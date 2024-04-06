日経225先物テクニカルポイント（6日夜間取引終了時点）
6日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比320円高の3万9300円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41755.00円 ボリンジャーバンド3σ
41050.00円 ボリンジャーバンド2σ
40345.00円 ボリンジャーバンド1σ
39775.00円 一目均衡表・転換線
39640.00円 25日移動平均
39510.00円 5日移動平均
39485.00円 一目均衡表・基準線
39300.00円 6日夜間取引終値
38992.08円 5日日経平均株価現物終値
38935.00円 ボリンジャーバンド-1σ
38440.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38230.00円 ボリンジャーバンド2σ
37525.00円 ボリンジャーバンド3σ
37185.60円 75日移動平均
36215.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34231.50円 200日移動平均
株探ニュース
41755.00円 ボリンジャーバンド3σ
41050.00円 ボリンジャーバンド2σ
40345.00円 ボリンジャーバンド1σ
39775.00円 一目均衡表・転換線
39640.00円 25日移動平均
39510.00円 5日移動平均
39485.00円 一目均衡表・基準線
39300.00円 6日夜間取引終値
38992.08円 5日日経平均株価現物終値
38935.00円 ボリンジャーバンド-1σ
38440.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38230.00円 ボリンジャーバンド2σ
37525.00円 ボリンジャーバンド3σ
37185.60円 75日移動平均
36215.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34231.50円 200日移動平均
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