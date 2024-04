今永&山本の2ショット紹介に好感

米大リーグ・カブスは5日(日本時間6日)、本拠地ドジャース戦で9-7の勝利を収めた。日本選手4人が揃うカード。試合前には今永昇太、山本由伸の両投手が対面。カブスが2ショット画像を公開したが、「旧友達」と紹介した日本語訳が日本人ファンに「旧友達という誤訳…w」「どんな翻訳ツール使ったんだよw」「頑張って伝えようとしてるのがわかる」と笑撃を与えている。

日本が誇る投手2人が笑顔で納まった。

左にはカブスのパーカーに袖を通した今永。ソックスを見せるスタイルで両手を後ろに組んでいる。右にはドジャースのビジターユニホームを着た山本だ。白い歯を輝かせ、カメラに視線を送った。

画像を公開したカブス公式Xは英語で「会えて嬉しいよ、古くからの友人!(Good to see you, old friend!)」と紹介。直後に日本語で「旧友達、久しぶり!」とつづった。「old friend」を「旧友達」としたようだ。

微笑ましい投稿に対し、日本人ファンからツッコミが相次ぐなど好感を持たれている。

「公式さん日本語がんばってくれてありがとっ」

「どんな翻訳ツール使ったんだよw」

「旧友って言いたかったんだろうけど笑」

「頑張って伝えようとしてるのがわかる」

「日本語使ってくれてうれしい」

「日本語文に草」

「旧友達という誤訳…w」

ドジャースの大谷翔平投手は「2番・DH」で2号2ランを含む5打数2安打。カブスの鈴木誠也外野手は2打数1安打、3打点で勝利に貢献した。



(THE ANSWER編集部)