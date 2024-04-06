気象台は、午前3時6分に、なだれ注意報を旭川市、士別市、名寄市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町、幌加内町に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・旭川市、士別市、名寄市、富良野市、鷹栖町、東神楽町などに発表（雪崩注意報）

上川、留萌地方では、7日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに、8日までなだれに注意してください。

【警報（発表中）と予報値】

■旭川市

□なだれ注意報【発表】

8日にかけて警戒



■留萌市

□なだれ注意報

8日にかけて警戒



■士別市

□なだれ注意報【発表】

8日にかけて警戒



■名寄市

□なだれ注意報【発表】

8日にかけて警戒



■富良野市

□なだれ注意報【発表】

8日にかけて警戒



■鷹栖町

□なだれ注意報【発表】

8日にかけて警戒



■東神楽町

□なだれ注意報【発表】

8日にかけて警戒



■当麻町

□なだれ注意報【発表】

8日にかけて警戒



■比布町

□なだれ注意報【発表】

8日にかけて警戒



■愛別町

□なだれ注意報【発表】

8日にかけて警戒



■上川町

□なだれ注意報【発表】

8日にかけて警戒



■東川町

□なだれ注意報【発表】

8日にかけて警戒



■美瑛町

□なだれ注意報【発表】

8日にかけて警戒



■上富良野町

□なだれ注意報【発表】

8日にかけて警戒



■中富良野町

□なだれ注意報【発表】

8日にかけて警戒



■南富良野町

□なだれ注意報【発表】

8日にかけて警戒



■占冠村

□なだれ注意報【発表】

8日にかけて警戒



■和寒町

□なだれ注意報【発表】

8日にかけて警戒



■剣淵町

□なだれ注意報【発表】

8日にかけて警戒



■下川町

□なだれ注意報【発表】

8日にかけて警戒



■美深町

□なだれ注意報【発表】

8日にかけて警戒



■音威子府村

□なだれ注意報【発表】

8日にかけて警戒



■中川町

□なだれ注意報【発表】

8日にかけて警戒



■幌加内町

□なだれ注意報【発表】

8日にかけて警戒



■増毛町

□なだれ注意報

8日にかけて警戒



■小平町

□なだれ注意報

8日にかけて警戒



■苫前町

□なだれ注意報

8日にかけて警戒



■羽幌町

□なだれ注意報

8日にかけて警戒



■天売焼尻

□なだれ注意報

8日にかけて警戒



■初山別村

□なだれ注意報

8日にかけて警戒



■遠別町

□なだれ注意報

8日にかけて警戒



■天塩町

□なだれ注意報

8日にかけて警戒



