岩手県で最大震度3の地震 岩手県・盛岡市
6日午前9時12分ごろ、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.5と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、岩手県の盛岡市です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□岩手県
盛岡市
■震度2
□北海道
函館市 新冠町 浦河町
様似町 浦幌町 十勝大樹町
八戸市 七戸町 五戸町
青森南部町 むつ市
■震度1
□岩手県
二戸市 八幡平市 岩手町
紫波町 矢巾町 軽米町
一戸町 宮古市 久慈市
普代村 岩手洋野町 釜石市
花巻市 北上市 遠野市
□北海道
七飯町 新ひだか町 えりも町
帯広市 広尾町 札幌北区
札幌東区 江別市 千歳市
長沼町 室蘭市 苫小牧市
白老町 厚真町 安平町
日高地方日高町
□青森県
十和田市 三沢市 六戸町
横浜町 東北町 おいらせ町
三戸町 田子町 階上町
東通村 青森市 五所川原市
つがる市 平内町 蓬田村
外ヶ浜町 鶴田町 中泊町
□宮城県
登米市 石巻市
□秋田県
大館市 北秋田市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。