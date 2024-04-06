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6日午前9時12分ごろ、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.5と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、岩手県の盛岡市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□岩手県
盛岡市

■震度2
□北海道
函館市　新冠町　浦河町
様似町　浦幌町　十勝大樹町

□青森県
八戸市　七戸町　五戸町
青森南部町　むつ市

■震度1
□岩手県
二戸市　八幡平市　岩手町
紫波町　矢巾町　軽米町
一戸町　宮古市　久慈市
普代村　岩手洋野町　釜石市
花巻市　北上市　遠野市

□北海道
七飯町　新ひだか町　えりも町
帯広市　広尾町　札幌北区
札幌東区　江別市　千歳市
長沼町　室蘭市　苫小牧市
白老町　厚真町　安平町
日高地方日高町

□青森県
十和田市　三沢市　六戸町
横浜町　東北町　おいらせ町
三戸町　田子町　階上町
東通村　青森市　五所川原市
つがる市　平内町　蓬田村
外ヶ浜町　鶴田町　中泊町

□宮城県
登米市　石巻市

□秋田県
大館市　北秋田市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。