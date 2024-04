ソウルで育った少女ノラと少年ヘソン。幼い二人の初恋はノラの海外移住によって唐突に終わりを告げる。12年後、ニューヨークとソウルに暮らす二人はオンラインで再会を果たすが、想いは通じないままさらに12年が過ぎる。その間にノラはアメリカ人の夫と結婚。そしてついに二人の対面の時がやってくる。

24年という年月を経て再会した二人と、忘れられない初恋の行方を追った物語。ベルリン国際映画祭に出品され、アカデミー賞にノミネートされるなど、世界中で話題を呼んだ『パスト ライブス/再会』。監督は、これがデビュー作となるセリーヌ・ソン。彼女自身、幼い頃に韓国からカナダへ移住し現在はアメリカを拠点に活躍している。この鮮烈なデビュー作について、ソン監督にお話をうかがった。



セリーヌ・ソン監督

この物語で悪役を担うのは、24年間という時間と太平洋

――まずはこの映画の成り立ちについて聞かせてください。この物語はどのように生まれてきたのか。また劇作家でもあるソン監督が、なぜこれを演劇作品ではなく映画にしたいと思われたのでしょうか。

セリーヌ・ソン この映画は、私自身の体験に基づいたものです。数年前、私は幼なじみの韓国人の男性とアメリカ人の夫と一緒にバーで時間を過ごしたことがありました。二人はそれぞれ韓国語と英語しか話せなかったし、彼らが育った文化は全く違っていたので、私は通訳として二人の間に立つことになりました。そのときふいに気づいたのは、私はただ文化と言語を橋渡ししているのではない、自分の人生における二つの時代を結ぼうとしているのだ、ということでした。

私はいつもジョークで言うんですが、この物語で悪役を担うのは、24年間という時間と太平洋なんですよね。時間と空間によって、ノラとヘソンのつながりは阻まれてしまったのですから。だからこそ、この話を描くには、まずソウルとニューヨークという遠く隔てられた二つの場所をリアルに描くこと、そして12歳の子供と36歳の大人を作品の中で共存させることが必要でした。そのためには、演劇ではなく、映画という表現手段がもっともふさわしいと考えたのです。

――私がこのあらすじを聞いてまっさきに思い浮かべたのは、リチャード・リンクレイター監督の『ビフォア〜』シリーズでした。特にシリーズ2作目の『ビフォア・サンセット』は、「もしもあのときこうしていたら」という過去の可能性を反芻する物語として、本作と重なる部分が多いように思います。ソン監督は、このシリーズを意識されていたでしょうか?

セリーヌ・ソン もちろん意識していました。物語だけでなく愛する二人の会話によって成り立つ映画という点でも共通点は多いですよね。

――一方で『パスト ライブス/再会』は、ロマンチックな恋愛映画というより、人々が自分の失った過去と向き合いそれを受け入れるまでの物語ともいえます。監督ご自身は、この映画をラブストーリーと捉えていたのでしょうか?

セリーヌ・ソン たしかにこれは、デートをして付き合う恋人たちを描いた、いわゆる典型的なラブストーリーではありません。愛とはただロマンチックな関係に限らず、人と人との間をつなぐ何かだと思う。人は誰かとつながることによって孤独を癒やしたり郷愁を感じたりする。それは恋人同士だけでなく友達同士にも当てはまること。この映画は、そういうタイプの愛を扱ったラブストーリーかなと感じています。

“縁”は魔法のような言葉

――典型的なラブストーリーと違うように見えるのは、ヘソンとノラとの間に肉体的な接触が描かれないことも大きいのかもしれません。

セリーヌ・ソン 二人がオンラインでしか会えなかった20代のときには、おそらく互いに、キスをしたい、セックスをしたい、という欲望を抱いていたはずです。でもそれから12年が経ちついに再会を果たしたとき、ノラはすでに別の男性と結婚をし、その夫にとても愛されているので、若い頃のような気持ちはもう消えてしまっているわけです。

だからといって、若い頃の欲望や、もっと幼い頃の二人の感情がリアルではないと言いたいのではありません。それらもまた、かつてたしかに存在した感情です。どのようにお互いを見るか、どのようにお互いとつながりたいと思うのか、それは長い時間とともに変わっていくものです。子供の頃の初恋の想いと、若い頃のエロティシズムな欲望、それから12年経ったあとに抱く穏やかな感情。そこにヒエラルキーはありません。ただ人間の関係性は次第に変わっていくものだ、というだけなのです。

――この物語は、日本人の私から見るととても親しみやすい物語だと感じました。それは今おっしゃったようなプラトニックな関係性を描くことや、劇中で印象的に使われる“縁(イニョン)”というテーマのためかもしれません。アメリカではこの言葉はどのように受け止められたのでしょうか?

セリーヌ・ソン “縁”は魔法のような言葉だと思います。「私とあなたが今同じ空間にいるのは前世からの縁だね」と表現することで、自分の人生や相手とのつながりがより深く豊かなものになるんです。

アジア人にとって“縁”は馴染みのある概念ですが、アメリカやヨーロッパではほとんど知られていません。でも説明をすると大抵の人は「自分もそういう体験をしたことがある」と言う。つまり体験としては万国共通だけどそれを描写する言葉がなかっただけなんです。この映画が世界各国で公開されたことで、いろんな言語で“縁”という言葉が発音されそれぞれの体験談を聞くことができたのは、とても楽しい経験でした。

喧嘩や罵り合いをする代わりに、お互いの存在を認めあおうとする

――主演の二人(グレタ・リーとユ・テオ)はもちろん、ノラの夫であるアーサー(ジョン・マガロ)の存在も素晴らしいですね。アーサーがヘソンと初めて会ったときの、ぎこちなく、けれど互いの善良さが滲み出てくる様子が大好きです。あの二人の微妙な関係性をどのように演出されたのでしょうか。

セリーヌ・ソン アパートで二人が対面する場面、あれはヘソン役のユ・テオとアーサー役のジョン・マガロが実際に初めて会うシーンでもあるんです。リハーサルはせず、二人には直前まで別々のところにいてもらい、カメラをまわすときに初めて対面してもらったのです。ファーストテイクの二人があまりにもよかったので、映画ではその最初のテイクを使っています。

もうひとつ大事なのは、バーでノラが席を外したあと、二人だけで話す場面です。あの場面の背景で流れている音楽は、ジョン・ケイルの「You Know More Than I Know(君は僕よりも知っている)」という曲。まさにノラを暗示させる曲ですよね。二人はどちらも、ノラについて自分しか知らないものを持っている、と感じているわけです。

さきほど、この映画は典型的なラブストーリーのジャンルには当てはまらないだろうと言いましたが、あの場面は、あたかも三角関係の典型的な描写に見えます。でも実際にそこで起こっているのはまったく別のことです。二人の男たちは、喧嘩や罵り合いをする代わりに、お互いの存在を認めあおうとする。自分たちがどう振る舞うのが彼女にとっていちばんいいことなのか、その認識を共有し合うことで、ノラに完璧な愛を届けようとする。だからこそ、あのバーの場面はこの映画にとって重要なシーンなのです。

