6日午前9時12分ごろ、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.5と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、岩手県の盛岡市です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□岩手県

盛岡市

■震度2

□北海道

函館市 新冠町 浦河町

様似町 浦幌町 十勝大樹町





□青森県八戸市 七戸町 五戸町青森南部町 むつ市

■震度1

□岩手県

二戸市 八幡平市 岩手町

紫波町 矢巾町 軽米町

一戸町 宮古市 久慈市

普代村 岩手洋野町 釜石市

花巻市 北上市 遠野市



□北海道

七飯町 新ひだか町 えりも町

帯広市 広尾町 札幌北区

札幌東区 江別市 千歳市

長沼町 室蘭市 苫小牧市

白老町 厚真町 安平町

日高地方日高町



□青森県

十和田市 三沢市 六戸町

横浜町 東北町 おいらせ町

三戸町 田子町 階上町

東通村 青森市 五所川原市

つがる市 平内町 蓬田村

外ヶ浜町 鶴田町 中泊町



□宮城県

登米市 石巻市



□秋田県

大館市 北秋田市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。