【桜花賞】牝馬三冠クラシック第1弾をガチ予想！キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！

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満開の桜が咲き誇る 牝馬三冠レースの第一弾『第84回桜花賞（GI）』をガチ予想！

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＜出演者＞

キャプテン渡辺

冨田有紀（テレビ東京アナウンサー）

第84回桜花賞（GI）枠順

4月7日（日）2回阪神6日 発走時刻：15時40分

枠順 馬名（性齢 騎手名）

1-1 ワイドラトゥール（牝3 北村友一）

1-2 クイーンズウォーク（牝3 川田将雅）

2-3 イフェイオン（牝3 西村淳也）

2-4 キャットファイト（牝3 松山弘平）

3-5 シカゴスティング（牝3 浜中俊）

3-6 ハワイアンティアレ（牝3 池添謙一）

4-7 スウィープフィート（牝3 武豊）

4-8 コラソンビート（牝3 横山武史）

5-9 アスコリピチェーノ（牝3 北村宏司）

5-10 セキトバイースト（牝3 藤岡佑介）

6-11 ライトバック（牝3 坂井瑠星）

6-12 ステレンボッシュ（牝3 J.モレイラ）

7-13 テウメッサ（牝3 岩田望来）

7-14 ショウナンマヌエラ（牝3 岩田康誠）

7-15 エトヴプレ（牝3 藤岡康太）

8-16 セシリエプラージュ（牝3 M.デムーロ）

8-17 マスクオールウィン（牝3 津村明秀）

8-18 チェルヴィニア（牝3 B.ムルザバエフ）



※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。