SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME LIVE PHOTO絵柄

メンバー各2種全6種中ランダム1種



○通常盤 DVD

DVD1枚+PHOTOBOOK 12P+PHOTOCARD

価格:\6,050(税込) / UPBH-20326



-DVD

-PHOTOBOOK(12P)

-PHOTOCARD



[DVD]

SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME 2024/2/25



Opening

- VCR : Note -

Clue + Sherlock(Japanese Ver.)

Picasso

Stranger

君のせいで

Get The Treasure

Dream Girl(Japanese Ver.)

- MC -

Like It

Good Evening(Japanese Ver.)

HARD

- DANCER PERFORMANCE : Breaking News + Nothing To Lose -

Don't Call Me(Japanese Ver.)

Body Rhythm

JUICE

- MC -

Everybody

Lucifer

View

Downtown Baby

Dazzling Girl

- VCR : 1 of 1(Japanese Ver.) -

Replay -君は僕のeverything-

Love Like Oxygen

Your Number

- MC -

Keeping love again

Fire

Diamond Sky

LOVE



- ENCORE -

SUPERSTAR

Runaway

The Feeling

- MC -

Colors of the season

1000年、ずっとそばにいて…



[PHOTOBOOK]

SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME LIVE PHOTO 12P



[PHOTO CARD]

SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME LIVE PHOTO絵柄

メンバー各2種全6種中ランダム1枚



SHINee 日本公式サイト