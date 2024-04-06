ÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼13¿Í 2024¥·¡¼¥º¥ó¡ÖÅ·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö¡×ÂçÅ¸Ë¾¡Ê3¡ËÆùÂÎ²þÂ¤¤Ç¡ÖÎëÌÚÀ¿Ìé¤¬¥ä¥Ð¤¤¡×
¡¡Ìî¼ê¤ÇºÇÂç¤Î´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé¤Ç¤¢¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ç¥¹¥¯¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢
¡Ö¥ª¥Õ¤ËÆùÂÎ²þÂ¤¤ËÃå¼ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶»¶Ú¤äÏÓ²ó¤ê¤Î»Å¾å¤¬¤ê¶ñ¹ç¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤ÎÆ±Î½Áª¼ê¤¬¡Ø¥»¥¤¥ä¤¬¥ä¥Ð¤¤¡Ù¤È¶ÃØ³¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤âÀä¹¥Ä´¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÎëÌÚ¤È¸À¤¨¤Ðºòµ¨¡¢¶Ïº¹¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÁè¤¤¤ÎºÇÃæ¡¢¾¡ÇÔ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÄËº¨¤ÎÍîµå¤òÈÈ¤·¤¿¤³¤È¤â¡£
¡Ö·ë¶É¡¢À®ÀÓ¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢WBCÌµÇ°¤Î¼Âà¤È¤³¤ÎÍîµå¤Ç¡¢ÎëÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËþÂ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤Ï¤Ò¤È¤·¤ª¤Î¤Ï¤º¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡¥«¥Ö¥¹¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅê¤²¤ëÅ¯³Ø¼Ô¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëº£±Ê¾ºÂÀ¤â²ÃÆþ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤ÀÌ¤ÃÎ¿ô¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢
¡Öº£µ¨¡¢Æ±ÃÏ¶è¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¡¢¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤«¤éÌ¾¾¡¦¥«¥¦¥ó¥»¥ë´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤ò°ú¤È´¤¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¼å¾®µåÃÄ¤ò¶¯¹ë¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤¿´ÆÆÄ¤À¤±¤Ë¡¢ºÇÂç¤ÎÊä¶¯¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÍ§À®»á¡Ë
¡¡Ì¾»²ËÅ¤Î¼ê¤ÇÅêµå¤Ë¤âËá¤¤¬¤«¤«¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÃÏ¶èÍ¥¾¡¤È¤Ê¤ë¤«¡£
¡¡Æ±ÍÍ¤ËÃÏ¶èÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¡¢Á°ÅÄ·òÂÀ¤¬FA°ÜÀÒ¤·¤¿¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤À¡£ºòµ¨¤Î¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶è¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÁ°ÅÄ¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ä¥¤¥ó¥º¤¬Í¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢
¡Ö¥í¡¼¥Æ¤«¤éÁ°ÅÄ¤È¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î¥°¥ì¥¤¡Ê34¡Ë¤¬È´¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢Åê¼êÎÏ¤¬¥¬¥¿¥ó¤ÈÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁ°ÅÄ¤Ïºòµ¨¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤«¤é¤ÎÉüµ¢Ä¾¸å¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¾¡¤Æ¤º¡¢ºÆÄ´À°¸å¤Î6·î¤«¤é¤Ï8¾¡4ÇÔ¤È¾¡¤Á±Û¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¡¦ÃæÃÏ¶è¤ÏÁ´¥Á¡¼¥àÉé¤±±Û¤·¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ëÃÏ¶è¤Ç¤¹¡£Á°ÅÄ¤¬ºòµ¨¸åÈ¾Àï¤°¤é¤¤¤ÎÆ¯¤¤ò¸«¤»¤ì¤Ð¡¢Â¾µåÃÄ¤Ë¤ÏÎô¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¡×¡ÊÍ§À®»á¡Ë
¡¡ºÇ¸å¤ÏÅì³¤´ß¤Î2¥Á¡¼¥à¡£Àé²ìÞæÂç¤Ï2Ç¯ÌÜ¥á¥Ã¥Ä¤ÇÌ¾¼Â¤È¤â¤Ë¥¨¡¼¥¹¤Ë¡£
¡Öºòµ¨¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÉ¸æÎ¨2°Ì¡£¥±¥¬¤«¤éÉüµ¢¤¹¤ì¤Ð¡¢Á´ÊÆ¤ò¶Ã¤«¤»¤¿à¤ª²½¤±¥Õ¥©¡¼¥¯á¤Ç½çÅö¤Ë¾¡¤Á¤ò¿¤Ð¤¹¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊºßÊÆ¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¾åÂôÄ¾Ç·¤ÈÆ±Î½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µÈÅÄÀµ¾°¤Ï¹â³ÛÇ¯Êð¤¬É¾²Á¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥ª¥Õ¤Ë¥È¥ì¡¼¥ÉÍ×°÷°·¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ºÇÂç¤Î¶þ¿«¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤ÎÈ¿È¯¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿½ÐÎÝÎ¨¤ò4³ä¤Ë¾è¤»¤ë¤³¤È¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÍ§À®»á¡Ë
¡¡¥á¥Ã¥Ä3A¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤ä¡¢FA¾õÂÖ¤ÎÅû¹á²ÅÃÒ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£13¿Í¤Î»ø¥á¥¸¥ã¡¼Áª¼ê¤¬Ì£¤ï¤¦¤Î¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÅ·¹ñ¤«ÃÏ¹ö¤«¡£