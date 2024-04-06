¤Ê¤¼¾¯»Ò²½¤Ê¤Î¤Ë½Î¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÊÑ²½¤ËÉÒ´¶¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÊÑ²½¤Ë¡Ö°ãÏÂ´¶¡×¤ò´¶¤¸¡¢¼«Ê¬¤Ç²¾Àâ¤ò¤¿¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¿ô»ú¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç2000¼Ò¤ÎºâÌ³Ê¬ÀÏ¡¢1000¿Í°Ê¾å¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë²ñ·×¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿Ê¿Ìî·°»á¤Ï¡¢¡À¤¤ÎÃæ¤Î»ö¾Ý¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò»ý¤Ä¢ª¢°ãÏÂ´¶¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¢ª£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¤ë¢ª¤¿ô»ú¤Çº¬µò¤òÊ¬ÀÏ¤·¸¡¾Ú¤¹¤ë¢ª¥¿Í¤ËÏÃ¤·¤¿¤ê¥Ö¥í¥°¤Ë½ñ¤¤¤Æ¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°ìÏ¢¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤òÆü¡¹·ÑÂ³¤·¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¿ô»ú¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¥³¥Ä¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¡Ö°ãÏÂ´¶¡×¤òÊüÃÖ¤»¤º¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Î¤Õ¤È¤·¤¿µ¿Ìä¤ò¿ô»ú¤Ç¹Í¤¨¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤¬ËþºÜ¤ÎÏÃÂê¤Î½ñÀÒ¡Ø¤Ê¤¼¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤ª¶â¤ò¤ª¤í¤µ¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢¿ô»ú¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼³¹Á´ÂÎ¤Ï¼ä¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢½Î¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡¡Á°²ó¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿ÄÌ¤ê2023Ç¯¤Î½ÐÀ¸¿ô¤Ï¡¢75Ëü¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÄ²ô¤ÎÀ¤Âå¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ÇÌó269Ëü¿Í¡Ê1949Ç¯¡Ë¡¢ÂèÆó¼¡¥Ù¥Ó¡¼¥Ö¡¼¥à¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ÇÌó209Ëü¿Í¡Ê1973Ç¯¡Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë¾¯»Ò²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤ÏµÜ¾ë¸©¤Î¸ÅÀî¤È¤¤¤¦³¹¤Ç¤¹¡£Â¾¤ÎÃÏÊý¤Î³¹¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¤´Â¿Ê¬¤ËÏ³¤ì¤º¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®³Ø¹»¤â¶áÎÙ¤Î3¤Ä¤Î¾®³Ø¹»¤ÈÅý¹ç¤·¡¢±óÊý¤Î»ùÆ¸¤Ï¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ð¥¹¤ò»È¤Ã¤ÆÄÌ³Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤ì¤À¤±¾¯»Ò²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢µ¢¾Ê»þ¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï°ÊÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ³¹Á´ÂÎ¤Ï¼ä¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç½Î¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»×¤¨¤Ð½ÐÄ¥¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤µ¤¨¤í¤¯¤ËÌµ¤¤¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¤â°Õ³°¤È½Î¤ò¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¶µ°é»º¶È¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡¡ÌðÌî·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶µ°é»º¶ÈÁ´ÂÎ¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¥³¥í¥Ê¤Ç°ì»þÅª¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï·øÄ´¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤êº£¸å¤â·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¯»Ò²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¤³¤ì¤À¤±»Ò¤É¤â¤Î¿ô¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼¶µ°é»º¶È¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¾¯»Ò²½¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤Ç»Ò¤É¤â1¿Í¤Ë¤«¤±¤ë¶µ°éÈñ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡15ºÐ¤«¤é49ºÐ¤Þ¤Ç¤Î½÷À¤ÎÇ¯ÎðÊÌ½ÐÀ¸Î¨¤ò¹ç·×¤·¤¿¹ç·×ÆÃ¼ì½ÐÀ¸Î¨¤Ï¡¢¥Ô¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿1947Ç¯¤Î4.57¿Í¤«¤é2022Ç¯¤Ë¤Ï1.26¿Í¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê°ì²È¤ÇÍÜ¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤Î¿Í¿ô¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Î4Ê¬¤Î1ÄøÅÙ¤Ë¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿1978Ç¯¤Ç¤â½ÐÀ¸Î¨¤Ï1.79¿Í¡£Åö»þ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¸½ºß¤Ï¡¢Ìó3³ä¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢1¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Ë³Ý¤±¤é¤ì¤ë¶µ°éÈñ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÄÉãÊì¤«¤é¤Î±ç½õ¤â¶µ°éÈñ¤ÎÂç¤¤Ê»Ù¤¨
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÁÄÉãÊì¤«¤é¤Î±ç½õ¤â¶µ°éÈñ¤ÎÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥½¥Ë¡¼À¸Ì¿¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é»ñ¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº2023¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶µ°é»ñ¶â¤È¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤ÎÁÄÉãÊì¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼õ¤±¤¿»ñ¶â±ç½õ¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï104Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÐÇ¯Ä´ºº¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²áµî¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²áµî¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Í¸ý¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤Î·Á¤¬Àµ¾ï¤Ê»°³Ñ·Á¤À¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¤Ï¼ãÇ¯ÁØÈæÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢¼«Ê¬À¤Âå¡¢»Ò¤É¤âÀ¤Âå¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÁÄÉãÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë4¿Í¤ÎÂ¹¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾¯»Ò²½¤¬¿Ê¤ß³ÆÀ¤Âå¤Ç°ì¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤·¤«À¸¤Þ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÁÄÉãÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë1¿Í¤ÎÂ¹¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡»Ò¤É¤â1¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Î¾¿Æ¡¦Î¾ÁÄÉãÊì¤Î¹ç·×6¿Í¤ÎºâÉÛ¡Ê·ÐºÑÅª¤Ê¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ë¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò6¡Ê¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶µ°é»ñ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤³¤Î±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é»ñ¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº2023¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³Ø¹»°Ê³°¤Ç¤ÎÊ¿¶Ñ¶µ°éÈñ¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®³ØÀ¸¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ËÉ¬Í×¤Ê¶µ°é»ñ¶â¤ÎÊ¿¶ÑÍ½ÁÛ¶â³Û¤Ï1436Ëü±ß¤È¡¢Ä´ºº³«»Ï°ÊÍèºÇ¹â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡²æ¤¬²È¤Ç¤âºòÇ¯Ä¹½÷¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³¤ò·Ð¸³¤·¡¢½Î¤ÎÈñÍÑ¤òÃÎ¤Ã¤ÆØ³Á³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ä°¦¤¤¤ï¤¬»Ò¤Î¤¿¤á¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»Ù½Ð¤À¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¶µ°éÈñÉéÃ´¤¬¾¯»Ò²½¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊËÜ¸¶¹Æ¤Ï¡¢Ê¿Ìî·°Ãø¡Ø¤Ê¤¼¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤ª¶â¤ò¤ª¤í¤µ¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¤òÈ´¿è¡¢ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë