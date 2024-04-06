【桜花賞】牝馬三冠クラシック第1弾をガチ予想！キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！
ウイニング競馬ファミリーのキャプテン渡辺が自腹1万円で100万円の的中を目指す『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』
満開の桜が咲き誇る 牝馬三冠レースの第一弾『第84回桜花賞（GI）』をガチ予想！
ここでしか聞けない予想のうんちくや裏話、ヒント満載の有力情報をお届け。視聴者のみなさんからの質問にもお答えします！
＜出演者＞
キャプテン渡辺
冨田有紀（テレビ東京アナウンサー）
第84回桜花賞（GI）枠順
4月7日（日）2回阪神6日 発走時刻：15時40分
枠順 馬名（性齢 騎手名）
1-1 ワイドラトゥール（牝3 北村友一）
1-2 クイーンズウォーク（牝3 川田将雅）
2-3 イフェイオン（牝3 西村淳也）
2-4 キャットファイト（牝3 松山弘平）
3-5 シカゴスティング（牝3 浜中俊）
3-6 ハワイアンティアレ（牝3 池添謙一）
4-7 スウィープフィート（牝3 武豊）
4-8 コラソンビート（牝3 横山武史）
5-9 アスコリピチェーノ（牝3 北村宏司）
5-10 セキトバイースト（牝3 藤岡佑介）
6-11 ライトバック（牝3 坂井瑠星）
6-12 ステレンボッシュ（牝3 J.モレイラ）
7-13 テウメッサ（牝3 岩田望来）
7-14 ショウナンマヌエラ（牝3 岩田康誠）
7-15 エトヴプレ（牝3 藤岡康太）
8-16 セシリエプラージュ（牝3 M.デムーロ）
8-17 マスクオールウィン（牝3 津村明秀）
8-18 チェルヴィニア（牝3 B.ムルザバエフ）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。