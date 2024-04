¡ÚNetflix 4·îÃíÌÜ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡Û¡Ö¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡×¤òÆÈÀêÇÛ¿®¡ª½Õ¥¢¥Ë¥á¤âÂ³¡¹¥¹¥¿¡¼¥È¡ª

Netflixにて2024年4月に配信される注目作品のラインアップが発表された。

「すずめの戸締まり」が本日より独占配信が開始されたほか、「グリム組曲」「T・Pぼん」などが独占配信される。

また、テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編、「夜桜さんちの大作戦」、「怪獣8号」「響け!ユーフォニアム シーズン3」など、 春の新作アニメも続々配信スタートしている。

独占配信

すずめの戸締まり4月5日23時34分より独占配信

2022年に劇場公開された、新海誠監督の最新作が本日より169の国や地域で、また来年以降広く配信!

17歳の高校生「岩戸鈴芽」(いわとすずめ)が、旅の青年「宗像草太」(むなかたそうた)と協力し、日本各地を舞台に、災いの元となる”扉”を閉めていく現代の冒険物語。

4月以降配信のNetflix作品

Netflixシリーズ「グリム組曲」4月17日より独占配信

「シンデレラ」、「赤ずきん」、「ヘンゼルとグレーテル」……など、誰もが知っている6つのグリム童話を大胆にリブート。

キャラクター原案にCLAMP、脚本に横手美智子さん、音楽に宮川彬良さんを迎え、WIT STUDIO制作でアニメーション化。

グリム童話を編纂したヤコブとヴィルヘルム、その妹のシャルロッテ。ふたりの兄とは違ったシャルロッテの目線から、新解釈のグリム童話が描かれる。

Netflixシリーズ「T・Pぼん」5月2日より独占配信

藤子・F・不二雄の隠れた名作「T・Pぼん(タイムパトロールぼん)」が、初のアニメーション化。

中学生の少年・凡(ぼん)がひょんなことからT・P(タイムパトロール)隊員となり、不幸な死を遂げた人々を救っていくSFストーリーだ。

制作は「僕のヒーローアカデミア」などを手掛け、世界中にファンを持つボンズが担当。監督は「花咲くいろは」や「ストレンヂア 無皇刃譚」で繊細な人物描写などの人間ドラマにも定評のある安藤真裕さんが担当する。

Netflix映画「好きでも嫌いなあまのじゃく」5月24日より独占配信

スタジオコロリド待望の最新作(長編第4弾)を、劇場公開と同時に独占配信。

山形県に住む高校 1年の少年・八ッ瀬 柊(CV:小野賢章)は、「周りと上手に過ごしたい」、「人に嫌われたくない」という想いから、気づけば頼まれごとを“断れない”性格に。自ら進んで“誰かのために”を一生懸命にやってみるも、何かが上手くはいかず、親友と呼べる友だちもいない。いつものように頼まれごとを引き受けて、なんだか上手く行かなかったある夏の日。人間の世界に“母親を探しに来た”という鬼の少女・ツムギ(CV:富田美憂)に出会う。彼女は自分勝手で、柊とは正反対で……。

Netflix映画「範馬刃牙VSケンガンアシュラ」6月6日より独占配信

Netflixで独占配信中の格闘アニメ「バキ」と「ケンガンアシュラ」の、コラボレーションアニメが実現!

地上最強の高校生・範馬刃牙(はんまばき)、二虎流を継ぐ闘技者・十鬼蛇王馬(ときたおうま)が激突。Netflixならではの作品横断型の”未曾有の衝撃”が、世界を揺らすッッ!!

Netflix映画「Ultraman: Rising」6月14日より独占配信

1966年の放送開始以来、全世界で愛され続けている不滅のヒーロー「ウルトラマン」が、CGアニメーション化。

野球界のスター選手、サトウ・ケンのもうひとつの姿、それは地球を守るスーパーヒーロー「ウルトラマン」。その役割を担うべく、ケンは帰国して日本球界の一員として、試合に臨む。しかし、突如出現した強大な怪獣ジャイガントロンによって平和な日常が壊されてしまう。ケンはウルトラマンとなって戦いに挑むが、迫りくる怪獣の攻撃は激化。そんななか、ケンは、「宿敵」の子である“赤ちゃん怪獣”の世話を任せられるという、思いもよらない事態に陥る。

Netflixシリーズ「ライジングインパクト」シーズン16月22日より独占配信

「七つの大罪」を生み出した鈴木央さんの初連載作品が 、25年の時を経てアニメーション化。

福島の山間部に祖父と暮らす小学3年生の七海ガウェイン。世界一の飛ばし屋に憧れ、友人と野球の練習に明け暮れる日々を過ごしていたが、偶然近くを訪れていた女子プロゴルファー、西野霧亜と出会う。初めてのショットで 300 ヤード越えという飛距離を出しゴルフに魅せられたガウェインは、祖父の元を離れ、霧亜を頼って上京し世界的な名門校、キャメロット学院に入学する。優秀なジュニアゴルファーが集うキャメロット学院で世界中のライバルたちとしのぎを削り、ガウェインの才能が今開花する!

2024春の新作アニメ

花野井くんと恋の病4月5日より毎週金曜日最新エピソード配信(見逃し最速配信!)

恋がわからない女子×愛が重すぎる男子の初恋ラブストーリー。

家族や友人に恵まれているが、恋愛とはちょっぴり縁遠い高校1年生・日生ほたるはある日、隣のクラスのイケメン・花野井くんがフラれる現場を見てしまう。公園でひとり佇んでいた花野井くんを見て、何気なく傘を差し出すほたる。その小さな出来事がきっかけとなり、後日ほたるは、「僕と付き合ってください」と花野井くんから公開告白されて……!?

夜桜さんちの大作戦4月7日より毎週日曜日最新エピソード配信(見逃し最速配信!)

家族を事故で亡くし、心を閉ざすようになった高校生・朝野太陽。そんな彼が唯一話せるのは、幼なじみの夜桜六美、ただひとりだ。だが、六美にはあるヒミツがあった。彼女の正体は代々続くスパイ一家当主で、様々な敵から命を狙われていた!しかも彼女の兄・凶一郎は最凶のスパイで、異常なほど六美を溺愛している。太陽は、そんな凶一郎から「排除」ターゲットとして命を狙われることになってしまう。六美と自分の命を守るために太陽のとった手段は、六美と結婚して夜桜家に婿入りすることで……!?

じいさんばあさん若返る4月8日より毎週月曜日最新エピソード配信(地上波先行・見逃し最速配信!)

長年連れ添った老夫婦がいきなり若返った!?イケメンなじいさま&美人なばあさまが巻き起こす、お騒がせおしどりコメディ。

青森で何十年もりんご農家を営む正蔵とイネは、周囲からおしどり夫婦と呼ばれるほど仲睦まじい。ある日ふたりは、畑で見つけた不思議なりんごを食べてみる。翌朝目を覚ますと、ふたりは若い頃の姿に戻っていて……!?

テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編5月13日より毎週月曜日

アニメ最新作「柱稽古編」が、いよいよ配信スタート。

鬼殺隊最強の剣士《柱》と鬼殺隊士たち。

来たる鬼舞辻無惨との決戦に向け、《柱稽古》開幕。

それぞれの想いを胸に、炭治郎と柱たちの新たなる物語が幕を開ける。

転生したらスライムだった件 シーズン34月6日より毎週土曜日最新エピソード配信

クレイマンを倒し、正式に魔王となったリムル。彼の支配地域は、ジュラの大森林全体に広がった。これを機に魔王リムルのお披露目と、魔国連邦(テンペスト)の新規住民獲得も兼ねた「開国祭」を開催することになる。その一方で、魔物を敵視するルミナス教の総本山・神聖法皇国ルベリオスでは、聖騎士団長・ヒナタがリムルからのメッセージを受け取る。しかしそれは、何者かによって改竄された宣戦布告だった。ヒナタがテンペストに向かっていると報告を受けたリムルの決断は……。

無職転生 II 〜異世界行ったら本気だす〜 第2クール4月11日より毎週木曜日最新エピソード配信

少年ルーデウスとして生まれ変わったニート男が、前世の記憶と後悔を糧に、出会いや試練に直面しながら「今度こそ本気で生きていく」姿と壮大な冒険が描かれる大河ファンタジーの、TVアニメ最新シリーズ。

さまざまな出来事を経て、第1クールのラストではフィッツ先輩が、実は幼なじみのシルフィエット(シルフィ)であることをルーデウスに告白。ルーデウスはついに“病”が治り、シルフィとの結婚をも宣言したが……!?

怪獣8号4月13日より毎週土曜日最新エピソード配信

怪獣を討伐する「日本防衛隊」への入隊を志していた日比野カフカは、いつしかその夢を諦め、怪獣専門清掃業で働いていた。

幼馴染で第3部隊隊長の亜白ミナの活躍や後輩・市川レノとの出会いをきっかけに、カフカは再びかつての夢を追い始めるが、その矢先、謎の小型怪獣によって強大な力をもつ“怪獣に変身”してしまう!

「怪獣8号」と名付けられた彼は、それでも防衛隊員への夢を諦めず、怪獣災害に立ち向かうのだった――。

僕のヒーローアカデミアMemories:4月6日配信(全4回)第7期:5月4日より毎週土曜日

大人気TVアニメの最新シリーズ。

舞台は、総人口の約8割が何らかの超常能力“個性”を持つ世界。事故や災害、“個性”を悪用する犯罪者・敵<ヴィラン>から人々と社会を守る職業“ヒーロー“を目指し奮闘する、“無個性”の少年・緑谷出久(デク)とそのクラスメイトたちの成長 、戦い、友情を描く。

第7期に先駆けて、これまでのストーリーから第7期につながるエピソードに新規シーンを加えた特別版「僕のヒーローアカデミア Memories」が、4週にわたって配信。その後の第7期では、デクをはじめとする雄英生とヒーローたちVS敵<ヴィラン>の最終決戦へと向けた戦いが描かれる。

※第1〜6期配信中

響け!ユーフォニアム シーズン34月10日より毎週水曜日最新エピソード配信

“久美子3年生編”となるTVシリーズ第3期がついに配信。

春。“強豪”になった北宇治高校吹奏楽部に、たくさんの入部希望者がやってくる。総勢100人近くになった吹奏楽部だが、相変わらず低音パートは希望者が少ないようで新1年生は3人しかいない。新たなスタートを切ることになった部長の黄前久美子は、個性豊かな部員たちをまとめて、悲願の目標「全国大会金賞」を目指す。そんななか、全国大会出場常連の強豪校から、久美子と同じユーフォニアムを奏でる黒江真由が転校してくる。

黒執事 寄宿学校編4月16日より毎週火曜日最新エピソード配信

緻密に描かれた世界観と美しく多彩なキャラクターが魅力の「黒執事」、新作アニメ。

舞台は19世紀英国。名門貴族ファントムハイヴ家の執事セバスチャン・ミカエリスは13歳の主人シエル・ファントムハイヴと共に“女王の番犬”として裏社会の汚れ仕事を請け負っていた。 ある日、シエルのもとに女王から、英国屈指の名門寄宿学校・ウェストン校に通う親族・デリックほか複数人の生徒が音信不通になっているという手紙が届く。セバスチャンとシエルは、事件を調査するためにウェストン校に潜入するが……。

Unnamed Memory

4月15日より毎週月曜日最新エピソード配信





WIND BREAKER

4月8日より毎週月曜日最新エピソード配信





うる星やつら 第2期(2クール目)

4月15日より毎週月曜日最新エピソード配信





狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF

4月5日より毎週金曜日最新エピソード配信





この素晴らしい世界に祝福を!3

4月13日より毎週土曜日最新エピソード配信





転生貴族、鑑定スキルで成り上がる

4月11日より毎週木曜日最新エピソード配信





転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます

4月5日より毎週金曜日最新エピソード配信





忘却バッテリー

4月11日より毎週木曜日最新エピソード配信





魔王学院の不適合者II 〜史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う〜 2ndクール《選定審判編》

4月20日より毎週土曜日最新エピソード配信





魔法科高校の劣等生 第3シーズン ダブルセブン編

4月10日より毎週水曜日最新エピソード配信





夜のクラゲは泳げない

4月13日より毎週土曜日最新エピソード配信





Lv2からチートだった元勇者候補のまったり異世界ライフ

4月13日より毎週土曜日最新エピソード配信

配信開始日は、予告無く変更される場合あり。