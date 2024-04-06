

●今週の業種別騰落率ランキング



※4月5日終値の3月29日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 5 業種 値下がり： 28 業種

東証プライム：1650銘柄 値上がり： 276 銘柄 値下がり：1365 銘柄 変わらず他： 9 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 鉱業(0252) +4.41 ＩＮＰＥＸ <1605> 、三井松島ＨＤ <1518> 、日鉄鉱 <1515>

２. 非鉄金属(0263) +1.36 住友鉱 <5713> 、古河機金 <5715> 、ＤＯＷＡ <5714>

３. 電気・ガス(0270) +0.64 北海電 <9509> 、北陸電 <9505> 、北ガス <9534>

４. 保険業(0280) +0.18 ＭＳ＆ＡＤ <8725> 、東京海上 <8766> 、Ｔ＆Ｄ <8795>

５. 卸売業(0276) +0.12 ミスミＧ <9962> 、伊藤忠 <8001> 、岩谷産 <8088>

６. 石油・石炭(0259) -0.29 日本コークス <3315> 、ニチレキ <5011> 、ＥＮＥＯＳ <5020>

７. 金属製品(0264) -0.32 三協立山 <5932> 、川田テク <3443> 、三益半導 <8155>

８. 倉庫・運輸(0274) -0.42 エーアイテイ <9381> 、日本コンセプ <9386> 、渋沢倉 <9304>

９. 食料品(0254) -0.83 ユーグレナ <2931> 、ヨシムラＨＤ <2884> 、紀文食品 <2933>

10. 海運業(0272) -0.86 ユナイテド海 <9110> 、商船三井 <9104> 、川崎汽 <9107>

11. 繊維製品(0255) -1.20 三陽商 <8011> 、富士紡ＨＤ <3104> 、ワコールＨＤ <3591>

12. ガラス・土石(0261) -1.25 日東紡 <3110> 、日コン <5269> 、東洋炭素 <5310>

13. ゴム製品(0260) -1.33 藤コンポ <5121> 、浜ゴム <5101> 、住友理工 <5191>

14. 陸運業(0271) -1.51 小田急 <9007> 、富士急 <9010> 、ＡＺ丸和ＨＤ <9090>

15. パルプ・紙(0256) -1.93 北越コーポ <3865> 、中越パ <3877> 、日本紙 <3863>

16. 化学(0257) -2.02 日農薬 <4997> 、デクセリ <4980> 、三光合成 <7888>

17. サービス業(0283) -2.05 鎌倉新書 <6184> 、ＭＳＯＬ <7033> 、ＲＰＡ <6572>

18. 水産・農林業(0251) -2.23 雪国まいたけ <1375> 、ニッスイ <1332> 、極洋 <1301>

19. 建設業(0253) -2.30 清水建 <1803> 、日リーテック <1938> 、日本アクア <1429>

20. その他金融業(0281) -2.33 ジェイリース <7187> 、ネットプロ <7383> 、クレセゾン <8253>

21. 医薬品(0258) -2.40 ネクセラ <4565> 、大幸薬品 <4574> 、中外薬 <4519>

22. 銀行業(0278) -2.41 千葉興 <8337> 、東京きらぼし <7173> 、四国銀 <8387>

23. 鉄鋼(0262) -2.52 日精線 <5659> 、大同特鋼 <5471> 、東京鉄 <5445>

24. 機械(0265) -2.74 野村マイクロ <6254> 、三井Ｅ＆Ｓ <7003> 、マルマエ <6264>

25. 不動産業(0282) -2.82 霞ヶ関Ｃ <3498> 、宮越ＨＤ <6620> 、ミガロＨＤ <5535>

26. 小売業(0277) -2.83 ネクステージ <3186> 、しまむら <8227> 、西松屋チェ <7545>

27. 情報・通信業(0275) -3.01 さくらネット <3778> 、ＡＣＣＥＳＳ <4813> 、ソースネクス <4344>

28. 空運業(0273) -3.09 ＡＮＡＨＤ <9202> 、ＪＡＬ <9201>

29. 電気機器(0266) -3.29 日本マイクロ <6871> 、アドテスト <6857> 、日電波 <6779>

30. 輸送用機器(0267) -3.83 川重 <7012> 、フタバ <7241> 、豊田織 <6201>

31. その他製品(0269) -4.08 宝＆ＣＯ <7921> 、共同印 <7914> 、任天堂 <7974>

32. 証券・商品(0279) -4.57 東洋証券 <8614> 、岡三 <8609> 、極東証券 <8706>

33. 精密機器(0268) -4.86 朝日インテク <7747> 、リズム <7769> 、ＨＯＹＡ <7741>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



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