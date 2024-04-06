¼Ú¼ç¤È¡Ö·ÀÌó¹¹¿·ÎÁ¡×¤ÇÙæ¤á¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡Ä¥¢¥Ñ¡¼¥È¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¤È¤ë¤Ù¤ÂÐºö¡ÚÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ¡Û
ÆþÂàµî¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤³¤Î»þ´ü¤ËÉÑÈ¯¤¹¤ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î·ÀÌó¹¹¿·»þ¥È¥é¥Ö¥ë¡£·ÀÌó¹¹¿·ÎÁ¤ò¼Ú¼ç¤ËÀÁµá¤·¡¢¡ÖÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤ÇÊ§¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï»öÁ°¤Ë¥È¥é¥Ö¥ëÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡À¶¿å¾ÇîÊÛ¸î»Î¤¬¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹¹¿·ÎÁ¤òÊ§¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÄÁÊ¾Ù¤ËÈ¯Å¸¡¢ºÛÈ½½ê¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¡©
¹¹¿·ÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢È½Îã¡ÊºÇÈ½Ê¿À®23Ç¯7·î15Æü¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹¹¿·ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤òÌó¤¹¤ë¾ò¹à¤¬¡¢¾ÃÈñ¼Ô·ÀÌó¾åÍ¸ú¤«¤É¤¦¤«¤¬Áè¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ö°Æ¤Î³µÍ×¤Ï¡¢¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
ÄÂÂß¿Í¤¬¡¢ÄÂ¼Ú¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢ÄÂÂß¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î1¼¼¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜÊª·ï¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡Ë¤òÄÂÂß¤¹¤ëºÝ¡¢ÄÂÂß¿ÍµÚ¤ª¤è¤ÓÄÂ¼Ú¿Í¤Ï¡¢ÄÂÂß¼Ú·ÀÌó½ñ¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î·ÀÌó½ñ¤Ë¤Ï¡¢¹¹¿·ÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ëµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âè¡ü¾ò¡Ê·ÀÌó¤Î¹¹¿·¡Ë
1¡¡¡Ê¾ÊÎ¬¡Ë
2¡¡ÄÂ¼Ú¿Í¤Ï¡¢·ÀÌó´ü´Ö¤ÎËþÎ»¤¹¤ë60ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¿½¤·½Ð¤ì¤Ð¡¢·ÀÌó¹¹¿·¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢ÄÂ¼Ú¿Í¤Ë²ÈÄÂÂÚÇ¼Åù¤Î·ÀÌó°ãÈ¿¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¡¢ÄÂÂß¿Í¤Ï·ÀÌó¹¹¿·¤òµñ¤á¤ë¤â¤Î¤È¤·¡¢ÄÂ¼Ú¿Í¤Ï·ÀÌó¤Î¹¹¿·¤ò¼çÄ¥¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤¹¤ë¡£
3¡¡ÄÂ¼Ú¿Í¤Ï¡¢·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢·ÀÌó´ü´ÖËþÎ»¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·½ñÎà¡ÊÃæÎ¬¡ËÄó½Ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ¬½ñ¡Ê2¡Ë¤Î¹¹¿·ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤òºÑ¤Þ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ëô¡¢Ë¡Äê¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤âÆ±ÍÍ¡ÊÄÂ¼Ú¿Í¤Ï¹¹¿·ÎÁ¤òÄÂÂß¿Í¤Ë»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ë¤È¤¹¤ë¡£¾°¡¢·ÀÌó¹¹¿·¸å¤ÎÆþµï´ü´Ö¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¹¹¿·ÎÁ¤ÎÊÖ´Ô¡Ê·î³ä¤êÀ¶»»Åù¤ÎÊÖ´ÔÁ¼ÃÖ¡Ë¤Ï°ìÀÚ±þ¤¸¤Ê¤¤¡£¡Ê¡ÖÆ¬½ñ¡Ê2¡Ë¤Î¹¹¿·ÎÁ¡×¤È¤Ï¡¢ÄÂÎÁ¤Î2¤«·îÊ¬ÁêÅö³Û¤ò»Ø¤¹¡£¡Ë
4¡¡ÄÂ¼Ú¿Í¤Ï¡¢ÄÂÂß¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢Ë¡Äê¹¹¿·¡¦¹ç°Õ¹¹¿·¤òÌä¤ï¤º¡¢·ÀÌó³«»ÏÆü¤«¤é1Ç¯·Ð²á¤¹¤ë¤´¤È¤Ë¹¹¿·ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
ÄÂ¼Ú¿Í¤Ï¤³¤Îµ¬Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢3²ó¹¹¿·¤ò¹Ô¤¤¡¢¹¹¿·ÎÁ¤È¤·¤ÆÄÂÎÁ¤Î2¥õ·îÊ¬ÁêÅö³Û¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¹¹¿·¤Ï¹ç°Õ¹¹¿·¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ë¡Äê¹¹¿·¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢¹¹¿·ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Åö»ö¼Ô¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¹¹¿·ÎÁ¤Î»ÙÊ§µÁÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¡£ÄÂ¼Ú¿Í¤¬»ÙÊ§¤Ã¤¿¹¹¿·ÎÁ¤ÎÊÖ´Ô¤òµá¤á¤ëÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¸Æ±þ¤·¤Æ¡¢ÄÂÂß¿Í¤¬Ì¤Ê§¤¤¤Ç¤¢¤ëË¡Äê¹¹¿·¤Ë¤ª¤±¤ë¹¹¿·ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤Ï¡¢ÄÂÂß¼Ú·ÀÌó½ñ¤Ë°ìµÁÅª¤«¤Ä¶ñÂÎÅª¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¹¹¿·ÎÁ¾ò¹à¤Ï¡¢¹¹¿·ÎÁ¤Î³Û¤¬ÄÂÎÁ¤Î³Û¡¢ÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤ë´ü´ÖÅù¤Ë¾È¤é¤·¹â³Û¤Ë²á¤®¤ë¤Ê¤É¤ÎÆÃÃÊ¤Î»ö¾ð¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô·ÀÌóË¡Âè10¾ò¤Ë¤¤¤¦¡ÖÌ±Ë¡Âè1¾òÂè2¹à¤Ëµ¬Äê¤¹¤ë´ðËÜ¸¶Â§¤ËÈ¿¤·¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÍø±×¤ò°ìÊýÅª¤Ë³²¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤Ë¤Ï¤¢¤¿¤é¤º¡¢Í¸ú¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤Ï¹¹¿·ÎÁ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¡ÄÂÂß¼Ú·ÀÌó½ñ¤Ë°ìµÁÅª¤«¤Ä¶ñÂÎÅª¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¢¹¹¿·ÎÁ¤Î³Û¤¬ÉÔÁêÅö¤Ë¹â³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È
¤òËþ¤¿¤¹¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Í¸ú¤Ç¤¢¤ë¡Ê¾ÃÈñ¼Ô·ÀÌóË¡Âè10¾ò¤Ë¤ÏÄñ¿¨¤·¤Ê¤¤¡Ë¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¹¿·»þ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤Ë¤Ï¡©
1¡¥ÄÂÂß¼Ú·ÀÌó½ñ¤Ë°ìµÁÅª¤«¤Ä¶ñÂÎÅª¤Ë¹¹¿·ÎÁ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Äê¤òµºÜ¤¹¤ë
¤Þ¤º¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾åµ¤ÎÈ½·è¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÄÂÂß¼Ú·ÀÌó½ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ìµÁÅª¤«¤Ä¶ñÂÎÅª¤Ë¹¹¿·ÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ¬Äê¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢
¡¤¤¤Ä¹¹¿·ÎÁ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤«
¢¹¹¿·ÎÁ¤¬¤¤¤¯¤é¤Ç¤¢¤ë¤Î¤«
£¹¹¿·ÎÁ¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«
¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÄÂÂß¼Ú·ÀÌó½ñ¤Ëµ¬Äê¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢½ÅÍ×»ö¹àÀâÌÀ½ñ¤Ë¤âµºÜ¤·¡¢»öÁ°¤ËÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2¡¥¹¹¿·¤ÎÎà·¿¤´¤È¤Ë¡¢¹¹¿·ÎÁ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÌÀ³Î¤Ëµ¬Äê¤¹¤ë
¹¹¿·¤Ë¤Ï¡¢¡¹ç°Õ¹¹¿·¡¢¢¼«Æ°¹¹¿·¡¢£Ë¡Äê¹¹¿·¤Î3¤Ä¤ÎÎà·¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¹ç°Õ¹¹¿·¤Ï¡¢´ü´ÖËþÎ»Ëè¤Ë¡¢Åö»ö¼Ô´Ö¤Î¹ç°Õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤â¤Î¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¼«Æ°¹¹¿·¤Ï¡¢´ü´ÖËþÎ»¤ÎºÝ¡¢È¿ÂÐ¤Î°Õ»×É½¼¨¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«Æ°Åª¤ËÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ç¹ç°Õ¤¹¤ë¤â¤Î¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤ÎÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤Ï¡¢¡¹ç°Õ¹¹¿·¤Þ¤¿¤Ï¢¼«Æ°¹¹¿·¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Îµ¬Äê¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹¹¿·ÎÁ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ëµ¬Äê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢£Ë¡Äê¹¹¿·¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¹¹¿·ÎÁ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¹ç°Õ¹¹¿·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Äê¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë¹ç°Õ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¼ÚÃÏ¼Ú²ÈË¡Âè26¾òÂè1¹à¤Îµ¬Äê¤Ë´ð¤Å¤¡ÖË¡Äê¹¹¿·¡×¤Î¸ú²Ì¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¤Ë¡¢¹¹¿·ÎÁ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Ë¡Äê¹¹¿·¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¹¹¿·ÎÁ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ëµ¬Äê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾òÊ¸Îã¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ÀÌó¤¬¼ÚÃÏ¼Ú²ÈË¡Âè26¾òÂè1¹à¤Îµ¬Äê¤Ë´ð¤Å¤Ë¡Äê¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÄÂ¼Ú¿Í¤Ï¡¢ÄÂÂß¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢Ë¡Äê¹¹¿·¤µ¤ì¤¿Æü¤«¤é1·î°ÊÆâ¤Ë¡¢¹¹¿·ÎÁ¤È¤·¤Æ¡¢¿·ÄÂÎÁ¤Î¡»¥õ·îÊ¬¤ËÁêÅö¤¹¤ë¶â°÷¤ò»ÙÊ§¤¦¤â¤Î¤È¤¹¤ë¡£
3¡¥ÄÂÎÁ¤Î³Û¡¢ÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤ë´ü´ÖÅù¤Ë¾È¤é¤·¹â³Û¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦ÀßÄê¤¹¤ë
¾åµ¤ÎÈ½·è¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¹¹¿·ÎÁ¤Î³Û¤¬ÄÂÎÁ¤Î³Û¡¢ÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤ë´ü´ÖÅù¤Ë¾È¤é¤·¹â³Û¤Ë²á¤®¤ë¤Ê¤É¤ÎÆÃÃÊ¤Î»ö¾ð¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¹¹¿·ÎÁ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Äê¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¢¤ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìµÁÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤¬¹â³Û¤Ç¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ÎÈ½Îã¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡¹¹¿·ÎÁ¤¬ÄÂÎÁ¤Î2¥õ·îÊ¬¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¢ÄÂÂß¼Ú´ü´Ö¤¬1Ç¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¦»ö°Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÃÃÊ¤Î»ö¾ð¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
4¡¥¹¹¿·ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤Î²ò½ü¤â»ëÌî¤Ë¤¤¤ì¤ë
¹¹¿·ÎÁ¤Î»ÙÊ§µÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌÀ³Î¤Ëµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÄÂ¼Ú¿Í¤¬¹¹¿·ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÄÂ¼Ú¿Í¤Ë¤è¤ëºÄÌ³ÉÔÍú¹Ô¤òÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢ÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤Î²ò½ü¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÄÂÂß¿Í¤ÈÄÂ¼Ú¿Í¤È¤Î´Ö¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬ÇË²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¤³¤í¡¢ÅìµþÃÏÈ½Ê¿À®27Ç¯11·î19Æü¤Ç¤Ï¡¢2²óÊ¬¤Î¹¹¿·ÎÁ¤ÎÉÔÍú¹Ô¤À¤±¤Ç¤Ï²ò½ü¤òÇ§¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹¹¿·ÎÁ¤ÎÉÔÊ§¤¤¤òÍýÍ³¤ËÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤Î²ò½ü¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¹¹¿·ÎÁ¤Î»ÙÊ§°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÄÂ¼Ú¿Í¤ËÌóÄê°ãÈ¿¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢²ò½ü¤ò¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«È½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
°Ê¾å¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¹¹¿·ÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢
¡ÄÂÂß¼Ú·ÀÌó½ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ìµÁÅª¤«¤Ä¶ñÂÎÅª¤Ë¹¹¿·ÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ¬Äê¤òÀß¤±¤ë¤³¤È ¢ÄÂÎÁ¤Î³Û¡¢ÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤ë´ü´ÖÅù¤Ë¾È¤é¤·¹â³Û¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹¹¿·ÎÁ¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È
¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¼«¸ÊÊª·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹¹¿·ÎÁ¤¬Ìµ¸ú¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÄÂÂß¼Ú·ÀÌó½ñ¤ä½ÅÍ×»ö¹àÀâÌÀ½ñ¤ÎµºÜ¤Î½¤Àµ¡¢¹¹¿·ÎÁ¤Î¶â³Û¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
À¶¿å ¾Çî
MS¤ß¤Ê¤ÈÁí¹çË¡Î§»öÌ³½ê
ÂåÉ½ÊÛ¸î»Î