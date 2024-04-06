【なだれ注意報】北海道・旭川市、士別市、名寄市、富良野市、鷹栖町、東神楽町などに発表（雪崩注意報）
気象台は、午前3時6分に、なだれ注意報を旭川市、士別市、名寄市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町、幌加内町に発表しました。
【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・旭川市、士別市、名寄市、富良野市、鷹栖町、東神楽町などに発表（雪崩注意報）
上川、留萌地方では、7日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに、8日までなだれに注意してください。
【警報（発表中）と予報値】
■旭川市
□なだれ注意報【発表】
8日にかけて警戒
■留萌市
□なだれ注意報
8日にかけて警戒
■士別市
□なだれ注意報【発表】
8日にかけて警戒
■名寄市
□なだれ注意報【発表】
8日にかけて警戒
■富良野市
□なだれ注意報【発表】
8日にかけて警戒
■鷹栖町
□なだれ注意報【発表】
8日にかけて警戒
■東神楽町
□なだれ注意報【発表】
8日にかけて警戒
■当麻町
□なだれ注意報【発表】
8日にかけて警戒
■比布町
□なだれ注意報【発表】
8日にかけて警戒
■愛別町
□なだれ注意報【発表】
8日にかけて警戒
■上川町
□なだれ注意報【発表】
8日にかけて警戒
■東川町
□なだれ注意報【発表】
8日にかけて警戒
■美瑛町
□なだれ注意報【発表】
8日にかけて警戒
■上富良野町
□なだれ注意報【発表】
8日にかけて警戒
■中富良野町
□なだれ注意報【発表】
8日にかけて警戒
■南富良野町
□なだれ注意報【発表】
8日にかけて警戒
■占冠村
□なだれ注意報【発表】
8日にかけて警戒
■和寒町
□なだれ注意報【発表】
8日にかけて警戒
■剣淵町
□なだれ注意報【発表】
8日にかけて警戒
■下川町
□なだれ注意報【発表】
8日にかけて警戒
■美深町
□なだれ注意報【発表】
8日にかけて警戒
■音威子府村
□なだれ注意報【発表】
8日にかけて警戒
■中川町
□なだれ注意報【発表】
8日にかけて警戒
■幌加内町
□なだれ注意報【発表】
8日にかけて警戒
■増毛町
□なだれ注意報
8日にかけて警戒
■小平町
□なだれ注意報
8日にかけて警戒
■苫前町
□なだれ注意報
8日にかけて警戒
■羽幌町
□なだれ注意報
8日にかけて警戒
■天売焼尻
□なだれ注意報
8日にかけて警戒
■初山別村
□なだれ注意報
8日にかけて警戒
■遠別町
□なだれ注意報
8日にかけて警戒
■天塩町
□なだれ注意報
8日にかけて警戒