　6日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比320円高の3万9300円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41755.00円　　ボリンジャーバンド3σ
41050.00円　　ボリンジャーバンド2σ
40345.00円　　ボリンジャーバンド1σ
39775.00円　　一目均衡表・転換線
39640.00円　　25日移動平均
39510.00円　　5日移動平均
39485.00円　　一目均衡表・基準線
39300.00円　　6日夜間取引終値
38992.08円　　5日日経平均株価現物終値
38935.00円　　ボリンジャーバンド-1σ
38440.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38230.00円　　ボリンジャーバンド2σ
37525.00円　　ボリンジャーバンド3σ
37185.60円　　75日移動平均
36215.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34231.50円　　200日移動平均


株探ニュース